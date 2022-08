Kodėl burnos higiena yra tokia svarbi?

Ar žinojote, kad jūsų burnos sveikata rodo jūsų bendrą sveikatą arba, kad burnos problemos gali paveikti likusį jūsų kūną? Apsaugokite save sužinodami daugiau apie ryšį tarp jūsų burnos sveikatos ir bendros sveikatos.

Koks ryšys tarp burnos sveikatos ir bendros sveikatos?

Kaip ir kitose kūno vietose, jūsų burnoje gausu bakterijų – dažniausiai nekenksmingų. Tačiau jūsų burna yra virškinimo ir kvėpavimo takų įėjimo taškas, o kai kurios iš šių bakterijų gali sukelti ligas. Paprastai natūrali organizmo apsauga ir gera burnos sveikatos priežiūra, pvz., kasdienis dantų valymas šepetėliu ir dantų siūlu, padeda kontroliuoti bakterijas. Tačiau be tinkamos burnos higienos bakterijos gali pasiekti tokį lygį, kuris gali sukelti burnos infekcijas, tokias kaip dantų ėduonis ir dantenų uždegimas. Be to, tam tikri vaistai, tokie kaip dekongestantai, antihistamininiai vaistai, skausmą malšinantys vaistai, diuretikai ir antidepresantai, gali sumažinti seilių tekėjimą. Seilės nuplauna maistą ir neutralizuoja burnoje esančių bakterijų gaminamas rūgštis, taip padėdamos apsisaugoti nuo mikrobų, kurie dauginasi ir sukelia ligas. Tyrimai rodo, kad burnos bakterijos ir uždegimas, susijęs su sunkia dantenų liga (periodontitu), gali turėti įtakos, kai kurioms ligoms. O tam tikros ligos, tokios kaip diabetas ir ŽIV/AIDS, gali sumažinti organizmo atsparumą infekcijoms, todėl burnos sveikatos problemos tampa sunkesnės.

Kokios sąlygos gali būti susijusios su burnos sveikata?

Jūsų burnos sveikata gali prisidėti prie įvairių ligų ir būklių, įskaitant: Endokarditas. Ši širdies ertmių arba vožtuvų vidinio pamušalo (endokardo) infekcija paprastai atsiranda, kai bakterijos ar kiti mikrobai iš kitos kūno dalies, pavyzdžiui, burnos, pasklinda per kraują ir prisitvirtina prie tam tikrų širdies vietų. Širdies ir kraujagyslių ligos. Nors ryšys nėra visiškai suprantamas, kai kurie tyrimai rodo, kad širdies ligos, užsikimšusios arterijos ir insultas gali būti susiję su uždegimu ir infekcijomis, kurias gali sukelti burnos bakterijos.

Nėštumo ir gimdymo komplikacijos

Periodontitas buvo siejamas su priešlaikiniu gimdymu ir mažu gimimo svoriu. Plaučių uždegimas. Kai kurios burnoje esančios bakterijos gali patekti į plaučius, sukeldamos plaučių uždegimą ir kitas kvėpavimo takų ligas. Tam tikros sąlygos taip pat gali turėti įtakos jūsų burnos sveikatai, įskaitant: Diabetas. Sumažėjęs organizmo atsparumas infekcijoms, diabetas kelia pavojų jūsų dantenoms. Diabetu sergančių žmonių dantenų ligos yra dažnesnės ir sunkesnės. Tyrimai rodo, kad žmonėms, sergantiems dantenų ligomis, sunkiau kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje.