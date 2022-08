Visa tiesa apie dantų implantų kainą

Daugelis odontologų sutinka, kad, kai kalbama apie dantų keitimo galimybes, dantų implantai yra geriausias pasirinkimas. Dantų implantus pasirinkę pacientai dažniausiai būna patenkinti rezultatais. Taigi kodėl dantų implantai nėra pirmasis daugumos pacientų pasirinkimas? Tiesa ta, kad daugelis pacientų, norėdami pakeisti trūkstamus dantis, renkasi dalinius ar pilnus dantų protezus arba dantų tiltus ne todėl, kad nežino, jog galima rinktis dantų implantus, bet todėl, kad mano, jog dantų implantai jiems nebus prieinami. Ar tiesa, kad dantų implantai yra brangiausias pasirinkimas? Šv. Kristoforo odontologijos klinikos specialistai sutiko pateikti kelis svarbiausius faktus apie dantų implantų kainą.

Nors tiesa, kad pradinės dantų implantų išlaidos yra didesnės nei kai kurių kitų dantų keitimo variantų, šis faktas iš dalies neatitinka tikrovės. Dantų protezai ir tiltai turi tam tikrų paslėptų išlaidų, kurios netaikomos dantų implantams.

Pavyzdžiui, dantų protezams laikyti reikia įsigyti dėklą, specialius valiklius jiems valyti ir klijus, kad jie laikytųsi vietoje. Nors tai nėra brangūs daiktai, tačiau, įvertinę išlaidas, kurias reikės patirti perkant šiuos daiktus pakartotinai per kelerius metus, galite nustebti, kiek daug jų susidarys.

Dantų protezai ir tilteliai taip pat gali būti pažeisti arba susidėvėti laikui bėgant. Dantų tiltelių gyvavimo trukmė yra nuo penkerių iki penkiolikos metų, o dantų protezų – nuo penkerių iki dešimties metų. Tam tikru momentu šiuos prietaisus reikės pakeisti. O dantų protezus gali prireikti koreguoti, perdaryti ar pataisyti prieš juos galiausiai pakeičiant.

Dantų tiltelių atveju jie taip pat gali pakenkti gretimiems dantims. Tai reiškia, kad nors iš pradžių jie gali kainuoti pigiau, vėliau gali tekti atlikti dar daugiau dantų gydymo darbų – taigi ir išlaidų.



Dantų implantai nereikalauja jokios ypatingos priežiūros – tiesiog valykite dantis šepetėliu ir siūlu, kaip ir natūralius dantis. Be to, jie yra nuolatinis sprendimas. Jų nereikės keisti ar taisyti tol, kol jais rūpinsitės ir vengsite burnos traumų. Be to, jie nepažeidžia gretimų natūralių dantų. Įvertinus visas išlaidas ir paskirsčius jas per visą likusį gyvenimą, tikėtina, kad dantų implantai yra ekonomiškiausias variantas.

Kainos svyravimai

Faktinė dantų implantų kaina labai priklauso nuo paciento sveikatos būklės ir poreikių. Pavyzdžiui, pacientams, netekusiems žandikaulio kaulinės masės, gali prireikti kaulo transplantacijos, kuri gali padidinti kainą. Kita vertus, pacientai, kurių kaulai sveiki, išvengs šių papildomų chirurginių išlaidų. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl iš tikrųjų pirmiausia reikėtų apsvarstyti dantų implantų galimybę – kuo ilgiau jums trūksta danties, tuo daugiau kaulinės masės netenkate ir tuo brangesni gali būti dantų implantai.

Taip pat klaidingai manoma, kad pakeisti visus dantis dantų implantais būtų pernelyg brangu. Tačiau taikant tokius metodus, kaip „all-on-4“, nebūtina kiekvieną dantį pakeisti atskiru dantų implantu. Vos keturiais implantais galima įtvirtinti visą viršutinį arba apatinį dantų lanką. Todėl dantų protezavimas visa burna dantų implantais yra daug prieinamesnis, nei daugelis pacientų mano.

Jei jums reikia pakeisti dantį, svarbu su odontologu aptarti visas galimybes, įskaitant dantų implantus. Neatmeskite dantų implantų dėl tariamos kainos. Gali paaiškėti, kad jie yra kur kas prieinamesni, nei manote. Jei norite sužinoti daugiau, susitarkite dėl konsultacijos +370 620 84477.

