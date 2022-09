Šiandien susigaudyti informatikoje – kiekvienam mokytojui būtinybė

Ar pradinių klasių mokytojui būtina išmanyti informatiką? Ar reikalingos žinios iš įvairių informatikos temų – programavimo, 3D modeliavimo, virtualios realybės ir kt.? Kaip šias žinias kūrybiškai jungti su pamokų temomis pradinukams?

Tai klausimai, kurie kyla ne vienam pedagogui, ir kiekvienas savaip ieško atsakymų.

Viena iš galimybių išmokti yra nuotoliniai kursai, o Marijampolės savivaldybėje informatikos mokymosi programoje „Vedliai“, skirtoje pradinių klasių mokytojams, jau mokosi 32 pradinių klasių mokytojai iš 7 mokyklų. Jie savo naujas žinias panaudoja pasiekdami per 500 mergaičių ir berniukų.

Mūsų savivaldybės mokytojos pasiekė puikių rezultatų ir nuolat stebina savo kūrybiškumu, novatoriškumu ir energingumu. Pradinių klasių mokytoja Diana Vaišutienė iš Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazijos yra viena aktyviausių programos mokytojų iš visos šalies, o programoje iš viso mokosi per 3400 pedagogų.

„Suvalkietis“ pradinių klasių mokytojai Dianai VAIŠUTIENEI uždavė kelis klausimus.

Mokolų progimnazijos pradinių klasių mokytoja Diana Vaišutienė žino, kad to, ką išmoksi, ant pečių nenešiosi.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

– Kodėl mokotės informatikos, nors esate pradinių klasių mokytoja?

– Man įdomu. Be to, šiuolaikinis pasaulis sparčiai tobulėja, keičiasi, tampa išmanesnis ir diktuoja sąlygas: mokytis, tirti, kurti, domėtis. Jau nuo mažų dienų savo namuose vaikai susiduria su įvairiomis skaitmeninėmis technologijomis: kompiuteriu, telefonu, planšete. Mūsų, kaip mokytojų, pareiga – mokyti naudojimosi technologijomis kultūros. Informatikos pasaulis turi būti saugus, plečiantis akiratį, atveriantis informacinių technologijų žinojimo galimybes. Mano nuomone, šias vertybes turime diegti jau ir mes, pradinių klasių mokytojai. Be to, ir mokslininkai rekomenduoja informatinį mąstymą pradėti ugdyti kuo anksčiau.

– Kas rekomendavo, kaip susiradote „Vedlius“? Ar mokymai buvo mokami?

– Per televiziją išgirdau kvietimą dalyvauti pradinių klasių mokytojų programoje „Technologijų vedliai“. Prisiregistravau ir tapau jų bendruomenės nare. Trejus metus mokymai vyko nemokamai. Už ketvirtus metus sumokėjo įstaiga. Programa vyksta visus mokslo metus, o turinys paruoštas ketveriems mokslo metams. Mokytojas pats pritaiko pamokas ir užduotis savo mokomai klasei pagal sudėtingumą ir kiekvienos klasės individualią situaciją. Planuoju ir šiais metais dalyvauti „Vedlių“ programoje su I klase. Mokymų kainą padengs progimnazija.

– Kodėl atrodo svarbu integruoti informatiką pamokose? Ką tai duoda? Kaip reaguoja vaikai ir tėvai?

– Kiekvieno dalyko integracija duoda visapusišką vaiko ugdymą. Pavyzdžiui, informatikos besimokantis meniškas vaikas gali savo kūrybiškumą išreikšti pasitelkęs įvairias technologijas. Tėvai džiaugiasi ir palaiko mūsų iniciatyvą tikslingai dirbti informacinių technologijų srityje. Jie taip pat mokosi technologijų naudojimo kultūros – vyksta sąmoninga kontrolė namuose vaikui leidžiant naudotis kompiuteriu, telefonu ar planšete. Ne tik aš, bet ir kai kurie tėvai pastebėjo, jog pagerėjo vaikų matematiniai gebėjimai. Šiais metais Nacionalinio mokinių pasiekimo patikrinimo rezultatų lygis mano ketvirtokų yra aukštesnis nei šalies.

– Programoje mokomasi ne tik informatikos, bet, kiek girdėjau, ir kūrybiškumo. Kaip tai pasireiškia pamokose? Ką kuriate kartu su vaikais pasitelkdama IT?

– Vaikams ypač patinka programuoti programa „Scratch“. Ją galima integruoti į lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, dailės pamokas. Lietuvių kalbos pamokose kuriame dialogą, matematikos – daugybos lentelę, pasaulio pažinimo – augalo gyvenimo ciklą. Mokiniai kuria savarankiškus projektus, patys siūlo, ką norėtų atlikti, išsaugo, siunčia darbus mokytojai, dalijasi su draugais, bendradarbiauja vienas su kitu, padeda vienas kitam. Su šia programa dirbdami vaikai patiria pažinimo ir atradimų džiaugsmą, todėl ne tik jiems, bet ir mums, mokytojams, yra motyvacija mokytis ir mokyti.

– Kodėl svarbu mokyti informatikos ir berniukus, ir mergaites?

– Manau, kad lytis nėra svarbi. Ilga darbo patirtis rodo, kad ne tik berniukai, bet ir mergaitės sėkmingai atlieka technologinius kūrybinius darbus. Dar labai svarbu, kad jiems tai patinka, suteikia džiaugsmo, gerų emocijų ir siekio tobulėti bei daugiau sužinoti. Kartais rezultatai pranoksta lūkesčius. Mokiniai laukia dienos, kai vyksta minėtoji neformaliojo švietimo programa. Vaikai gauna teigiamų emocijų, kartu tai – galimybė patirti sėkmę įvairių gebėjimų mokiniams.

– Ar technologijos ir informatika – tik žaidimui, ar gali ir lavinti vaikų kūrybiškumą, mąstymą?

– Technologijos ir informatika skirti ne tik žaidimui. Vaikai patys kuria žaidimo veikėjus, juos „priverčia“ skristi, bėgti, plaukti, kuria dialogus. Mokydamiesi kurti pasakas pamokoje veiksmą išreiškia žodžiu, o čia jie turi galimybę pavaizduoti vizualiai. Tai lavina jų kritinį mąstymą, kūrybiškumą, suteikia galimybę išlaisvinti vaizduotę, tyleniui suteikia galimybę kurti vienam, aktyvesnį mokinį kūryba nuramina, sudrausmina, įtraukia į procesą.

– Minėjote, kad mokėtės per nuotolį, ar tai padėjo išgyventi karantiną? Kaip sekėsi per karantiną dirbti?

– Taip, mokymai vyko nuotoliniu būdu. Programą sudaro virtualūs užsiėmimai su mentoriais, pratybos vaikams, nuolatinis palaikymas ir atsakymai į visus kylančius klausimus. Mokymai vyko visus metus.

alyvavome nuotoliniuose praktiniuose užsiėmimuose, po to turėjome galimybę pritaikyti žinias klasėje.

Mokymasis „Vedlių“ programos buvo ta pradžia, kada susipažinau su nuotoliniu ugdymu(si). Gauti įgūdžiai ir žinios padėjo lengviau išgyventi karantiną. Aišku, pats nuotolinis ugdymas pradinių klasių mokiniams padarė ir neigiamos įtakos jų emocinei būsenai, nukentėjo jų akademinės žinios, trūko natūralaus bendravimo, pasitaikė ir techninių problemų, tokių kaip internetinio ryšio nebuvimas, strigimas. Bet visi nesklandumai verčia mus, mokytojus ir mokinius, ieškoti problemų sprendimo būdų – ir tai žavi, neleidžia būti įstrigusiam vienoje vietoje. Ateinantys mokslo metai su 1 klase ir „Vedliais“ suteiks mokymui(si) naujų spalvų, idėjų, galimybes kurti kuo įvairiau ir įdomiau.

– Ačiū už pokalbį ir sėkmės naujais mokslo metais.

Loreta AKELIENĖ