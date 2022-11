Tikslas – visapusiška pagalba sergantiesiems

Cukriniu diabetu sergančiuosius marijampoliečius vienijantis klubas „Diabetikas ABC“, įsikūręs Marijampolėje, Bažnyčios g. 19, skaičiuoja 32-jus veiklos metus. 25-erius jam vadovaujanti Genovaitė Naidzinavičienė rūpinasi, kad sergantiesiems būtų prieinami pažangiausi gydymo būdai.

Į klubą – išmokti valdyti ligą

Genovaitė Naidzinavičienė naudojasi naujausiu cukraus matavimo prietaisu, tad telefone pamačiusi ypač mažą jo kiekį skuba gerti saldžią arbatą ir kreivė telefone tuoj pat pakilo. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

– Labai svarbu burti sergančiuosius, jų šeimos narius, atstovauti ir ginti jų teises, teikti socialines paslaugas, ugdyti savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi, mažinti atskirtį nuo visuomenės, teikti informaciją ir konsultacijas aktualiais klausimais, – paklausta apie klubo tikslus sako G. Naidzinavičienė.

Šiemet klubas rašė socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo projektą. Iš gautų lėšų – 13900 eurų metams – įdarbino keturis žmones. Jie teikia individualią pagalbą neįgaliesiems, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, moko sergančiuosius kasdienio gyvenimo įgūdžių, veda mokymus, seminarus bei praktinius užsiėmimus, teikia teorines ir praktines žinias apie šią sunkią ir klastingą ligą, moko, kaip išvengti komplikacijų, ugdo aktyvios ir sveikos gyvensenos bei mitybos įgūdžius, palydi neįgaliuosius į užimtumo, gydymo, reabilitacijos įstaigas, padeda spręsti buityje iškylančias problemas. Dalyvaujantys klubo veikloje mokosi ir savikontrolės – skatinami skaityti maisto produktų etiketes, vertinti maisto energetinę vertę.

Įtampa ir stresas didina gliukozės kiekį kraujyje

Siekiant išvengti įtampos, streso, kurie didina gliukozės kiekį kraujyje, žmonėms ypač svarbu bendravimas, integracija į visuomeninį gyvenimą, taip pat ir fizinis aktyvumas. Bendraudami jie dalijasi žiniomis apie svarbiausius prevencijos aspektus, galimas komplikacijas, sulaukia praktinių patarimų, kaip jų išvengti. Klubo nariai dalyvauja Lietuvos diabetikų asociacijos klubų organizuojamose sporto varžybose, vyksta į ekskursijas, stovyklas. Jaunimas kasmet dalyvauja dviračių žygyje Druskininkuose. Šiemet dviračiais važiavo ir aplink Platelių ežerą Žemaitijoje, Dzūkijoje, Ūlos upe, plaukė baidarėmis.

– Organizuojame mokymus „Gera cukrinio diabeto kontrolė – komplikacijų prevencija“, kurių metu sergančiuosius mokome ieškoti pagalbos, skatiname įsitraukti į įvairias veiklas, dalyvauti bendruomenės gyvenime, ugdome prisitaikymą prie naujų CD kontrolei reikalingų sąlygų, – sako G. Naidzinavičienė.

Visą klubo gyvavimo laiką viena iš pagrindinių veiklų buvo informacija apie CD ir sklaida visuomenėje.

Sistema sergantiems I tipo cukriniu diabetu kompensuojama.

– Lapkričio 14-ąją minėjome Diabeto dieną. Anksčiau visiems norintiems nemokamai tikrindavome cukraus kiekį kraujyje, dalindavome šviečiamąją literatūrą apie CD. Būdavo per tris dienas Marijampolės savivaldybės vestibiulyje patikrindavome po 500 žmonių. Dabar dėl lėšų stokos to negalime organizuoti, – apgailestauja pirmininkė, su nerimu laukianti sąskaitų klubui už sunaudotą elektrą, vandenį, taip pat šildymą.

Vyresnieji atsargiai žiūri į naujoves

Ponia Genovaitė pasakoja, kad į klubą žmonės dažnai užsuka pasimokyti naudotis savikontrolės priemonėmis, gauti naujausios informacijos apie cukrinį diabetą.

– Lig šiol visi sergantieji CD gliukozės kiekį kraujyje matuodavosi aparatais ir juostelėmis. Tam tikras jų kiekis visada kompensuojamas, bet to nepakanka. Žmonės taupo juosteles, nes jos brangios, o papildomai nusipirkti ne kiekvienas išgali. Deja, betaupydami ir nematuodami cukraus taip dažnai, kaip reikėtų, prisidaro nemažai problemų – nežino, kokią insulino dozę leistis – o tai ypač svarbu. Pavartojus per daug, cukraus kiekis kraujyje gali sumažėti iki pavojingai žemo ir tai gali būti pavojinga gyvybei. Pavartojus per mažai, cukrus gali padidėti iki pavojingai aukšto, o tai gali sukelti ilgalaikių komplikacijų ir taip pat būti pavojinga gyvybei, – pastebi G. Naidzinavičienė.

Nuo šiol sekti cukraus kiekį kraujyje sergantieji gali kompiuterizuotais diabeto prietaisais, o gliukozės kiekį nuolat matyti išmaniajame telefone.

– „Dexcom ONE“ yra puikus prietaisas, padedantis sekti savo cukrų ir operatyviai reaguoti į jo nukrypimus nuo normos – telefonas siunčia įspėjimo signalą apie gliukozės kiekį ir žmogus žino, kaip jam elgtis.

I tipo CD sergančiajam per metus gydytojas galės išrašyti receptą vienam iš šių kompensuojamų rinkinių įsigyti: iki 36 vienetų jutiklių, keičiamų kas 10 dienų, ir 4 vienetų siųstuvų, keičiamų kas 3 mėnesius, arba iki 26 vienetų jutiklių, keičiamų kas 14 dienų, ir vieną siųstuvą, keičiamą kas 12 mėnesių (kai naudojamas „A7+ TouchCare CGM“). Deja, jų naudojimas ne visiems suprantamas. Didelis ačiū Tomui iš „Cukrinukų“, kuris klubo nariams pradėjus naudoti „Dexcom ONE“ padėjo įdiegti programėlę, mokė naudotis sensoriumi. O svarbiausia, reikia turėti suderinamą išmanųjį įrenginį. Vien išmaniojo telefono aparato neužtenka. Be to, jutikliai yra keičiami kas 10 dienų ir vėl telefone turi būti iš naujo įdiegta programėlė.

ita problema – pacien­tai, kurie naudosis sistema, per tą patį recepto laikotarpį negalės gauti kompensuojamų gliukozės kiekio kraujyje matuoklių juostelių. Todėl sergantieji, bijodami išvis likti be matuoklio, dažniausiai atsisako naujovės ir naudojasi įprastinėmis matavimo priemonėmis – aparatu ir juostelėmis, – pasakoja G. Naidzinavičienė, pati jau besinaudojanti šiuo naujovišku prietaisu ir besidžiaugianti, kad nuo dūrių pailsės pirštai.