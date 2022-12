Jaunoji rašytoja Saulė sako, kad dvi knygas parašė dėl smagumo

Saulė Kraptavičiūtė, aštuntokė iš Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos, parašė ir išleido jau antrą knygą – „Nevermilo šešėliai“. Kol kas leidybą finansuoja jos tėvai, bet kas žino, gal mūsų mieste užaugs garsi rašytoja.

Pirmą parašė būdama ketvirtokė

Marijampolietė aštuntokė Saulė Kraptavičiūtė – jau dviejų romanų autorė. Autorės nuotrauka.

Saulė papasakojo, kad nuo mažens mėgo skaityti ir skaitė labai daug. Kažkada ir toptelėjo: kodėl pačiai neparašius, gal bus smagu. Sako, kad ir buvo smagu, tad rašo dėl smagumo.

Pirmą romaną „Sahira – vilkų mergaitė“ parašė 11 metų, būdama ketvirtokė. Jis apie mergaitę Sahirą, kuri sutinka vilką Baltąją Iltį. Mergaitė nuo mažens domėjosi vilkais, tai buvo jos mėgstamiausias gyvūnas. Ji staiga iškeliauja į kitą miestą, vilkas ją atseka. Ten Sahira susiranda draugę Liusę ir prasideda magiški dalykai – jas pagrobia, nuskraidina į… Žodžiu, mistinis siužetas, mistiniai personažai.

Visgi jaunoji rašytoja sako, kad šioje knygoje daug neaiškumų, nes rašė būdama maža, niekas siužeto nepataisė, viską darė pati. Galutinį rankraštį, aišku, perskaitė tėvai, pataisę rašybos ir skyrybos klaidas. Knygą sudaro 260 psl., ją išleido viena Kauno spaustuvė. Įsigyti knygą galima tinklapyje knygos.lt, o paskaityti galima ir pasiėmus Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje.

„Sahira – vilkų mergaitė“ buvo išleista 100 egzempliorių tiražu, vėliau teko pakartoti leidimą dar 100 egz. „Mes pardavinėjame ją patys, spaustuvė taip pat platina. Spausdinimo išlaidas apmokėjo tėtis. Išėjo pigiau, nei leisti leidykloje, nes patys viską tvarkėme, redagavome, sesė sukūrė viršelį“, – pasakojo Saulė.

Antra knyga – detektyvas

Antra knyga „Nevermilo šešėliai“ – detektyvas, nes Saulė daug jų skaitė ir vėl kilo noras pabandyti sukurti pačiai. Pasakoja, kad darbo buvo daugiau nei prie pirmosios, nes negalėjo palikti jokių siužeto klaidų, gale viskas turėjo išaiškėti, reikėjo siužetą supinti taip, kad skaitytojams būtų įdomu. Šią knygą jau leido leidykla – marijampoliečių „Piko valanda“, pasak Saulės, išėjo šiek tiek brangiau, nes visais reikalais rūpinosi leidėjai. Antros knygos puslapių skaičius beveik toks pat kaip pirmosios – 260.

„Norėjau pabandyti rašyti, nes atrodė, kad labai paprasta. Visgi taip nėra, todėl pirma knyga nelabai ir pavyko. Antroje knygoje stengiausi logiškai dėstyti įvykius, bet vis tiek yra neaiškumų, netikslumų“, – sako moksleivė.

Nevermilas – tai toks miestas, o kai tik pagrindinė romano herojė Serenitė ten atsikrausto, ima dėtis keisti dalykai.

Šį romaną S. Kraptavičiūtė pradėjo rašyti 6-os klasės pabaigoje, kovo mėnesį, intensyviai rašė apie tris mėnesius, bet paskui staiga dingo motyvacija ir įkvėpimas, o buvo likę vos pora puslapių iki pabaigos… Pabaigti rašyti pasisekė tik liepos mėnesį. Tada rankraštį daug taisė, tėvai taip pat perskaitę nurodė klaidas. Jie yra pirmi dukros skaitytojai: tėtis ieško logikos klaidų, o mama pažymi gramatikos. Tėvai skatina ją rašyti ir palaiko. Saulės tėtis yra muzikos mokytojas, moko groti saksofonu, o mama – mokytoja lituanistė.

„Nevermilo šešėliai“ išėjo visai neseniai, prieš kelias savaites. Tiražas – 150 egz. Ją platins leidykla per knygos.lt ir knygynuose. Už išleidimą vėl mokėjo tėvai. „Manau, skaitytojams gali patikti knyga, bet jie turėtų būti ne vyresni kaip 13 metų, nes aš dabar jau matau joje netikslumų. Save kritikuoju dabar, kai man jau 14 metų, bet kaip 12-metės kūryba gal ir nieko išėjo“, – sako Saulė.

Romane daug įvykių, skaityti įdomu, o jos lietuvių kalbos mokytoja sakė, kad Saulė moka palaikyti įtampą. Pirminį variantą moksleivė davė mokytojai paskaityti, bet daugiau nelabai kam. Sako, jai nėra labai svarbu, kaip kiti vertina knygą, nes rašė jaunesnė. „Jie nežino, kaip rašyčiau dabar, o tą knygą pakritikuoju ir aš pati.“

Kūrybinga šeima

Saulė turi puikią fantaziją, jai lengva sukurti tai, ko nėra tikrovėje. Sako, gerai sekasi sugalvoti miestus, personažus, o vardai kartais būna iš anglų kalbos ir turi reikšmę: štai Serenitė – taika ir ramybė, jos toks ir charakteris – taiki, nekonfliktiška, nesivelia į problemas.

Pirmiausia rašytojos galvoje gimsta pati siužeto idėja, toliau reikia ją rutulioti, sugalvoti, kas po ko vyks. Pradėjus kurti būna motyvacijos, bet vėliau ji dingsta, todėl Saulė įsitikinusi, kad reikia treniruotis. Baigti, ką pradėjus, būna sunku, tad dabar ji verčia save rašyti. Pamokos dėl rašymo nenukenčia, mokslai sekasi gerai. Septintą klasę baigė be aštuonetukų.

„Darau daug ką, ne tik rašau: groju gitara, daug piešiu. Gimnazijoje lankau dailės pamokas, taip pat fortepijono saviraiškos pamokas. Noriu daug ką išbandyti, bet dailė kol kas patinka labiausiai. Ir laisvalaikio man dar lieka, bet per daug laiko praleidžiu su telefonu“, – savikritiškai sako Saulė. Ji sau nustačiusi laiką, kiek gali leisti su telefonu, nes tai, jos nuomone, yra tuščias laiko eikvojimas. Naują telefoną pernai nusipirko pati, kai gavo pinigų už pirmą knygą. Pirmoji knyga atsipirko, o kaip bus su antrąja, dar neaišku.

S. Kraptavičiūtė sako rašymu nenusivylusi, nori tęsti tą veiklą. Tik reikia atsikvėpti, pailsėti. Skaito ir toliau daug, mėgstamiausios knygos – Soman Chainani „Gėrio ir blogio mokykla“ ir Leigh Bardugo „Šešetas varnų“. Iš lietuviškų knygų mėgstamų neturi, nes skaito mažai. Patinka skaityti anglų kalba, knygas perka internetu. Per programėlę „goodreads“ jas išsirenka, ten yra aprašymai ir skaitytojų įvertinimas. Labiau patinka skaityti popierines, nes skaityti elektroninę knygą jai atrodo kaip darbas, be to, reikia labiau susikaupti.

Garsiojo „Hario Poterio“ Saulė neskaitė, nes pirmiau pamatė filmus. Jai labiau patinka pirma perskaityti, o ne pažiūrėti filmą pagal knygą. Kas žino, gal kada nors bus kuriami filmai ir pagal Saulės knygas.

Idėjų kūrybai, pasirodo, jai duoda muzika: kai klauso, galvoje kyla scenos, kaip žiūrint filmą. Ir piešiant kyla minčių, sumanymų romanams. Net būsimus veikėjus ji nusipiešia užrašų knygelėje.

Kraptavičių šeima kūrybinga, tėtis – kompozitorius, kuria elekt-roninę muziką, leidžia albumus, bet jo muzika Saulei nelabai patinka, ji klauso roko, metalo, kartais lyriškų kūrinių – pagal nuotaiką. Saulės vyresnioji sesuo 25 metų Indra jos knygų neperskaitė, nors jai buvo nusiųstos. Turbūt laiko neturi, mano Saulė. Indra sukūrė ne tik Saulės pirmos knygos viršelį, bet viršelius kuria ir tėčio muzikos albumams.

Ar jau rašo trečią romaną, Saulė griežtai atsisakė išduoti…

Loreta AKELIENĖ