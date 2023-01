Sausio 21 d. „Suvalkietyje“ skaitykite:

Visi tikrai sutiktų, kad implantacija yra geriausias dantų susigrąžinimo būdas. Tai yra galimybė ne tik šypsotis plačiai, tačiau ir sveikai. Žinoma, AIK dantų implantacija šiuo metu gali būti atliekama labai įvairiai, kadangi yra daug metodų, kurie turėtų padėti Jums ne tik atkurti dantis, tačiau būtent taip, kaip Jums labiausiai tinka. Vis dažniau minimas yra all on 4 metodas, kuris įvardijamas kaip geriausias pasirinkimas tiems, kurie renkasi inovacijas. Šis straipsnis, tikimės, padės Jums geriau suprasti, kodėl šis metodas yra geriausias ir kodėl apskritai yra būtina atkurti prarastus dantis. All on 4 implantacijos privalumai Visada geriausia dėl implantavimo galimybių yra tartis su specialistais, kurie teikia ...