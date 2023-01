Ar smilkalai tikrai veikia žmogaus psichologiją?

ei pasijuntame, jog esame iš visų pusių apsupti nuolatinės įtampos, o mūsų mintys pakrikusios, tada smilkalai gali pasitarnauti kaip tikra ir pati geriausioji išsigelbėjimo iš tokios būsenos priemonė. Kaip mano aromaterapijos specialistai, jeigu žmogus susikuria savo paties sugalvotus smilkalų naudojimo ritualus ir juos atlieka arba ryte, ar vakare, jis pajunta palengvėjimą, nes nuramina protą bei jausmus ir visai kitomis akimis pažvelgia į tai, kas vyksta aplinkui. Tai reiškia, jog smilkalai tikrai gali paveikti žmogaus psichologiją.

Kiek kartų per dieną siūloma pamedituoti?

Kuo daugiau per dieną būnate užimti ir įtraukti į veržlų įvykių ritmą, tuo daugiau laiko specialistai pataria skirti meditacijai. Idealus variantas – pamedituoti bent valandą per dieną. Medituoti galima kaip tik žmogui būna patogiau – ryte ar vakare, gal net ir abu kartus per dieną. Meditacija mus veikia kaip dvasinė būsena, kuri akivaizdžiai veikia ir paties kūno būseną. Apie teigiamą meditacijos poveikį užsimena ne tik psichologai, neurologai, psichiatrai, bet ir kitų medicinos sričių specialistai. Meditacija daug padeda ir sergantiems įvairių priklausomybių ligomis.

Kokias teigiamas būsenas žmogui gali suteikti meditacija, kurios metu naudojami smilkalai?

Teigiamų dalykų daug galima išvardinti. Tokios meditacijos formos, kai naudojami smilkalai, sustiprina dėmesio koncentraciją, gebėjimą susikaupti. Meniškos prigimties žmonėms jos skatina kūrybiškumą, sustiprina norą siekti sumanytų tikslų, nes smilkalai sustiprina teigiamą energiją ir pašalina neigiamas emocijas. Taip pat sustiprinamas pasitikėjimas savimi. Pasinaudojimas smilkalų terapija prieš svarbų susitikimą, egzaminus ar prezentaciją tikrai padidina sėkmės galimybę.

Ar smilkalai gali sustiprinti lytinio potraukio lygį?

Tuose smilkaluose, kur naudojami natūralūs afrodiziakai, tikrai padeda privilioti priešingos lyties atstovus, nes smilkalų skleidžiamas tam tikras aromatas sukelia seksualinį apetitą ir didina pasitikėjimą savo jėgomis. Net jei vieni namuose naudosite smilkalus su afrodiziakais, paskui net kitoje vietoje susitikę savo aistros objektą, jausitės akivaizdžiai energingesni ir pasitikintys savimi, kas natūraliu būdu gali paskatinti artimiems santykiams ir jus dominančią antrą pusę. O jeigu pora smilkalais mėgausis kartu, aromate slypintys feromonai paveiks abu įsimylėjėlius, todėl jiedu tikrai turės įsimintiną meilės naktį.

