Ar lengva pakeisti elektros tiekėją?

Bendrovėms mažinant elektros kainas vartotojai nori tuo pasinaudoti ir pasirinkti pigesnį variantą. Ar lengvai pavyksta pakeisti bendrovę arba mokėjimo planą?

Atsakymo iš tiekėjo negavo

– Prieš dvejus metus nepriklausomu elektros tiekėju buvome pasirinkę „Enefit Lietuva“ ir mokėjome už kilovatvalandę (kWh) 13 centų. Kai pernai rudenį reikėjo iš naujo rinktis, pasilikome pas tą patį tiekėją, tik rinkomės planą „Superžalias“. Nors kWh kaina buvo didesnė negu kitų tiekėjų, bet tada elektra sparčiai brango ir neatrodė, kad pigs. Be to, kaip ir visiems buvo taikoma kompensacija. Pasirašėme sutartį 7-eriems metams, mokėjome už kWh trisdešimt kelis centus ir neatrodė daug. Visgi dabar, kai elektros kaina krenta, pasvarstėme, kad gal reikėtų pasirinkti kitą planą ar netgi kitą tiekėją. Norėtume pereiti prie biržos plano, – pasakoja marijampolietė Rasa.

Moteris sako kol kas neapsisprendusi, ar keistų tiekėją, ar tik planą, nes nežino, ką bendrovė jai pasiūlytų. Vasario 6 d. elektroniniu laišku ji kreipėsi į „Enefit“ dėl plano keitimo galimybės. Gavo atsakymą, kad atsakys iki 21 d., bet kol kas tyla. Rasa tikisi, kad toje pačioje bendrovėje jiems, kaip ištikimiems klientams, bus pasiūlytos palankios sąlygos. Jeigu ne, ji neatsisako minties ir visai pakeisti tiekėją.

Moters negąsdina maksimalus rezervavimo paslaugos mokestis 302,4 Eur, kuris pritaikytas pasirašant sutartį ir kuris išskaidomas per visą sutarties galiojimo laikotarpį po 3,6 Eur/mėn. Sutarties terminui nepasibaigus ir atsisakius paslaugų, rezervavimo mokestis taikomas tik už likusį neišbūtą sutarties terminą, papildomai įvertinus per kalendorinius metus suvartotą kiekį. Kadangi per mėnesį Rasos šeima suvartoja 1000 kWh elektros, moters skaičiavimu, jie mokestį galėtų išmokėti per tris mėnesius.

Besvarstant kainos keičiasi

– Man pasisekė, tiesa, ne iškart. Gruodžio 31 d. pasibaigė sutartis su buvusiu tiekėju „Ignitis“. Dvejus metus už dviejų tarifų elektros kW mokėjau po 12 (naktinė) ir 17 (dieninė) centų ir tai mane tenkino. Todėl nuo sausio 1-osios sutartį nutariau pratęsti su tuo pačiu tiekėju. Dabar pasirinkau planą „Išmanusis“. Tiesa, prisiskambinti į bendrovę nepavyko, telefonu skambinau 23 minutes, bet niekas neatsiliepė. Matyt, tokių, kaip aš – neišmanančių, buvo daug. Ilgokai užtruko, kol pati išsiaiškinau, kaip tą „Išmanųjį“ apskaičiuoti. Džiaugiuosi, kad tada pavyko, nes vėliau ir jo kaina pakilo. Dabar kW man kainuoja 19 ir 22 centus, – paklausta apie elektros tiekėjo ar plano keitimą pasakojo Aistė.

Draugės sėkmė pasidomėti naujomis galimybėmis paskatino ir marijampolietę Aušrą. Pirmą sutartį dėl elektros tiekimo moteris buvo pasirašiusi su „Perlo Energija“. Pernai rudenį sustabdžius šios bendrovės veiklą šeima neskubėjo rinktis nepriklausomo tiekėjo ir naudojosi garantinio tiekimo paslaugomis. Tik sausiui įpusėjus Aušra susizgribo pasirinkti nepriklausomą tiekėją.

Ilgai lygino vieno ir kito kainas, sąlygas, kol nusprendė pasirinkti planą, susietą su biržos kaina. Palankiausią siūlė „Ignitis“, tad moteris nutarė, kaip ir draugė, pasirinkti tokį pat planą „Išmanusis“. Deja, kol ji svarstė, plano kainos pakilo. Sutrikusi Aušra nieko nekeitė. Prisijungusi prie biržos tinklapio dabar ji kasdien seka kilovatvalandės kainą ir toliau svarsto, kurį tiekėją ir planą pasirinkti.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad sutartį su tiekėju sudarius iki mėnesio priešpaskutinės dienos, naujoji įsigalioja nuo ateinančio mėnesio 1 dienos. Paskutinę mėnesio dieną sudaryta sutartis įsigalioja dar po mėnesio.

Gyventojai aktyviai domisi pasiūlymais

Pasak „Elektrum Lietuva“ produktų vystymo vadovo Manto Kavaliausko, pastaruoju metu gyventojai aktyviai domisi siūlomais įmonės planais.

„Elektrum Lietuva“ produktų vystymo vadovas Mantas Kavaliauskas sako, kad maždaug per mėnesį bendrovė iš viso pasirašė per 25 tūkst. naujų sutarčių. Nuotrauka iš „Elektrum Lietuva“ archyvo

– Sulaukiame didelio aktyvumo ir iš naujų, ir iš dabartinių klientų, kurie pasirašo su mumis naujas sutartis. Vos tik sausio viduryje paskelbėme apie kainų mažinimą, iki dabar – tai yra maždaug per mėnesį – iš viso pasirašėme per 25 tūkst. naujų sutarčių arba 4 kartus daugiau nei įprastai. Iš jų maždaug apie pusę sudarėme su naujais klientais, dar tiek persirašė jau buvę klientai. Savo klientus mes ir patys aktyviai kvietėme tai daryti, teikėme jiems mažesnės kainos pasiūlymus, – sakė M. Kavaliauskas. Jo teigimu, bendrovės pasiūlymais aktyviai domėjosi ir naudojosi daugelis gyventojų, kas tik turėjo užfiksavę bent kiek aukštesnes kainas, nei siūloma šiuo metu.

– Žinoma, labiausiai jas verta peržiūrėti tiems gyventojams, kurie jas fiksavo 2022 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn., kai tiekėjų siūlomos kainos buvo pasiekusios net 55–60 ct/kWh. Tokiems gyventojams iš naujo fiksuojant kainą, ji sumažėja perpus. Rinktis dabartinius mūsų elektros planus palanku ir vis dar esantiems visuomeniniame tiekime, nes jo kaina su kompensacija gyventojams dabar net keliais centais brangesnė už siūlomą mūsų, – pastebėjo produktų vystymo vadovas.

Šiuo metu „Elektrum Lietuva“ planas „Praktiškas“ 6 mėn. tesiekia 24,987 ct/kWh, o planas „Atviras“ 36 mėn. – 26,516 ct/kWh. Tokius kainų pasiūlymus įmonė teikia iki vasario 27 d., užfiksuotos kainos įsigaliotų nuo kovo 1 d.

– Kitas svarbus dalykas – su naujaisiais savo planais mes suteikiame ir labai patrauklias sutarties sąlygas, pagal kurias galima laisvai, be jokių įsipareigojimų mums, kada tik panorėjus nutraukti sutartį. Tai reiškia, jei ateityje sulauktume dar mažesnių kainų ir gyventojai norėtų pasinaudoti kitu patrauklesniu mūsų ar bet kurio kito tiekėjo pasiūlymu, galėtų bet kada nutraukti sutartis, – tvirtina M. Kavaliauskas.

Kokias kainas „Elektrum“ gyventojams siūlys nuo kovo 1 d., paaiškės kitą savaitę. Manoma, kad jos išsilaikys panašios, kokios siūlomos šiuo metu.

Klientų migravimas padidėjęs penkis kartus

Klientų, ypač daugiau suvartojančių ir anksčiau aukštesnes kainas fiksavusių, suaktyvėjimas pasikeisti turimą planą jaučiamas ir bendrovėje „Ignitis“.

Ryšių su visuomene projektų vadovė Laura Beganskienė sako, jog bendrovei paskelbus, kad klientams, kurie iki birželio 29 d. keisis turimą planą, nereikės grąžinti anksčiau gautų nuolaidų, jei liks su „Igničiu“ ne trumpiau kaip 6 mėnesius, susidomėjimas buvo ypač didelis.

– Migravimas tarp planų, kai žmonės keičiasi fiksuotos kainos planą į pigesnį, sausį–vasarį išaugo apie penkis kartus. Pastaruoju metu migruodami klientai dažniausiai renkasi su birža susietą planą „Išmanus mėnesinis“, taip pat populiarūs fiksuoti planai be nuolaidų.

Klientai susidomi ir naujuoju planu „Išmanus valandinis“. Šis planas bus naudingas tiems, kurie linkę sekti elektros kainas biržoje, stebėti, kada elektra pigiausia, kada brangiausia ir pagal tai koreguoti elektros energijos vartojimo įpročius, pavyzdžiui, skalbimo mašiną ir džiovyklę nustatyti nakčiai, – sako L. Beganskienė ir akcentuoja, kad „Igničio“ klientai daugiau linkę keisti planą, o ne tiekėją.

Gyventojai tiekėją renkasi vadovaudamiesi keliais kriterijais: tai ir pasiūlymų patrauklumas, ir tiekėjo patikimumas, aptarnavimo patogumas, galimybė patogiai atsiskaityti ne tik už elektrą, bet ir už kitas daugiau nei 250 tiekėjų paslaugas.

Pigiausias „Ignitis“ fiksuotos kainos pasiūlymas – 28,2 ct/kWh, tai planas „Minimalus“, fiksuojant kainą 24 mėnesiams. Pritaikius „Ignitis“ nuolaidą, 6 mėnesius šį planą pasirinkę klientai mokėtų 26,6 ct/kWh.

Daugiau elektros energijos suvartojantiems, besirenkantiems planą „Optimalus“, fiksuojant kainą 24 mėnesiams, kilovatvalandė kainuoja 26,6 ct ir taikomas mėnesinis 3 eurų ESO mokestis. O pritaikius „Ignitis“ nuolaidą, 6 mėnesius šį planą pasirinkę klientai mokėtų 25 ct/kWh.

Taigi elektros tiekėjų pasiūlymai – įvairūs. Verta prisiminti, kad nutarus keisti tiekėją nereikia kreiptis į senąjį, o užtenka tik sudaryti naują sutartį su pasirinktuoju.

Marija BURBIENĖ