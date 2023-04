Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir ponios Dianos Nausėdienės sveikinimas Lietuvos žmonėms šv. Velykų proga

Loreta TUMELIENĖ Nuo balandžio 1-osios vairuotojai jau gali važinėti vasarinėmis padangomis. Dalis jų jau suskubo žiemines pamainyti vasarinėmis. Visgi ekspertai pataria neskubėti ir žiūrėti ne į kalendorių, o į orų prognozes ir situaciją keliuose. Šiemet fiksuota itin daug nuostolių, kai dėl duobių buvo apgadinti automobiliai, o vasarinės padangos yra dar lengviau pažeidžiamos, todėl jas pakeitus nuostolių būtų daugiau. Be to, ir žiemiški orai, slidūs keliai dar nepalieka Lietuvos. Klientų, norinčių pasikeisti padangas, jau yra. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Vasarinės padangos – mažiau atsparios duobėms Artėjant balandžiui vairuotojai ima rūpintis automobilių padangų keitimu. Dygliuotos padangos turi būti pakeistos iki balandžio 10 d. Žiemines padangas rekomenduojama ...

Algirdas Statkevičius gimė 1923 m. balandžio 1 d. Šakių aps. Sintautų vls. Pusdešrių k. Pradžios mokyklą baigė Valakbūdyje (dabar Šakių r.). Eksternu baigė Šakių Žiburio gimnazijos 4-ias klases, po to tęsė mokslus Kauno „Saulės“, vėliau – Jėzuitų gimnazijose. 1943 m. įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti mediciną. Visas tolesnis Algirdo gyvenimas, vertas aštraus siužeto kino filmo, buvo padiktuotas iš pradžių nacių okupacijos, po to – beveik 50 metų trukusios sovietų okupacijos. A. Statkevičius buvo antinacinio ir antisovietinio judėjimo dalyvis, Lietuvos laisvės lygos ir Lietuvos Helsinkio grupės narys, pogrindžio spaudos leidėjas, bendradarbis ir platintojas, pasipriešinimo akcijų dalyvis, už antisovietinę veiklą ...

Jau keli mėnesiai iš Vilniaus per Kauną ir Marijampolę kursuoja traukinys į Lenkiją maršrutu Vilnius–Mockava–Varšuva–Krokuva. Šis maršrutas populiarus tarp lietuvių. Juo vyksta ir nemažai marijampoliečių. Puiki galimybė norintiems apžiūrėti Lenkijos didžiųjų miestų grožybes. Vienintelis šios kelionės minusas, kad keleiviai Mockavos geležinkelio stotyje turi persėsti į kitą lenkiškąjį traukinį. Jo reikia palaukti stovint niūrokame, siaurame, be jokios stoginės perone. Keleiviai tuo nėra patenkinti. Gyvenimas Mockavos geležinkelio stotyje turėtų dar labiau pagyvėti. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Kad keleiviams persėdimas į kitą traukinį būtų kuo komfortabilesnis, rūpinasi AB „Lietuvos geležinkeliai“. Buvo svarstymų, ar Mockavoje nereikėtų atidaryti geležinkelio stoties pastato, kur keleiviai galėtų šiltai laukti traukinio. ...

Didžioji dauguma Lietuvos mokyklų priėmė Nacionalinį IT iššūkį ir prisideda prie tikslo didinti šalies moksleivių skaitmeninį raštingumą bei suteikti jiems vertingų programavimo žinių. Į „Telia Global Services Lithuania“ inicijuotą ir Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamą projektą iš viso jau įsitraukė virš 6000 moksleivių iš daugiau nei 750 Lietuvos mokyklų. Vos įpusėjus įgyvendinimui vienu didžiausių technologijų švietimo projektu jau vadinamas Nacionalinis IT iššūkis moksleiviams suteikia galimybę artimiau susipažinti su IT pasauliu, o virš 650 prisijungusių mokytojų – kelti savo kompetencijas ir praturtinti pamokų turinį įdomia bei naudinga medžiaga. Prie iniciatyvos aktyviausiai jungiasi Tauragės, Alytaus ir Telšių apskritys, kuriose Nacionalinį IT iššūkį jau priėmė daugiau ...