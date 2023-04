Dviratis ar elektrinis paspirtukas, ką pasirinkti?

Lengvas, kompaktiškas, judrus ir neteršiantis aplinkos elektrinis paspirtukas tapo galimybe išvengti didelių miesto kamščių. Apskaičiuokite atstumą, kurį turėsite įveikti, įskaitant kelionę pirmyn ir atgal, kad sužinotumėte, kokį išsirinkti, kad atitiktų jūsų poreikius. Kelionę galite papildyti viešuoju transportu, nes yra lengvų ir sulankstomų modelių, kuriuos galima neštis rankoje. Šie modeliai idealiai tinka miestams.

Jei reikia tvirtesnės įrangos, yra modelių nuo 1000 iki 1600W, kurie pasiekia didesnį greitį ir gali būti naudojami įvairiuose reljefuose, pavyzdžiui ant žolės, smėlio, asfalto. Šie modeliai turi sėdynes, kurios suteikia daugiau komforto. Taip pat yra visureigių elektrinių paspirtukų, kurie pasiekia 45 km/h greitį ir turi didesnes padangas.

Pastaruoju metu elektriniai paspirtukai užvaldė didžiųjų miestų dviračių takus. Daugelis ginčijasi, ar paspirtukas gali nuvažiuoti didelius atstumus, tačiau dauguma jų vis dar nežino, ar verta jį pirkti, o ne naudotis dviračiais.

Kodėl verta rinktis elektrinį paspirtuką?

Elektriniai paspirtukai skirti tiems, kurie važiuoja į darbą, bei didžiąją dienos dalį praleidžia eisme – automobilyje arba viešajame transporte. Paspirtukuose pritaikyti LED žibintai, kad keleiviai būtų matomi esant silpnam apšvietimui. Be to, jie turi valdomą greitėjimą ir stabdymą, neslystantį sukibimą ir skaitmeninį greičio ir akumuliatoriaus lygio ekraną. Be to, transporto priemonė yra sulankstoma ir nešiojama, todėl savininkas gali ją pasiimti į autobusą ar automobilį. Kaina skiriasi priklausomai nuo modelio. Iš pradžių gali atrodyti, kad investicijos yra didelės, tačiau, palyginti su kitomis transporto rūšimis, sąnaudos ir naudos yra labai akivaizdžios.

Elektrinio paspirtuko ir dviračio skirtumai

Važiavimas elektriniu paspirtuku į darbą naudingas jums ir aplinkai. Su laiku – ir jūsų kišenei! Kad įsitikintumėte, jog verta pirkti savąjį, palyginkime jį su dviračiu. Važiuojant įprastu dviračiu, įkalnėn reiškia, kad į darbą atvažiuosite suprakaitavę, o prieš pradėdami veiklą turėsite nusiprausti po dušu. Be to, didelės pastangos minant pedalus ryte, gali jus nuvarginti visai likusiai dienai. Dviratis puiki alternatyva atsipalaidavimui, bet ne skubėjimui.