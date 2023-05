Kodėl Prienuose uždaryta tilto atkarpa per Nemuną?

Tiltu per Nemuną Prienuose galima važiuoti tik viena eismo juosta. Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

Šiandien jau nieko nestebina griūvantys tiltai. Vasarį įgriuvo tiltas Kėdainiuose, po mėnesio – Kaune, skelbiama, kad avarinės būklės tiltų yra visoje Lietuvoje. Susisiekimo ministras Marius Skuodis suskaičiavo, kad panašios būklės tiltų ir viadukų Lietuvoje – dar 72. Vis dėlto žinia, kad Prienuose uždaryta viena tilto per Nemuną eismo juosta, nustebino per šį miestą į Birštoną, Vilnių dažnai važinėjančius marijampoliečius. Visi prisimename, kaip prieš trejetą ketvertą metų eismas per tiltą dėl kelio remonto darbų buvo uždarytas, kaip ilgai vyko remontas, kaip ilgai teko važinėti apylankomis.

Balandžio mėnesį buvo uždaryta tilto per Nemuną Prienuose viena eismo juosta, pastatytas eismą reguliuojantis šviesoforas. Pasak vietinių, rytais ir po darbo, piko valandomis, jau susidaro spūstys, ypač sunku į laukiančių eilę įsilieti iš šoninių keliukų, gatvelių. Tiltas prieš keletą metų buvo remontuotas. Žmonės svarsto, kas čia nutiko. Ar tiltas uždarytas profilaktinei apžiūrai? Kiti sako girdėję, kad pastebėtas įtrūkimas tilto atramoje, kad tai rimtas gedimas. Žmones stebino, kad viena eismo juosta per tiltą uždaryta jau kuris laikas, o darbų niekas nepradeda.

Su skaitytojų klausimais supažindinome Lietuvos automobilių Kelių direkcijos komunikacijos specialistus. Jų klausėme, kas atsitikę tiltui, ar pastebėta įtrūkimų, ar statinys bus remontuojamas, kada prasidės remontai, kiek jie truks?

Kaip „Suvalkiečiui“ sakė Eglė Nemanytė, Kelių direkcijos Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus vyriausioji komunikacijos vadybininkė, šių metų balandžio mėnesį buvo užfiksuotos tilto per Nemuną dangos ir šalitilčio deformacijos, kurios, galimai, gali turėti įtakos eismo dalyvių saugumui, todėl buvo nutarta taikyti laikinus eismo apribojimus. „Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“, kuri atsakinga už nuolatinę ir periodinę valstybinės reikšmės kelių priežiūrą, atlieka šalitilčio plokštės stabilizavimo darbus, kurie bus baigti iki gegužės 15 d. Atlikus šiuos darbus, bus sprendžiama dėl galimybės atnaujinti eismą tiltu abiem kelio juostomis. Taip pat toliau bus atliekami papildomi tilto prietilčių tyrinėjimai, ir pagal išvadas bus sprendžiama dėl šalitilčių plokščių remonto būdo ir apimties“, – teigė komunikacijos vadybininkė.