Didinami mokesčiai už ikimokyklinių įstaigų lankymą

Vaikus leisti į ikimokyklinio ugdymo įstaigą patogu – pigu, vaikas pamaitintas ir gerai prižiūrėtas. Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

Praėjusią savaitę paskelbta, kad Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose keisis mokesčiai už vaikus, lankančius šias įstaigas. Maitinimas turėtų brangti visiems nuo rugsėjo 1-osios 20 centų per dieną, o abonementinis mokestis pabrangtų jau vasaros mėnesiais, bet trigubai, jei lanko vienas vaikas iš šeimos. Kitiems vaikams iš tos pačios šeimos būtų pigiau.

Šiuo metu abonementinis mokestis už vieną vaiką yra 10 eurų per mėn. ir jis galioja visiems. Maitinimo kaina už vieną vaiką šiandien yra 2,80 eurų per dieną darželyje, o lopšelyje – 2,5 euro per dieną.

Planuojama liepos–rugpjūčio mėnesiais maitinimo kainos nedidinti, bet abonementinis mokestis turėtų išaugti iki 30 eurų per mėn., jei lanko vienas vaikas. Numatoma jį mažinti kitiems tos pačios šeimos vaikams – 20 eurų per mėn. antram vaikui, 10 eurų per mėn. trečiam ir daugiau. Mokestis galiotų tik lankantiems.

O nuo rugsėjo 1 d. (iki birželio mėn.) maitinimo kaina didėtų iki 3 eurų per dieną darželyje ir 2,7 Eur per dieną lopšelyje. Taip pat ir abonementinis mokestis būtų 30 eurų per mėn. vienam vaikui, 15 eurų per mėn. antram, 10 eurų trečiam ir daugiau. Nuo naujų mokslo metų jis galiotų jau visiems, lankantiems ikimokyklines įstaigas Marijampolės savivaldybėje.

Abonementinis mokestis turėtų sureguliuoti srautus vasarą

Marijampolės lopšelio-darželio „Želmenėliai“ laikinai atliekanti direktoriaus (direktorė Rita Maksimavičienė išėjo iš darbo) pareigas pavaduotoja ugdymui Rasa Papartienė „Suvalkiečiui“ sakė, kad padidintais abonementiniais mokesčiais siekiama valdyti vaikų srautus vasarą, nes iš tiesų daug tėvelių per išankstines apklausas užsirašo, kad jų vaikas lankys įstaigą vasarą, bet paskui tai lanko, tai nelanko. O sukomplektuoti vasarai lopšelio-darželio darbuotojus, suderinti visų atostogas, yra sunku. Visgi tiems tėveliams, kuriems būtina dirbti, nekyla klausimas, ar leis vaikus į darželį vasarą.

Laikinoji direktorė papasakojo, kad nemažai yra tėvų, kurie leidžia vaikus į darželį patys būdami namuose, nes tvarkosi savo reikalus, nori pailsėti, paatostogauti. Vaikus leisti į įstaigą patogu – pigu, vaikas pamaitintas ir gerai prižiūrėtas. O dirbantiems tėvams nėra kur dėtis, jie negali rinktis. Taip iš tų užsirašiusių vasarai preliminariai būna sukomplektuojama daug grupių, o realiai paskui lanko nedaug vaikų arba nereguliariai. „Mokesčio didinimas, jei vaikas nelankys liepą ir rugpjūtį, šeimų nepaveiks, nes iš jų mokestis nebus imamas. Anksčiau abonementinį mokėdavo visi. Tikiuosi, kad dabar bus daug realesni apklausų skaičiai dėl lankymo vasarą“, – sakė R. Papartienė.

Pasirodo, keliose grupėse per tėvų susirinkimus buvo kalbėta apie numatomą pabrangimą, ir dauguma tėvų nemato dėl to bėdos, nors keletas nepatenkintų atsirado. Keli tėvai skambino klausdami, ar už kiekvieną vaiką iš tos pačios šeimos bus abonementinis po 30 eurų, nuogąstavo, kad jiems bus per sunki našta. Laikinoji direktorė sako girdėjusi, kad lyg ir kai kas iš tėvų jau kalba neleisią vaikų vasarą, gal apsigalvos ir daugiau, jei šeimos visgi turi kur vaiką palikti vasarai. „Tikimės teigiamų pokyčių vasarą“, – sakė R. Papartienė.

O dėl to, kad maitinimas brangsta 20 centrų per dieną, šeimos nenukentės, nes tai nėra dideli pinigai. „Produktai brangsta, tą pastebime visi, o mūsų maitinimo kainos apie 10 metų nebuvo keltos. Viešuosius pirkimus tenka skaidyti dalimis, perkame pusei metų, metams negalime, nes viršijama numatyta suma. Manau, tėvai nelabai pajus, nes pabrangimas susidarys apie 4 eurai per mėnesį“, – svarstė laikinai direktoriaus pareigas einanti R. Papartienė.

Pasak jos, tie trys eurai dienai irgi nėra tokia suma, kad būtų galima atsipalaiduoti – darželiams tenka gerokai suktis, kad išsiverstų ir pamaitintų vaikus.

Sprendimus priims Taryba

Marijampolės savivaldybės administracijos mero pavaduotoja Agnė Pavelčikienė sakė, kad įkainiai dar nepadidinti, sprendimą turėtų priimti Taryba gegužės mėnesio posėdyje.

Pasak jos, savivaldybės vadovai yra gavę ikimokyklinių įstaigų vadovų prašymą padėti spręsti darbo problemą vasarą. Visos ikimokyklinės įstaigos, atsižvelgdamos į tėvų pageidavimą, dirba nepertraukiamai visus metus, taigi kyla problema dėl darbuotojų atostogų – pedagogai turi po du mėnesius, o jei priklauso profsąjungai, tai ir dar daugiau atostogų, kurias nori ir turi teisę išnaudoti vasarą.

Įstaigos planuodamos darbą vasarai, gerokai iš anksto apklausia tėvus, kada jų vaikai lankys įstaigą. Šiuo metu galiojantis tik 10 eurų abonementinis mėnesio mokestis nėra didelis, todėl praktiškai visos šeimos užsirašo visai vasarai, o paskui nelanko ir nesuka galvos dėl mokesčio. O darželiai būna pasamdę naujus darbuotojus ir pan., kad dirbtų vietoje išėjusių atostogauti, ir tikisi sulaukti daug lankančių vaikų.

– Vienas iš siūlymų buvo uždaryti darželius vasarai, kitas variantas – rinkti pažymas iš tėvų darboviečių, kad tikrai dirba, trečias variantas – padidinti mokestį liepos–rugpjūčio mėnesiais, kad lankytų tik tie vaikai, kurių šeimoms tikrai to reikia. Manome, kad sprendimas didinti abonementinį mokestį yra optimaliausias ir tinkamiausias visoms pusėms. Beje, 30 eurų mokestis planuojamas vienam vaikui, antram lankančiam darželį būtų 20 eurų, trečiam 10 eurų“, – sakė A. Pavelčikienė.