Žmogaus ir šamaniško būgno ryšys

Būgnas yra seniausias žmogui žinomas instrumentas. Pastaruoju metu ceremonijos ir įvairūs ritualai su šamaniškais būgnais – labai dažnas reiškinys. Šio būgno gamybai skiriama ypatingas dėmesys. Kiekvienas instrumentas turi būti išjaustas, su ypatinga energija. Todėl šamaniški būgnai skleidžia pačias įvairiausias energijas: nuo gilios žemiškos jėgos iki kone kosminės meilės.

Šamaniško būgno poveikis žmogaus protui

Žmogaus protas yra linkęs jausti instrumento garsą ir jam pasiduoti automatiškai. Šamaniško būgno poveikis yra ypatingas. Galima tuo įsitikinti pasidomėjus kokia būgnojų įvairovė egzistuoja https://www.soundmystery.com/lt/products/category/shamanic-drums-54/ . Jis žmogaus sąmonę gali nukelti nuo ramaus būdravimo iki miego ar net transo. Tai nuostabi galimybė į savo sielą tarsi pažvelgti iš šono ir suvokti, kokios problemos kankina. Sakoma, jog susiėjimuose su šamaniniais būgnais žmonės išsigydo migreną, depresiją, nepakeliamus skausmus. Arba net meta rūkyti bei vartoti alkoholį. Šiuolaikinis mokslas ne tik pripažįsta būgnų naudą mažinant stresą ir skausmą, atsipalaidavimą. Reikia sutikti, tokie natūralūs antidepresantai teikia ne tik džiaugsmą, bet ir akivaizdžią naudą.

Kaip naudoti šamanišką būgną?

Kaip minėjome šamaniškas būgnas yra viena seniausių vibracinio gydymo metodikų. Todėl jo jokiu būdu negalima daužyti su didele jėga ar pykčiu. Juk būgno dūžis yra naudojamas ėjimui į kitokią sąmonės būklę. Tuomet šis instrumentas taps draugu ir nepakeičiamu buities kompanionu.

Kaip gaminami šamaniški būgnai?

Manoma, kad Tibeto vienuoliai gamina būgnus iš mirusių brolių kaukolių. Be abejonės, šiandienos meistrai tokių drastiškų priemonių nenaudoja. Tikrai kokybiškas šamaniškas būgnas yra yra pagamintas rankomis ir jis yra toks vienintelis. Gaminant būgnus reikia daug ko – medžio, metalo, odos, virvių, plastiko, viską turi virinti, klijuoti naudodamas įvairiausias technikas. Šiandien organizuojami įvairūs užsiėmimai, kuriuose mokoma pagaminti šamanišką būgną. Tikėtina, jog toks paties rankomis pagamintas instrumentas suteiks dar daugiau džiaugsmo, galios ir energijos. Teko girdėti, jog šie būgnai gali būti pagaminti net iš žuvies odos. Tai tik įrodo, koks tai unikalus instrumentas, nes žuvies oda yra be galo plona. Tokį būgną naudoti reikia tikriausiai be galo preciziškai.