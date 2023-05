Diena be tabako: rūkymas kenkia ne tik sveikatai, kaip tinkamai rūšiuoti šias atliekas?

Diena be tabako: rūkymas kenkia ne tik sveikatai, kaip tinkamai rūšiuoti šias atliekas?

Paskutinę gegužės dieną minima Tarptautinė diena be tabako. Apie tai, kad rūkymas kenkia pačiam rūkančiajam yra kalbėta daug. Tačiau, ar kada susimąstėte, kiek nuorūka sukelia žalos gamtai ir aplinkai? Atliekų ir aplinkos tvarkymo paslaugas teikiančios bendrovės „Ekonovus“ ekspertai pastebi, kad nuorūkos yra ne vieną dešimtmetį, nepuošia gamtos ir, be to, kenkia gyvūnams bei žmonėms.

Nuotrauka iš interneto.

Skaičiuojama, kad kasmet į aplinką išmetama daugiau nei 750 tonų nuorūkų. Vandenyje nuorūka suyra per maždaug 15 metų, o gamtoje – dešimtmečiu ilgiau, į aplinką paskleisdama įvairių kenksmingų medžiagų.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis tabako pramonė gamtai kainuoja daug – nukertami maždaug 600 milijonai medžių, sunaudojama 22 milijardai tonų vandens. Žalingi cigarečių dūmai išskiria kenksmingus teršalus, tokius kaip anglies monoksidą ir prisideda prie oro taršos.

„Cigarečių nuorūka gamtai yra labiausiai kenksminga dėl filtro. Įprastai jis gaminamas iš celiuliozės acetato – tai medžiaga, kuri yra viena iš plastiko formų. Filtro paskirtis yra filtruoti toksiškas medžiagas rūkymo metu, tad šis plastikas yra papildomai taršus ir irdamas išskiria kenksmingas aplinkai medžiagas“, – sako bendrovės įsteigtos „Tvarumo akademijos“ vadovė Vilma Balčiauskaitė.

Gamtos tarša

Į vandens telkinius patekusios nuorūkos nuodija gyvūnus, kelia pavojų paukščiams ir kitiems gyvūnams. Ekspertai primena, kad rūkalų atliekose yra įvairių toksiškų medžiagų – nikotino, sunkiųjų metalų, kancerogenų. Kai tokios atliekos patenka į vandens telkinius kenkia vandens gyvūnams, gali sutrikdyti jų augimą, vystymąsi ir net sukelti jų mirtį.

Be to, cigarečių atliekos gali kauptis vandenyje, taip sutrikdydamos natūralų žuvų ir kitų gyvūnų elgesį. Rūkorių sukelti taršalai gali turėti įtakos rūšių sudėčiai ir įvairovei, todėl dėl tokių veiksmų pasekmės gamtai gali būti skaudžios, pavyzdžiui, sumažėti kai kurių organizmų populiacija.

Nuorūkos patekusios į geriamojo vandens telkinį gali užteršti vandenį, jis tampa nebetinkamu vartoti.

Daugiau atsakomybės

Sparčiai išplitus elektroninėms cigaretėms, kartu auga ir šių atliekų kiekiai, todėl labai svarbu pasirūpinti, kad jos pasiektų atliekų tvarkytojus.

„Vienkartinės elektroninės cigaretės neturėtų atsidurti konteineriuose su mišriomis komunalinėmis atliekomis, jų vieta – elektronikos konteineriuose“, – akcentuoja „Ekonovus“ atstovė.

Neatsargus rūkymas gali tapti ir gaisrų priežastimi. Cigarečių nuorūkas reikėtų išmesti į tam skirtas šiukšliadėžes ar pelenines, pasirūpinti, kad jos būtų visiškai užgesintos ir nekeltų pavojaus gamtai.