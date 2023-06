Šiukšlės prie paštomatų bado akis

Marijampolė – gražiai tvarkomas miestas. Mes patys gal to ir nepastebime, bet svečiai iš kitų miestų dažnai akcentuoja, kad pas mus gražu, tvarkinga. Tačiau yra vietų, kur šiukšlės dažnam miestelėnui akis bado kiekvieną dieną. Tai teritorijos prie paštomatų. Apie tai „Suvalkiečio“ redakcijai pranešė skaitytojai.

Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

Ypač daug šiukšlių – prie „LP Express“ paštomatų

„Praėjusį ketvirtadienį nuėjau išsiųsti siuntą per „LP Express“ paštomatus prie prekybos centro „Lidl“ Žemaitės gatvėje. Net nusipurčiau. Ant žemės prie paštomatų – vien šiukšlės. Kai žmonės siunčia siuntas, nuplėšę lipdukus meta tiesiog ant žemės. Arba sugrūda į siuntoms skirtus skyrelius. Atsidarai ir matai – dėžutė pilna popierių. Taip yra dėl to, kad šalia nėra jokios šiukšliadėžės. Tik retas, kultūringesnis, atlikusį lipduką įsideda į rankinę ar kišenę. O kiti daro kaip paprasčiau. Šiukšliadėžės nėra, taigi meta tiesiog ant žemės arba sugrūda į dėžutes. Gal kitiems tie ant žemės besivoliojantys popieriai nieko, bet man negražu, nemalonu, kaip ir atsidarius siuntai skirtą langelį rasti jį prikištą popierių“, – sakė marijampolietė Erika.

Pasak miestelėnų, primėtytų popierių prie „LP Express“, „Omniva“, DPD paštomatų tenka matyti ir kitose vietose prie didžiųjų prekybos centrų. Ypač prie „Lidl“, kur pastatyti „LP Express“ paštomatai. Gal kitur greitai valytojai surenka, gal šiukšliadėžės arčiau, o gal tiesiog siunčiant siuntą nereikia nuo lipdukų nuplėšti nugarėlių?

Žmonės domisi, kas turėtų tas šiukšles surinkti ar pasirūpinti, kad prie paštomatų atsirastų šiukšlių dėžės. Prekybos centras ar paštomatų savininkas?

Ragina būti sąmoningus

Skaitytojų pastabas dėl šiukšlių šalia prekybos centro „Lidl“ esančių „LP Express“ paštomatų perdavėme Lietuvos paštui, prekybos centro „Lidl“ komunikacijos tarnybai.

„Labai apgailestaujame dėl tokio kai kurių mūsų klientų elgesio – panaudotų siuntų lipdukų nugarėlės, kaip ir bet kuri kita smulki šiukšlė, turėtų būti metamos į tam skirtas šiukšlių dėžes. Norime paraginti gyventojus būti sąmoningus ir neteršti savo aplinkos. Kartu atkreipiame dėmesį, kad siuntų lipdukus spausdina tik nedidelė dalis siuntas per „LP Express“ paštomatus siunčiančių klientų. Dauguma klientų supakuotas siuntas į paštomatus atneša su jau iš anksto užklijuotu lipduku“, – sakė Lietuvos pašto Komunikacijos projektų vadovas Lukas Zadarackas.

Paklaustas, ar neketinama prie paštomatų, nes jie gerokai nutolę nuo prekybos centrų, pastatyti nors po vieną šiukšliadėžę, Komunikacijos projektų vadovas pastebėjo, kad siuntų lipdukus spausdina tik nedidelė dalis siuntas per „LP Express“ paštomatus siunčiančių klientų. Be to, didžiojoje dalyje vietų, kuriose yra įrengti siuntų paštomatai, netoliese galima rasti ir šiukšlių dėžes, dažniausiai esančias prie parduotuvių įėjimo ar kitos komercinės paskirties pastatų. Tad statyti papildomas šiukšliadėžes lyg ir nėra reikalo. Lietuvos pašto atstovas dar kartą paragino gyventojus būti supratingus ir turimą smulkią šiukšlę išmesti į jai skirtą vietą.

Prekybos centro „Lidl“ komunikacijos specialistų atsakymo nesulaukėme.

Skaitytojai sako, kad tai problemos neišspręs. Tikrai nebus visi sąmoningi. Anot jų, tai tiesiog nepabaigtas darbas. Paštomatus įrengė, o apie šiukšles nepagalvojo.