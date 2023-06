„Via Baltica“ rekonstrukcija vyksta sparčiais tempais – pradedamas rekonstruoti ilgiausias ruožas ties Marijampole ir Lenkijos siena

Tęsiant „Via Baltica“ atkarpos tarp Marijampolės ir Lietuvos–Lenkijos valstybių sienos rekonstrukciją, pradedamas rekonstruoti šios magistralės kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožas nuo 56,83 iki 72,50 km. Birželio 1 d. įsigaliojo šių darbų rangos sutartis, kurią pasirašė AB Lietuvos automobilių kelių direkcija su jungtinės veiklos partneriais UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“. Darbus šiame ruože planuojama baigti iki 2024 m. pabaigos.

Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

Rekonstruojamas beveik 16 km ilgio ruožas yra tarp Marijampolės ir Skardupių kaimo. Tai ilgiausias iš keturių ruožų, kuriuose vyksta ar planuojami darbai tarp Marijampolės ir Lenkijos sienos. Rekonstravimo darbams atlikti pasirašytos sutarties vertė – apie 223,6 mln. eurų.

„Šiuo metu „Via Baltica“ rekonstruojama į keturių eismo juostų automagistralę ir kitose kelio atkarpose, taigi prasidėjus naujam rekonstrukcijos etapui, statybos darbai vienu metu vyks beveik 30 km ilgio ruože. Tokio masto automagistralės statybų Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu dar nėra buvę. Labai tikimės sklandaus ir pagal nustatytus terminus šio ruožo įgyvendinimo“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Pradedamas rekonstruoti ruožas bus pertvarkytas į keturias eismo juostas, jame planuojama įrengti ir rekonstruoti esamas dviejų lygių sankryžas ir sankirtas, tunelinius pravažiavimus ir tiltus, nutiesti apie 45 km jungiamųjų kelių. Apsaugant gyvenamąsias teritorijas nuo triukšmo ir kitos taršos bus įrengta apie 8 km triukšmo užtvarų. Be to, ties „Via Baltica“ ir Marijampolės–Kybartų kelio sankryža bus įrengta apie 11 ha ploto moderni automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje numatomos atskiros zonos krovininiam, lengvajam transportui, elektromobiliams, bus sukurta reikiama poilsio infrastruktūra.

Pasak Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento direktoriaus Aivaro Vilkelio, rengiant šio magistralės ruožo projektą daug dėmesio buvo skirta kuo sklandesniam eismo organizavimui ties Marijampolės miestu, kad projekto įgyvendinimo metu tiek Marijampolės gyventojams, tiek važiuojantiems „Via Baltica“ būtų kuo mažiau trukdžių. Be to, atliepiant verslo poreikius, įgyvendinant projektą bus įrengtas patekimas į Marijampolės LEZ teritoriją.

„Šis projektas yra vienas gerųjų Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir vietos savivaldos bendradarbiavimo pavyzdžių: projektuojant ruožą ir derinant projektinius sprendinius vietos savivalda buvo labai aktyvi ir teikė visokeriopą pagalbą“, – teigia A. Vilkelis.

Nuo praėjusių metų „Via Baltica“ kelyje A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai rekonstruojami du ruožai nuo 72,50 iki 85 km, esantys tarp Skardupių kaimo Marijampolės savivaldybėje ir Smalninkų kaimo Kalvarijos savivaldybėje. Šioje atkarpoje darbus planuojama baigti šiemet. Be to, šiais metais planuojama paskelbti ir ketvirto šios magistralės ruožo nuo 85 km iki 97,06 km, t. y. iki Lenkijos sienos, rangos darbų pirkimą. Viso apie 40 km „Via Baltica“ ruožo (nuo 56,83 iki 97,06 km) rangos darbų pabaiga planuojama 2025 m. Magistralinis kelias „Via Baltica“ tarp Marijampolės ir Lenkijos sienos yra vienas intensyviausio eismo ruožų Lietuvoje. Per parą juo vidutiniškai pravažiuoja beveik 14 tūkst. automobilių, iš jų net pusę sudaro krovininis transportas. Baigus rekonstrukciją, šis kelias atitiks tarptautinius infrastruktūros saugos ir eismo organizavimo standartus. Tai bus saugi ir patogi jungtis, nuo Kauno, taip pat nuo Vilniaus, keliaujant į Lenkiją ir toliau į Vakarų Europos šalis.

Susisiekimo ministerijos informacija