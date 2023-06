Mokslo metus uždarysime rungtyniaudami kas „sumedžios“ daugiau šiukšlių

Jau netrukus moksleiviai ir mokytojai išeis vasaros atostogų, tačiau, kad vasaroti būtų smagiau, prieš pasibaigiant mokslo metams ir užveriant mokyklos galima šiek tiek ir apsikuopti. Ir ne tik aplink mokyklą, bet ir kiek tolėliau, Pilviškių miestelyje, palei Šešupę, Simokų šile ir pakelėse link jo. Rinkti šiukšles – svarbus darbas, bet kartais – monotoniškas ir nuobodokas. Todėl, kad tvarkytis būtų smagiau į Vilkaviškio rajoną atvyksta „Šiukšlių medžiotojų“ komanda. Su Vilkaviškio r. sav. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokiniais ir jų entuziastinga mokytoja Rūta Bakūniene ir Daiva Neiberke susitarėme susitikti birželio 12 d., 9:30 prie mokyklos ir žygiuojant pakeliui į Simokų mišką surinkti visas pakeliui rastas šiukšles. Tvarkymąsi žaidžiant inicijuoja Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra, o įgyvendina Lietuvos gamtos fondas.

Rinkti šiukšlių – vedami tituluotos mokytojos

Į „Šiukšlių medžioklę“ vaikus ves Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūtai Bakūnienė, kuri 2018 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos buvo premijuota kaip Metų mokytoja. Taip pat į talką kartu su mokiniais keliaus pradinių klasių mokytoja metodininkė Daiva Neiberkė ir visuomenės sveikatos specialistė Irma Simokaitienė.

Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Rūtai Bakūnienė vadovauja būreliui „Mažoji laboratorija“. Mokytoja pasakojo, kad gamtamokslis ugdymas neapsieina be aplinkos tyrinėjimo. Dažnai Rūtos mokiniai klausia, kodėl žmogus skriaudžia gamtą? Kodėl matome paliktas šiukšles, aštriais įrankiais išraižytus medžius, upelyje plaukiančias benzino dėmes? Vienas iš būdų padėti gamtai – surinkti tai, ką neatsakingai paliko netvarkingi piliečiai. Gal teršėjai, pamatę kaip jaunesnieji rūpinasi aplinka, ir patys susigės? Be to, šiukšlė traukia šiukšlę, tad švari aplinka gali suveikti ir kaip šiukšlintojų prevencijos priemonė.

Šiukšlių rinkimo talkoje-žaidime dalyvaus apie 35 pradinių klasių mokiniai, kurie lanko gimnazijos dieninę vaikų vasaros poilsio stovyklą „Kelionės, sportas, draugystė 16“. Taip pat , mokytojoms pakvietus, prie talkos prisijungs keletas vyresnių klasių mokinių, jaunųjų šauliukų.

„Šiais metais buvo klausimas: jei būtum kandidatas į Vilkaviškio savivaldybės merus, kokius darbus inicijuotum? Dauguma atsakė, kad sodintų medžius, organizuotu švarinimosi talkas. Taigi, bendras supratimas, kad besimėtančios šiukšlės – problema – yra. Įsiminė ir tai, jog rugsėjo 1-ąją mokiniai galvodami palinkėjimus sau ir visai žmonijai įvardijo gan daug globalių problemų, įskaitant atliekas, taršą,“ – apie mokinių požiūrį į šiukšles Pilviškių miestelyje kalbėjo R. Bakūnienė.

Žaidžiant ir varžantis tarpusavyje šiukšles rinkti smagiau

Lietuvoje pavasarį įprasta apsitvarkyti – jau tradicija yra tapusios „Darom“ akcijos, įvairios savanorystės talkos. Dažniausiai vyrauja pavienės buitinės šiukšlės, kitaip tariant, gėrimų buteliukai, maisto išsinešimui konteineriai ir įvairių užkandžių popierėliai. Gimnazijos mokinių tarybos ir jų kuratorės mokytojos Inos Kirvelaitienės iniciatyva, kiekvienais metais miestelyje vyksta švarinimosi akcija, kurioje dalyvauja gausus būrys mokinių iš įvairių klasių.

Vedami mokytojos R.Bakūnienės, D.Neiberkienės ir visuomenės sveikatos specialistės I. Simokaitienės mes keliausime šiukšlių „medžioti“ už miestelio ribų į poilsiautojų lankomą Simokų mišką. Ten šiukšlėmis dažnai mėgsta atsikratyti atsipalaidavę piliečiai. Ir jie taip gerai miške atsipalaiduoja, kad čia seniūnijos atstovai jau nebespėja šiukšlių rinkti.

Kad būtų daugiau motyvacijos, šiukšlių rinkimą nusprendėm paversti žaidimu. Tokia idėja pradėta taikyti prieš keletą metų – Lietuvos gamtos fondas Lietuvoje yra organizavęs šiukšlių rinkimo žaidimus, kurių vienas pirmųjų įvyko V. Adamkaus premijos laureato Giedriaus Bučo žygio „Už švarią Lietuvą“ atkarpoje ties Pabrade. Tuomet, kadangi pakelėse nebuvo daug šiukšlių, besivaržę komandų nariai tekini pasileisdavo link pastebėtos šiukšlės, kad spėtų pačiupti ją pirmieji.

Šiuo metu Lietuvos gamtos fondas kartu su Aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia moksleivius žaisti naudojantis programėle „Waste Hunters“ („Šiukšlių medžiotojai“). Nors svarbu surinkti kuo daugiau šiukšlių per nustatytą laiką, programėlė paskatina žaidėjus rūšiuoti, nes joje reikia žymėti specifines šiukšlių rūšis, taip pat skaičiuoti šiukšles vienetais.

Žaidime galima pasirinkti strategiją „išsipirkti“ įrankių, kuriais lengviau rinkti šiukšles, tačiau už jas teks paaukoti dalį jau surinktų taškų – šiukšlių pilnų maišų. Taip pat vertinami „įdomiausi radiniai“.

Iš kelių komandos narių vienas yra tarsi „sekretorius“ ir siekia nepraleisti bei užregistruoti visas komandos draugų į rūšiavimo maišus sviedžiamas šiukšles. Tokia „medžioklė“ trunka apie pusantros valandos arba tol, kol apibrėžtoje teritorijoje nebelieka nė šiukšlelės.

Po akcijų organizuojamas šiukšlių išvežimas į kiekvieno regiono atliekų tvarkymo centrus (RATC).

„Šiukšlių medžiotojai“ keliaus per visas Lietuvos apskritis

Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Lietuvos gamtos fondo iniciatyva „Šiukšlių medžioklė“ per pavasario mėnesius įvyks visose 10 Lietuvos apskričių. Daugiausia šiukšlių kiekviename renginyje surinkusios ir prizines vietas užėmusios komandos bus apdovanotos prizais, kurie būtent ir skatins nekurti panašių į rastas atliekų (bus susiję su daugkartiniu naudojimu). Į renginius kviečiami prisijungti ir savanoriai, moksleivių tėvai, mokytojai ar tiesiog aplinkai ir miškų bei miestų švarai neabejingi žmonės.

Išmokę naudoti nemokamą ir visiems prieinamą programėlę, žaidimų dalyviai galės rengti tokias akcijas savarankiškai – apsitvarkyti ir galbūt surengti pikniką po talkos arba tiesiog pabendrauti su savo bendruomenės nariais. Tvarkytis žaidžiant – linksmiau ir azartiškiau, o miškai, paupiai ir paplūdimys be šiukšlių atrodo tikrai geriau.

