Dažniausios klaidos vartojant vaistus – kaip jų išvengti?

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, daugiau nei 50 proc. vaistų visame pasaulyje išrašomi, išduodami arba parduodami netinkamai, o 50 proc. pacientų juos vartoja neteisingai. Dažnu atveju žmonės nežino arba sąmoningai vartoja vaistus ne pagal gydytojo nurodymus, todėl Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad neracionalus vaistų vartojimas gali sukelti neigiamų pasekmių ir atkreipia dėmesį į dažniausiai pacientų daromas klaidas.

Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

„Vaistų vartojimo režimo laikymasis yra svarbus įgūdis, leidžiantis pacientui išlikti savarankiškam, o svarbiausia – padedantis siekti norimo gydymo rezultato ir išvengti nepageidaujamų reakcijų į vaistus. Deja, ne visiems pacientams pavyksta vaistus vartoti tinkamai, todėl ministerija imasi iniciatyvos informuoti visuomenę ir gerinti gyventojų supratimą apie racionalų vaistų vartojimą, gydymo režimo laikymosi svarbą ir netinkamo vaistų vartojimo pavojus sveikatai“, – sako Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos politikos departamento direktorė Anželika Oraitė.

Siekdama kuo plačiau paskleisti racionalaus vaistų vartojimo principus, SAM šiuo metu įgyvendina projektą „Išmintingasis vaistų sąrašas“, kurio metu parengtas leidinys visuomenei apie racionalų vaistų vartojimą.

Dažniausios klaidos

Vaistų ir kitų neaiškios kilmės produktų įsigijimas neteisėtose vietose

Gyventojai įsigyja vaistus turguose, nelegaliose internetinėse svetainėse, gauna iš kaimynų, draugų. Taip rizikuojama, kad įsigyjami ir vartojami neaiškios kilmės produktai, kurie pristatomi kaip vaistai. Tokių produktų vartojimas yra nesaugus. Vaistai turi būti įsigyjami vaistinėse į jas atvykus arba nuotoliniu būdu. Įsigyjant vaistus pacientui suteikiama farmacinė paslauga (konsultacija).

Įsigyjant vaistus nuotoliniu būdu, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad vaistinės interneto svetainės puslapyje, kuriame siūloma parduoti vaistus nuotoliniu būdu, turi būti aiškiai matomas bendrasis Europos Komisijos nustatyto dizaino logotipas, atpažįstamas visoje Europos Sąjungoje (ES).

Nesilaikoma gydytojo nurodymų vartojant paskirtus vaistus

Vartojamos per didelės arba per mažos gydytojo paskirtos vaisto dozės – vartojama per trumpą laiką arba nesilaikant gydytojo arba pakuotės lapelyje pateiktų nurodymų (prieš valgį, valgio metu arba po valgio) – dėl neteisingo vaisto vartojimo gali pasikeisti (kartais net susilpnėti) vaisto poveikis. Kai gydytojas skiria vaistus, pacientas turi jį informuoti apie kitas nustatytas ligas, anksčiau patirtas alergines ir kitas nepageidaujamas reakcijas (šalutinį poveikį), jeigu tokių buvo.

Dažnai pacientai keičia vaisto formą: tabletės sutrinamos, tirpinamos maiste, kai tam nėra skirtos, injekcinius tirpalus arba žvakutes bandoma išgerti. Toks vartojimas ne tik neduos laukiamų rezultatų, tačiau gali sukelti ir reikšmingų sveikatos sutrikimų.

Netinkamas antibiotikų vartojimas: nesilaikant gydytojo nurodytų dozių arba sergant nebakterinės kilmės infekcijomis

Antibiotikai skiriami tik bakterinės kilmės infekcijai gydyti ir juos gali skirti tik gydytojas. Labai svarbu vartojant antibiotikus laikytis visų gydytojo nurodymų (turi būti vartojami gydytojo nurodytu dažnumu ir nustatytą gydymo kursą ir pan.). Racionaliai skiriami ir vartojami antibiotikai apsaugo nuo naujų – atsparių antibiotikams mikroorganizmų plitimo visuomenėje.

Neįvertinama vartojamų vaistų sąveika ar netinkamas vaistų ir maisto produktų vartojimas vienu metu

Kai kurie vaistai reikšmingai sąveikauja juos vartojant su kitais vaistais, alkoholiu arba maisto produktais. Pasakykite gydytojui ar vaistininkui apie visus vaistus, įskaitant nereceptinius vaistus, ir maisto papildus, kuriuos vartojate. Leiskite jiems įvertinti vaistų, jei reikia, vartojamų maisto produktų, sąveiką.

Netinkamas vaistų laikymas ir tvarkymas

Vaistai turėtų būti laikomi originaliose pakuotėse, gamintojo nustatytomis sąlygomis, kurios nurodytos ant pakuotės ir pakuotės lapelyje. Vaistų plokštelės neturėtų būti karpomos. Jei vaisto farmacinė forma – tirpalas arba suspensija, paprastai juos suvartoti reikia per gana trumpą laiką (nurodytą pakuotės lapelyje) po atidarymo.

Nereikalingų arba pasibaigusio galiojimo vaistų saugojimas namuose didina apsinuodijimų riziką. Siekiant apsaugoti ne tik save, bet ir mūsų aplinką, nereikalingus arba nebetinkamus vartoti vaistus prašome atiduoti vaistinėms, kurios perduos šias atliekas tvarkančioms įmonėms.

Leidinys „Racionalus vaistų vartojimas“ yra skirtas Lietuvos gyventojams, kurie vartoja gydytojo paskirtus vaistus arba patys (arba pasikonsultavę su farmacijos specialistu) imasi savigydos, pasirinkdami nereceptinius vaistus, taip pat pacientus globojantiems šeimos nariams arba kitiems artimiesiems. Leidiniu siekiama suteikti žinių apie racionalų vaistų vartojimą ir padėti visuomenei (pacientams) geriau suprasti vaistų vartojimo ir derinimo ypatumus.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija