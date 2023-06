Sergančius vaikus artimieji galės prižiūrėti ilgiau, minimalios išmokos už vaikus dirbantiems tėvams didės beveik 100 eurų

Didės paskatos bent pagal galimybes dirbti auginant vaiką, bus palankesnė išmokų skaičiavimo tvarka, ilgės ligos išmoka slaugant artimuosius, o minimalios socialinio draudimo motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos didės 92 eurais „į rankas“ – nuo 6 iki 8 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių – tokius Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimus priėmė Seimas.

Iliustracija iš interneto.

„Nuosekliai rūpinamės gerinti šeimų padėtį šalyje, didinti jų gerovę. Vienas svarbių šeimoms sprendimų – galimybė ilgiau slaugyti sergančius artimuosius ir gauti ligos išmokas: vaikus iki 14-os metų tris savaites, vietoje dviejų, o vyresnius – dvi savaites, vietoj vienos. Asmenys, kurie dirba ir moka socialinio draudimo įmokas, gaus didesnes socialinio draudimo motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, nei tie, kurie nedirba. Taip pat skatiname vaiko priežiūros išmokas gaunančius asmenis, pagal galimybes, išlikti darbo rinkoje auginant vaiką ir taip pasididinti savo šeimos pajamas“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

'

Gerėja sąlygos slaugantiems artimuosius

Bus ilgiau mokamos ligos išmokos slaugant artimus asmenis. Slaugantiems (nepriklausomai, kur slaugomas) iki 14 m. vaikus vietoje 14 kalendorinių dienų ligos išmoka bus mokama 21 kalendorinę dieną, o slaugantiems vyresnius šeimos narius (sutuoktinį, motiną, tėvą ar vaikus virš 14 metų) – vietoj 7 kalendorinių dienų ligos išmoka bus mokama 14 kalendorinių dienų. Pokyčiui reikės 6,5 mln. eurų metams ir tai palies apie 30 tūkst. šeimų.

Be to, slaugant vaikus iki 18 metų, sergančius ligomis, dėl kurių nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ligos išmoka bus mokama slaugant juos ne tik stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje, bet ir ambulatoriškai. Tokių prižiūrimų vaikų pernai buvo 3,5 tūkstančio. Pokyčiui prireiks 4 mln. eurų metams.

Paskata vaiko priežiūros atostogų metų papildomai dirbti

Gyventojai, kurie gauna minimalią vaiko priežiūros išmoką ir kitas pajamas ar išmokas, nuo 2024 m. sausio 1 d. turės galimybę dirbti ir išmokos jiems nebus mažinamos, jeigu vaiko priežiūros išmoka ir kitos pajamos ar išmokos kartu neviršys minimalios mėnesinės algos.

Nuo 2024 m. sausio 1 dienos maksimalus kompensuojamasis uždarbis, kai asmuo gauna maksimalią vaiko priežiūros išmoką ir darbo užmokestį, negalės viršyti jo buvusio darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 5 vidutinių mėnesių darbo užmokesčių (VDU), galiojusių už praeitą ketvirtį iki pajamų ar išmokų gavimo dienos.

Sąlygos dėl minimalaus ir maksimalaus kompensuojamo uždarbio dydžio bus taikomos nuo 2024 m. sausio 1 d. bei bus taikomos visiems asmenims, kuriems vaiko priežiūros išmokos paskirtos nuo 2023 m. sausio 1 d. ir nuostatų įsigaliojimo dieną dar nebus baigtos mokėti.

Didesnės išmokos mažas pajamas gaunantiems asmenims

Nuo liepos 1 dienos minimalios socialinio draudimo motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos didės 92 eurais „į rankas“, nuo 6 BSI (294 eurų „neatskaičius mokesčių“ arba 276 eurų „į rankas“) iki 8 BSI (392 eurų „neatskaičius mokesčių“ arba 368 eurų „į rankas“). Taip bus užtikrinta, kad motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros socialinio draudimo išmokos būtų didesnės nei šiuo metu galiojantis minimalių vartojimo poreikių dydis (MVPD) – 354 eurai.

Asmenims, šiuo metu gaunantiems vaiko priežiūros išmokas tarp 6 BSI ir 8 BSI ir kuriems iki liepos 1 d. šios išmokos bus paskirtos ir nebaigtos mokėti, nuo liepos 1 d. bus mokamos didesnės išmokos – t.y. lygios 8 BSI. Nepriemoka bus pervesta į asmeninę sąskaitą iki spalio 1 d.

Šis pokytis palies beveik 5 tūkst. mažas pajamas gaunančių asmenų. Tam šiemet reikės skirti beveik 2 mln. eurų, kitiems metams – 4 mln. eurų.

Keičiamas ir terminas, nuo kurio skaičiuojamos didesnės išmokos. Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos per mėnesį negalės būti mažesnės už 8 BSI dydžius, galiojusius ne praeitą ketvirtį, o praeitą mėnesį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

Gerėja sąlygos asmenims, savanoriškai besigydantiems nuo priklausomybių

Asmenims, kurie savanoriškai gydosi patologinį potraukį į azartinius lošimus, abstinencijos būklę dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sindromą, ligos išmokos mokėjimo tvarka labiau atitiks jų gydymosi poreikius. Tokiems asmenims bus nustatytas ilgesnis ligos išmokos mokėjimo terminas – vietoj 28 kalendorinių dienų ligos išmoka bus mokama 40 kalendorinių dienų. Be to, 40 kalendorinių dienų trukmės ligos išmoką bus galima skaidyti ir gauti du kartus per metus. Asmuo ligos išmoką galės gauti ne tik gydantis stacionare, bet ir dienos stacionare. Pokyčiui reikės apie 300 tūkst. eurų metams, pokytis palies 700 asmenų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija