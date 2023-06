Važinėjantiems paspirtukais paruošti apynasriai

Seimas priėmė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, kuriomis nutarta nuo kitų metų įtvirtinti naujus elektrinių paspirtukų priemonių vairuotojams taikomus reikalavimus ir draudimus.

Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

Siekiant apsaugoti nepilnamečius ir jų sveikatą, jaunesni nei 14 metų asmenys, norėdami važinėti su elektriniais paspirtukais, privalės išklausyti mokomąjį kursą, o gyvenamojo namo kieme elektriniu paspirtuku važiuojantys asmenys, kurie yra jaunesni nei 10 metų, privalės būti prižiūrimi suaugusiojo.

Visi elektrinių paspirtukų vairuotojai, važiuodami važiuojamąją kelio dalimi privalės dėvėti liemenę ir šviesą atspindintį elementą, ar šviesos signalus ir šalmą.

Paspirtukų eismas vyks numatant kokiose zonose ir kaip turi važiuoti ši transporto priemonė, reguliuojant jos greitį ir taip apsaugant visus eismo dalyvius. Savivaldybės galės numatyti šaligatvius arba miesto zonas, kuriose elektrinių paspirtukų eismas bus draudžiamas.

Savivaldybėms leidžiama numatyti elektrinių paspirtukų parkavimo zonas.

Seimas taip pat priėmė Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, pagal kurias minėtų taisyklių nesilaikymas elektrines mikrojudumo priemones vairuojantiems asmenims užtrauks baudą nuo 20 iki 40 eurų, o vairavimas neblaiviam – nuo 80 iki 200 eurų.

O štai Vilniuje jau nuo birželio 1 d. kai kuriose vietovėse negalima važiuoti paspirtukais ir dviračiais. Kaip skelbiama, paspirtukais ir dviračiais draudžiama važiuoti Vilniaus, Pilies ir Savičiaus gatvėse, be to, mažinamas jų leistinas greitis – centrinėje Vilniaus dalyje ir ant tiltų bus galima judėti 12 kilometrų per valandą greičiu. Sostinėje išsinuomoto paspirtuko nebebus galima palikti kur panorėjus – bus įrengtos specialiai jų stovėjimui skirtos aikštelės.

Daugiau tvarkos elektrinių paspirtukų eisme norėtų ir Kaunas, Klaipėda.

Ką apie tai galvoja Marijampolės valdžia – klausėme Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos.

Pasak mero, kol kas neplanuojama uždrausti paspirtukais važinėti vienomis ar kitomis gatvėmis. „Manau, kad mūsų miestas dėl šios kategorijos transporto neturi tokių didelių problemų kaip didmiesčiai“, – sakė P. Isoda.

Remiantis praktika merui baisiai ir nesaugiai atrodo, kad paspirtukai važinėtų gatvėse šalia automobilių. „Manau, kad tai didelis pavojus paspirtukininkams, nes intensyviame eisme važiuojantis paspirtuku dėl kelio dangos ar didelio automobilių skaičiaus gali jo nesuvaldyti ir nukristi po automobilio ratais. Mano galva, saugiau kai paspirtukai važiuoja šaligatviais, o nesilaikančius taisyklių reikia bausti. Tuomet pavojaus pėstiesiems nebus“, – kalbėjo meras.

Meras sakė suprantantis, kad sukontroliuoti visus ne pagal taisykles važiuojančius paspirtukininkus, sunku. Bet Marijampolėje dėl šios transporto priemonės kol kas tokių didelių problemų kaip didmiesčiuose neturima. Tik išsinuomotus paspirtukus jais pasinaudoję asmenys galėtų tvarkingai palikti, o ne numesti bet kur, kaip dabar pasitaiko.

Marijampolės apskrities VPK pareigūnai patvirtino, kad vieną įvykį su paspirtuku jau turime pasibaigusį tragiškai. Mirė balandžio 15-osios vakarą Marijampolėje, Matulaičių gatvėje, elektriniu paspirtuku važiavęs, griuvęs ir susižalojęs 1962 metais gimęs vyras. Vyras buvo neblaivus. Pirminiais duomenimis, griūdamas vyras į akmenis susitrenkė galvą. Gydytis jis buvo išvežtas į Kauno klinikas.