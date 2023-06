„Čekiukų skandale“ Kazlų Rūdos savivaldybės taryba įėjo į istoriją kaip mažiausiai išlaidavusi

Ričardo Pasiliausko iliustracija.

Tebesitęsianti visuomenininko Andriaus Tapino iniciatyva „Skaidrinam“, kurios metu atskleidžiama, kaip praėjusios kadencijos tarybų nariai panaudojo lėšas, skirtas transportui, ryšiams, kanceliarijai ir kitoms reikmėms, kai kuriems politikams kerta skaudžiai. Pastaruoju metu linksniuojama kaimyninio Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė praėjusį ketvirtadienį Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ valdybai pateikė prašymą stabdyti narystę partijoje iki to laiko, kol Lazdijų rajono savivaldybėje bus baigtas jos inicijuotas neplaninis auditas tema „Lazdijų r. sav. tarybos narių išlaidų kompensavimo ir jų dalinio darbo apmokėjimo pagrįstumas“. Kliuvo ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atsakingajam sekretoriui Justui Pankauskui, kuris, anot A. Tapino, būdamas Lazdijų tarybos nariu, per pusantrų metų pateikė čekius, apmokėtus 24 skirtingomis kortelėmis (J. Pankauskas reaguodamas į situaciją praėjusią savaitę Lazdijų savivaldybei grąžino 927 eurus ir atsiprašė rinkėjų, – aut. past.).

O štai Kazlų Rūdos savivaldybės taryba įeis į istoriją kaip mažiausiai per praėjusią kadenciją išlaidavusi ir išleidusi pinigų Tarybos narių išmokoms.

Meras informaciją apie išmokas pateikė „Facebook“

Visuomenininkui A. Tapinui pradėjus viešinti iniciatyvos „Skaidrinam“ duomenis Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) dar balandžio mėnesį atliko atsitiktine tvarka atrinktų 23 savivaldybių teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybių tarybų narių veiklos apmokėjimą bei išlaidų savivaldybių tarybos nariams kompensavimo tvarką, antikorupcinį vertinimą. Buvo nustatyta, kad skirtingų savivaldybių tarybos narių gaunamų išmokų dydžiai skiriasi net 25 kartus, nuo mažiausio 43 eurų iki didžiausio 1072 eurų.

Mažiausio dydžio išmokos nustatytos Plungės rajono savivaldybėje – iki 43 eurų, Kazlų Rūdos ir Raseinių rajono savivaldybėse – iki 50 eurų per mėnesį vienam Tarybos nariui. Didžiausios išmokos savivaldybių tarybų nariams nustatytos Kauno mieste – iki 1072 eurų ir Kauno rajone – iki 1018 eurų.

Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška „Facebook“ paskyroje jau gegužės mėnesį paviešino savo, kaip 2015–2023 m. Tarybos nario ir mero išmokų duomenis. „Viešinu, nes neturiu ko slėpti. Nepretenduoju į šventuosius, nesu idealus. Bet išmokų (net ir tų paties 50 Eur per mėnesį) nesiekdavau“, – rašė M. Varaška.

M. Varaška nurodė, kad 2019 metais kanceliarinėms išlaidoms jis, kaip Tarybos narys, išleido 199 Eur, darbo užmokestis sudarė 43 Eur. 2018 metais – atitinkamai 597 Eur ir 428 Eur. 2022 metais dienpinigiams (komandiruočių išlaidoms vykdant mero pareigas) meras išleido 240 eurų, transporto išlaidų kompensavimui – nė vieno euro, šiais metais dienpinigiams – 144 Eur, transporto išlaidoms kompensuoti – 165 eurus.

Kanceliarinėms išlaidoms – ne daugiau 50 Eur

„Suvalkiečio“ redakcijos paprašytas, meras neprieštaravo, kad būtų paviešintos ir kitų Tarybos narių išlaidos ir nukreipė į Buhalterinės apskaitos skyrių. Jo vedėjas Egidijus Jankauskas pateikė informaciją apie 2019–2023 kadencijos Tarybos narių gautą darbo užmokestį ir kanceliarines išlaidas. Pastarąsias sudaro Tarybos nariams išmokėti pinigai kuro kompensacijoms. Kitos rūšies išmokų, anot E. Jankausko, nebuvo deklaruota.

Pasak vedėjo, rengiant Tarybos reglamentą, kuriame nustatyti Tarybos nariams tenkančios išmokos ir jų dydžiai, buvo numatytos lėšų kontrolės priemonės. Dėl to Tarybos nariai išmokas galėjo gauti tik pateikę išlaidas pagrindžiančių dokumentų originalus, kad būtų galimybė patikrinti išlaidų tinkamumą. „Priešingai nei daugelis savivaldybių lėšas pervesdavome ne avansu, o po faktinių išlaidų pateikimo. Toks sprendimas sumažino galimybę piktnaudžiauti ir per mėnesį galima 50 Eur dydžio išmoka. Dauguma Tarybos narių transporto išlaidas deklaruodavo pateikdami po 1–2 čekius per mėnesį“, – aiškino vedėjas. Taip pat Tarybos nariai galėjo deklaruoti iki 40 val. savarankiško darbo laiko, kuris apmokamas taikant pagal 0,7 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) koeficientą.

Peržvelgus penkerių (2019–2023) metų kadencijos Tarybos narių išmokas, matyti, kad, tarkime, 2021 metais „į rankas“ darbo užmokesčiui iš viso Tarybos nariai išleido 23693 eurus, 2022-iaisiais jau daugiau – 29970 Eur. Kanceliarinėms išlaidoms, kurios visos skirtos transporto išmokoms, 2021 m. Tarybos nariai išleido 7937 Eur, 2022 metais – 8434 Eur. Šiemet per tris mėnesius politikų darbo užmokesčiui išmokėta 7868 Eur, kanceliarinėms išlaidoms – 2107 Eur.

Išlaidos darbo užmokesčiui

2019 m. didžiausia darbo užmokesčio išmoka (1170 eurų) buvo skirta Valdui Kazlauskui, antroje vietoje – Juozas Rinkevičius (1160 Eur). O štai Domantas Ozerenskis per tuos metus išleido tik 92 eurus, Jolita Merkevičiūtė – 126 Eur, Aidas Vaišnora – 111 Eur.

2020 m. didžiausia išmoka darbo užmokesčiui skirta buvo Meiritai Tamašauskienei (1701 Eur), o Jurgitai Šnirpūnaitei (1667 Eur), Liudui Mikalauskui (1669), V. Kazlauskui (1667 Eur). Mažiausiai išmokėta Remigijui Navickui (158 Eur), Vytautui Kanevičiui (195 Eur).

2021 m. didžiausias darbo užmokesčio išmokas gavo M.a Tamašauskienė (1958 Eur), Sandra Stankevičienė (1934 Eur), L. Mikalauskas (1921 Eur), V. Kazlas (1848 Eur).

2022-aisiais darbo užmokesčio išlaidos dar augo. Didžiausia išmoka skirta S. Stankevičienei (2234 Eur), M. Tamašauskienei (2064 Eur), Jurgitai Šnirpūnaitei (2040) Eur, tiek pat V. Kazlauskui ir V. Kazlui. Tarp mažiausiai gavusių – V. Kanevičius (643 Eur), Giedrius Liepinis (654 Eur), J. Merkevičiūtė (541 Eur), R. Navickas (506 Eur).

Kanceliarinės išlaidos

Kanceliarinės išlaidos Savivaldybės tarybos narių daug mažesnės, nei kitų savivaldybių politikų. 2019 m. daugiausia jos siekė 449 eurus. Tiek buvo išmokėta J. Rinkevičiui, 442 Eur – Evaldui Silickui, 439 Eur – V. Kazlauskui, 423 Eur– E. Motiejauskienei, 400 Eur – M. Tamašauskienei. 2020 m. kanceliarinės Tarybos narių išlaidos šiek tiek išaugo. Daugiausia – 599 Eur išmokėta J. Rinkevičiui, 589 Eur – Valdui Kazlui, 588 Eur – E. Motiejauskienei. 2020 m. mažiausiai išlaidų, susijusių su transportu, deklaravo J. Merkevičiūtė – 18 Eur, Alfonsas Klimas – 188 Eur.

2021 m. situacija panaši. 600 eurų kanceliarinėms išlaidoms pagrindė J. Rinkevičius, A. Klimas, 597 Eur – V. Kazlas. Mažiausiai – 307 Eur – R. Navickas, 336 Eur – G. Liepinis.

2022 metais maksimali 600 eurų išmoka išmokėta keturiems Tarybos nariams: V. Kanevičiui, A. Klimui, E. Motiejauskienei, M. Tamašauskienei. Mažiausiai – 54 Eur – J. Merkevičiūtei, 297 Eur – R. Navickui.

Naujas galvosūkis merams

Praėjusią savaitę Seimas priėmė sprendimą nustatyti fiksuotus tarybų narių atlyginimus, atsisakant kanceliarinėms reikmėms skirtų išmokų. Tarybų nariams bus mokamas fiksuotas atlygis, kuris sieks penktadalį mero darbo užmokesčio. Įstatymo pakeitimas numato, kad jau nuo šių metų liepos anksčiau tik tam tikrą sumą kanceliarinėms išlaidoms gaudavę tarybų nariai dabar gaus kasmėnesines pajamas, kurios bus traktuojamos kaip darbo užmokestis – jas bus galima leisti kaip panorėjus. Per mėnesį tarybos narys gaus nuo 605 iki 756 eurų atskaičius mokesčius ir netaikant neapmokestinamojo pajamų dydžio. Skirtumas tarp išmokų priklauso nuo atitinkamos savivaldybės mero atlyginimo dydžio ir gyventojų skaičiaus savivaldybėje.

Mažesnių savivaldybių merai priblokšti: iš kur reikės paimti tiek pinigų, kai tarybos narys dabar joms kainuos kelis kartus daugiau.