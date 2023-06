Jubiliejinis Malonny’10 su būriu savanorių ir spalvų jūra paskelbė simpoziumo pradžią!

Dainiaus Čėplos nuotraukos.

Dešimtąjį kartą vykstantis meno ir architektūros simpoziumas „Malonny – Marijampolė, Londonas, Niujorkas: minčių migracija 10“ sugrįžta su naujomis idėjomis ir jau tradicija tapusiu sienų tapybos pleneru.

Marijampolės miesto galerija po atviru dangumi pasipildys 5 naujais piešiniais ir antram gyvenimui prikels dar 5 laiko nugairintus ar žmonių sunaikintus meno kūrinius. Simpoziumo metu savo darbus Marijampolei dovanos menininkai: Ray Bartkus, Lou Beach, Stasys Eidrigevičius, Ieva Martinaitytė – Mediodia, Philip Grisewood, Oleksandr Shatokhin.

Miesto gražinimo darbai prasidėjo šį pirmadienį, birželio 26 dieną, miesto centro matomiausiose vietose. Šalia vykstančios sienų tapybos, simpoziumo metu laukia gausi renginių programa. Jau birželio 27 d. 18 val., Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, vyks Stasio Eidrigevičiaus knygos pristatymas, o birželio 28 d. 18 val. lauksime Ray Bartkaus knygos pristatyme.

Birželio 30 d. 18 val. Beatričės Kleizaitės – Vasaris menų galerijoje organizuojamas susitikimas su Malonny’10 menininkais. Susitikimo metu turėsite galimybę susipažinti su autoriais, jų kūrybą, išgirsti įprasmintas idėjas darbuose bei išlaisvinti smalsumą viešos diskusijos metu.

Marijampolės miesto gyventojų ir visų Malonny projekto mylėtojų lauksime sekmadienį, liepos 2 d., 13 val. Marijampolės J. Basanavičiaus aikštėje, tradicinėje ekskursijoje „Nuo paveikslo prie paveikslo”. Pasivaikščiojimo metu bus pristatomi nauji, jubiliejinio simpoziumo metu nupiešti, darbai.

Liepos 5 d. įvyks dar vienas supažindinimas su naujais darbais negalėjusiems dalyvauti pirmajame bei menininko Lou Beach knygos pristatymas. Būtent Lou Beach piešinys „Spring!“ laimėjo visuomenės pripažinimą ir remiantis komisijos pritarimu, papuoš žymiausio Marijampolės viešbučio „Mercure Marijampolė“ sieną!

Meno simpoziumas tęsis iki liepos 6 dienos. Jubiliejinio simpoziumo Malonny pabaigą vainikuos iškilmingas uždarymo renginys Marijampolės futbolo arenoje.

Įspūdingo dydžio scenoje savo pasirodymus dovanos atlikėjai iš Lietuvos ir JAV!

Elektroninės muzikos prodiuserė, atlikėja ir transdisciplininė menininkė – Electric Djinn, savo kūryboje apjungianti vietos specifikos multimedijines instaliacijas, aplinkos garso ir vaizdo įrašus, įvairias išraiškos formas, kurias gali tikslingai pritaikyti tam tikram veiksmui bet kuriuo metu.

Lyriškasis operos solistas atliekantis sunkiojo metalo dainas – M. Nox (Manuelis Noxas). Iš Kalifornijos kilęs muzikantas įkūnija rokenrolo esmę, jo muzikoje dera svaiginančios gitaros solo partijos, griausmingi būgnų ritmai ir himniški chorai, uždegantys maišto dvasią ir sulaukiantys atgarsio tarp klausytojų visame pasaulyje.

Daddy Was A Milkman – prieš septynerius metus debiutavęs atlikėjas greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Marijampolėje bus pirmas Daddy Was A Milkman pasirodymas su visa grupe tik Malonny’10 uždarymo performanse!

Renginio pradžia: 20:30 val.

Būtina registracija:

https://tickets.paysera.com/en/event/malonny-10-uzdarymo-performansas-725f

