Žinomas floristas pataria, kokias gėles dovanoti abiturientams, absolventams ir vestuvininkams bei kaip jas išlaikyti karštyje

Vasarai įsibėgėjus, miestų ir miestelių gatvės prisipildo šventiškai pasipuošusių žmonių su margaspalvėmis gėlių puokštėmis: sveikinami abiturientai, aukštųjų mokyklų ir kolegijų absolventai, o ir vestuvių sezonas prasideda – vasaros švenčių tikrai daug. Žinomas floristas Antanas Mažonas sako, kad puokštės nebūtinai turi būti brangios – svarbiau sveikintojų išradingumas, nes nėra netinkamų dovanoti gėlių. „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, kad pirkėjai vis dažniau iš parduotuvės išsineša ne tik maisto produktų krepšelį, bet ir gėlių puokštes – tiek papuošti savo namams, tiek padovanoti artimam žmogui.

Populiariausios gėlės – bijūnai ir jurginai

Floristas Antanas Mažonas pastebi, kad puokštės pasirinkimas priklauso ne tik nuo progos, bet dažnai ir nuo sezono. „Pastebiu, kad populiarėja natūralumas ir paprastumas: įvairios puokštės „kaip iš gamtos“ – su žolynais, pievų ar darželiuose išaugintomis gėlėmis. Labai aiški tendencija yra bijūnų ir jurginų pasirinkimas. Tai yra gėlės numeris vienas, bijūnai – vasarą, jurginai – rudenėjant.

Tad dabar, kai tokia gėlių įvairovė ne tik salonuose, parduotuvėse, bet ir pievose, galima pasitelkti savo kūrybiškumą. Vestuvinės gėlės visada yra šiek tik šviesesnės, nuo baltų iki rausvų ar žalsvų tonų, o absolventai, abiturientai gauna daugiau ryškesnių sezoninių puokščių. Jie jauni, žaismingi, energingi, tad ir puokštės gali būti ryškios, originalios, tikrai kitokios, nei dovanojamos garbaus amžiaus giminaičiui per jubiliejų.

Vestuvių puokštės dažniau būna brangesnės, joms tinka rožės, hortenzijos, eustomos, alstromerijos ir kitokios ypatingesnės gėlės. Bet iš esmės nėra netinkamų dovanoti gėlių – jei jos atitinka progos nuotaiką, tad kodėl gi ne?

Ką daryti, kad gėlės neapvystų

Karšta vasaros dieną ilgiau rankose laikomos gėlės ar puokštė nebebūna tokios puikios, kaip ką tik ištrauktos iš vazos. Foristas A.Mažonas sako, kad ne iš karto dovanojant gėles, reikėtų jomis tinkamai pasirūpinti: „Rekomenduočiau gėles parsinešti namo ir atnaujinti kotų pjūvius, nuskabyti žemiausiai esančius lapus, kad pamerkus į vazą, jų nebūtų vandenyje. Reikėtų puokštę šiek tiek palaikyti vazoje, kad gėlės prisisotintų vandens, prasiskleistų, ir tik tada nešti dovanoti.

Bet būna situacijų, kai su puokšte tenka ilgokai laukti, tarkime, kol studentui bus įteiktas diplomas. Gėlės ilgai pabuvo be vandens, tad gali ir greičiau nuvysti. Jei šventės kaltininkas nori kuo ilgiau džiaugtis gėlėmis, irgi turi atnaujinti kotelių pjūvius, nes pjūvio vietos jau bus apdžiūvusios. Kai kurias gėles, pavyzdžiui, hortenzijas ar rožes galima iki žiedų pamerkti į vandenį, kad jos atsigautų ir tada jau merkti į vazą ir džiaugtis“.

Kaip saugiai transportuoti gėles

Kartais gėles tenka vežtis automobiliu karštą vasaros dieną, tad tenka pasukti galvą, ką daryti, kad mums brangus žmogus gautų jas šviežias ir gražias. Floristas sako, kad per karštį gėlės be vandens gali suglebti per valandą ar net per pusvalandį, tad tenka jomis iš anksto pasirūpinti: „Tada rekomenduoju gėles apsukti sudrėkintu popieriniu rankšluosčiu ir įsidėti į paprastą maišelį. Tačiau nors gėlės supakuotos ir labai dailiame maišelyje, vis tik etiketas reikalauja dovanojant jas būtinai ištraukti. Ir, aišku, jei tai vestuvės, jubiliejus, ar šventė iškilmingoje aplinkoje, reikėtų pasirūpinti, kad jums padovanotas gėles būtų kas pamerkia į vazas – trumpas laikas be vandens gėlėms nėra kenksmingas, tačiau ilgai pabuvusios šilumoje jos sunkiau atsigauna“, – teigia A.Mažonas.

Gėlių kotelius ne kirpkime, o pjaukime

Pasak floristo, svarbiausia, kad vanduo būtų šviežias, tad jį vazose reikėtų keisti bent kas antrą dieną. „Norint ilgiau išlaikyti gėles namuose, nėra geresnio sprendimo kaip nuolat atšviežinamas vanduo ir atnaujinamas kotų pjūvis. Dabar dažnai didesniuose prekybos centruose galima nusipirkti ir trąšų skintoms gėlėms. Tuos miltelius reikėtų suberti tiesiai į vandenį ir jį išmaišyti – tada gėlės tikrai ilgiau laikosi.

Nerekomenduočiau gėlių pakirpti žirklėmis: jos išspaudžia iš kotelių vandenį, taigi mes padarome gėlėms meškos paslaugą. Geriausia kotelius trumpinti aštriu peiliuku, galima tai padaryti ir sekatoriumi“, – pataria floristas. Jis priduria, kad jei perkate gėles prekybos centre, rinkitės jas kuo labiau susikleidusias ar žalesnes – tokių gėlių gyvavimo laikotarpis bus ilgesnis. Jei tai tulpės, tebūnie šiek tiek žalesnės, jei stambiažiedės rožės – ne visai prasiskleidusios.

Puokštės – ir progoms ir be progos

„Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, kad vis daugiau pirkėjų nusiperka gėlių ir be progos: „Pavasarį buvome pasiilgę spalvų ir žiedų, tad tada buvo populiarios įvairiaspalvės tulpės, smulkiažiedžiai gvazdikai. Dabar turime dailių rožių puokščių iš Nyderlandų, taip pat subtiliųjų gubojų, ryškiaspalvių chrizantemų ir pastelinių spalvų lelijų. Nusipirkus kelias puokštes galima jas perkomponuoti ir pradžiuginti artimą žmogų vasariniais žiedais ar tiesiog pasidovanoti sau ir papuošti namus“, – siūlo specialistė.

Komercijos operacijų vadovė vardina, kad prekybos centruose yra ir vazoninių gėlių bei priemonių puoselėti ir balkonuose, terasose ar gėlynuose žydinčioms gėlėms – įvairių specializuotų trašų, specialios žemės, balkonų ir kambario gėlių vazonų, pakabinamų krepšelių, laistytuvų.

