Vasaros šventėms – naminiai ledai su šviežiomis braškėmis: ypač patiks vaikams

Braškių sezonas įsibėgėja, tad mėgaukimės šiomis kvapniomis uogomis iki soties: skanaukime vienas, dėkime jas į glotnučius, gardinkime košes, varškę, salotas. Kai karštymečiu norisi gaivesnių desertų, verta pakeisti tortus ledais, o prieš naminius, gardintus braškėmis, tikrai neatsilaikys bet kokio amžiaus svečiai. Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad braškės tinka užkandžiams – priešpiečiams ar pavakariams, jos itin vertinamos dėl polifenolių gausos. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pataria, kaip braškes išsirinkti ir laikyti namuose.

Daugiau vitamino C nei citrusiniuose vaisiuose

Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, žmonės, kurie nėra alergiški braškėms, gali vartoti jas nors ir kasdien, tik kiekis neturėtų viršyti 300 gramų per dienų.

„Braškės vertinamos dėl to, kad jose yra nemažai polifenolių – tai antiuždegiminėmis savybėmis pasižyminčios medžiagos. Be to, jose yra geležies, magnio, cinko, vario, seleno, kalio – šios mineralinės medžiagos be galo svarbios žmogaus organizmui. Jos taip pat turi nemažai karotinoidų, vitamino E, C, B1, folio rūgšties ir kitų B grupės vitaminų. Jose taip pat daugiau vitamino C nei citrusiniuose vaisiuose“, – apie pirmųjų lietuviškų vasaros uogų naudą pasakoja gydytoja dietologė.

Pasak dr. E. Gavelienės, atlikta nemažai klinikinių studijų, tyrusių braškių vartojimą ir sergamumą pagrindinėmis pasaulyje paplitusiomis ligomis. Prieita prie išvadų, kad žmonėms, kuriuos vargina širdies, kraujagyslių ar nervų sistemos ligos, taip pat diabetas ar metabolinis sindromas, naudinga braškes įtraukti į savo kasdieninę mitybą.

„Tačiau braškės nėra vaisto pakaitalas – tai tiesiog vertingos uogos, kurios sezono metu galėtų rasti vietą mūsų mitybos racione. Jos puikiausiai tinka tiek karštiems patiekalams, tiek kepiniams. Jos gali būti dedamos ir į salotas kaip papildomas, skonį suteikiantis komponentas, bet labiausiai tinka tarpiniam valgymui: priešpiečiams ar pavakariams. O ledais su braškėmis turėtume mėgautis saikingai – tai desertas, kuris neturėti būti kasdienio vartojimo produktas, tačiau šventiniame meniu ledai visiems kelia geras emocijas“, – pataria dr. E. Gavelienė.

Ilgiau šviežios išlieka braškės su koteliais

Renkantis braškes, prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva primena atkreipti dėmesį, kad jose nebūtų puvėsio ir mechaninių pažeidimų: „Net jeigu viduje braškės ir kokybiškos, išorė gali apdžiūti dėl kontakto su oru ar tiesioginių saulės spindulių.“

Nors paprastai tik parnešus iš parduotuvės pašaliname braškių kotelius, pasirodo, kad kuo ilgiau braškes laikysime su koteliais, tuo ilgiau jos išliks šviežios. „Laikant braškes dėžutėse svarbu jas perrinkti, kad pradėjusios gesti braškės nesiliestų su sveikomis – taip išlaikysite jas šviežias ilgesnį laiką. Be to, braškių perteklių visada galite užšaldyti ir naudoti tiek glotnučiams plakti, tiek desertams gaminti, o ledai vasarą yra vienas geidžiamiausių pirkinių“, – pastebi O. Suchočeva.

Specialistė pažymi, kad ledų įvairovė prekybos centruose tikrai labai didelė – kiekvienas ras mėgstamų. „Vasaros metu dažniausiai pirkėjai renkasi ledus ant pagaliuko, nors ledų vaflyje pardavimai atsilieka nežymiai. Šių metų naujiena – įvairių skonių (pistacijų, šokolado, mangų, sūrio pyrago ir kt) skonių japoniški ledai „Mochi“. Jie pagaminti iš japoniškų „mochi“ (smulkintų lipnių ryžių) su įdaru, kuris labai pagerina bendrą skonį, suteikdamas kreminio saldumo.

RECEPTAS

Naminiai braškių ledai*

Sirupui reikės:

500 g braškių;

1/3 puodelio cukraus;

1/8 šaukštelio vanilės ekstrakto;

žiupsnelio druskos.

Ledams reikės:

1 skardinės saldinto sutirštinto pieno – saldintas sutirštintas pienas;

400 ml plakamosios grietinėlės – pasterizuota grietinėlė;

1 šaukštelio vanilės ekstrakto;

žiupsnelio druskos .

Kaip gaminti:

Pasiruoškite braškių sirupą. Nuplaukite ir supjaustykite braškes. Pusę jų atidėkite – vėliau įmaišysite į ledus. Sirupui skirtas braškes suberkite į puodą su cukrumi. Maišykite ir virkite ant vidutinės kaitros, kol braškės išleis skystį, tada sumažinkite kaitrą ir toiau virkite retkarčiais pamaišydami, kol sirupas šiek tiek sutirštės. Tada nuimkite puodą nuo kaitlentės ir įmaišykite vanilę bei druską. Atidėkite braškių sirupą į šalį, kad atvėstų. Kol sirupas aušta, paruoškite ledų pagrindą. Į dubenį supilkite saldintą sutirštintą pieną, grietinėlę, vanilės ekstraktą ir druską. Plakite mišinį, kol jis taps purus. Į ledų pagrindą sudėkite pasiliktas supjaustytas šviežias braškes. Suplaktą ledų pagrindą perkelkite į šaldiklyje esantį indą. Ledus apipilkite atvėsintu braškių sirupu ir švelniai įmaišykite jį į masę. Uždenkite ledus ir užšaldykite šaldiklyje aštuonioms valandoms, o tada patiekite.

Skanaus!