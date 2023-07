Parduotuvėse nebeliks nemokamų itin lengvų plastikinių maišelių

Ričardo Pasiliausko iliustracija.

Dar praėjusių metų gale Seimas nustatė naujus prekybos reikalavimus – siekiant mažinti plastiko vartojimą už itin plonus plastikinius prekių maišelius pirkėjams teks sumokėti. Tokia tvarka įsigalios jau nuo liepos 1 d.

Kaip į tai reaguoja pirkėjai?

– Man atrodo, nesąmonė su tais maišeliais. Eidamas į parduotuvę iš namų turėsiu pasiimti pundą maišiukų? O kaip pardavėja atskirs, kuris mano, o kuris paimtas prekybos salėje? O jeigu aš į vieną maišelį sudėsiu, tarkim, skirtingų rūšių saldainius? Pardavėja juos atrinkinės ir gaišins visą eilę, ar aš turėsiu pats po penkis saldainius – po tiek dažniausiai perku kelių rūšių – krūvelėmis ant prekystalio sudėlioti? – svarsto Gintaras.

– Žiūrint, kiek tas maišelis kainuos: jeigu po centą, nenuskursiu, bet jeigu po penkis, reikės savo nešiotis, – sako Jolanta.

– Kai tą centą reikia užsidirbti, žinai jo vertę. Neskaičiuoti gali tik tie, kurie leidžia kitų pinigus, – paprieštarauja Inga.

– Gyvenu Olandijoje, sugrįžau tik trumpam, – prisistato Regina. – Ten maišeliai nemokami, tai kartais ir šiaip pasiimu 3–4 daugiau, paskui namuose panaudoju. Jei reikėtų mokėti, gal imčiau 1–2, – įpročio neketinanti keisti šypsodamasi prisipažino pašnekovė.

Kaip bus? – svarstymų daug. Žmonėms įdomu, kokius produktus pirkėjas galės dėti į maišelius, kurie nebus apmokestinti? Ar bus nemokama alternatyva – ką naudoti vietoje mokamų plastikinių maišelių? Ar įsinešdamas savo maišelius į parduotuvę pirkėjas juos turės parodyti pardavėjai prie įėjimo? Ir t. t.

Nuolatinis dėmesys plastiko naudojimo mažinimui

„Iki“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė, paklausta apie tvarką tinklo parduotuvėse nuo liepos 1 d., pastebėjo, kad siekti mažinti plastiko naudojimą ir ugdyti visuomenės sąmoningumą tvaraus vartojimo srityje, tikrai būtina. Mat tinklo parduotuvėse vien per metus plastikinių maišelių išdalinama daugiau nei 120 mln.

– Todėl jau ne kartą esame ėmęsi tvarių iniciatyvų, susijusių su maišeliais: dar prieš dvejus metus mažojo „IKI Express“ formato parduotuvėse pradėjome prekiauti tik popieriniais pirkinių maišeliais, į tokius dedame ir pirkinius, įsigytus mūsų elektroninėje parduotuvėje. Kiekvienoje didesnėje parduotuvėje pirkėjai gali įsigyti popierinių, tekstilinių daugkartinio naudojimo maišelių arba atsinešti jau turimą daugkartinį maišelį. Pirkėjams siūlomi ir daugkartiniai maišeliai vaisiams bei daržovėms, o konditerijos ir kepinių skyriuose – popieriniai maišeliai gaminiams be pakuočių įsidėti. Be to, dėl higienos reikalavimų lengvi plastikiniai maišeliai ir toliau bus nemokami mėsos bei žuvies produktams, – sako V. Budrienė.

Prekybos tinklo „Iki“ parduotuvėse vienas maišelis kainuos centą: savitarnos kasoje pats pirkėjas nurodys, kiek šių maišelių pasiėmė parduotuvėje, o paprastoje kasoje tą padarys kasininkas.

Tikima pirkėjų sąmoningumu

– Nuo liepos 1 d. ypač lengvi plastikiniai maišeliai bus parduodami kaip įprasta prekė, tik be brūkšninio kodo. Juos pirkėjai ras, kaip ir iki šiol, greta sveriamų prekių – vaisių, daržovių, saldainių ir t. t., – sako prekybos tinklo „Maxima“ Komunikacijos ir korporatyvinių reikalų departamento direktorė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

Jos teigimu, ypač lengvi vienkartiniai plastiko maišeliai pirkėjams liks nemokami įsigyjant šviežią mėsą, jos gaminius bei šviežią žuvį, kai užtikrinant higieną bei saugos reikalavimus šias prekes supakuos parduotuvės darbuotojai.

– Prie kasos pirkėjui atsinešus prekių vienkartiniuose maišeliuose, parduotuvės darbuotojai tik pasitikslins, ar maišelius pirkėjas atsinešė su savimi iš namų, ar pasiėmė prekybos salėje. Reguliarioje kasoje darbuotojas paprašys pirkėjo įvardyti, kiek vienkartinių maišelių pasiėmė prekybos salėje, ir įmuš juos į kasą. Tuo tarpu savitarnos kasose pirkėjas pats įves prekybos salėje pasiimtų vienkartinių maišelių kiekį ir šie įsiskaičiuos į bendrą krepšelio sumą. Tikime mūsų pirkėjų sąmoningumu ir jais pasitikime, – sako I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

Vietoje labai lengvų vienkartinių plastiko maišelių pirkėjai galės rinktis aplinkai draugiškesnes alternatyvas, kurias galima rasti ir parduotuvėje, ir kiekvieno namuose – popierinius maišelius konditerijos gaminiams ir kepiniams, medžiaginius ar tinklinius maišelius vaisiams ir daržovėms, kuriuos taip pat bus galima įsigyti ir kuriems dažnai taikomos nuolaidos.

– Šiuo metu mūsų parduotuvėse įrengtose kasose, perkant sveriamas prekes, nėra galimybės pačiam pirkėjui išminusuoti daugkartinio maišelio ar kito pačiam pirkėjui priklausančio maišelio, indelio svorį. Ateičiai ieškome sprendimų, kad pirkėjai bet kokius savo atsineštus daugkartinius maišelius, indelius galėtų iš karto panaudoti prekėms pasverti. Raginame pirkėjus tokioms smulkioms prekėms, kaip sveriami saldainiai, dar kartą panaudoti vienkartinius maišelius, atsineštus iš namų. Taip pat galima prekes kasoje pasverti ir be maišelio, o tuomet jas įsidėti į savo atsineštą daugkartinį maišelį ar indelį.

Vienkartiniai plastiko maišeliai „Maksimoje“ taip pat kainuos vieną centą.

Naujovė neturėtų kelti problemų

Apie būsimą tvarką „Norfos“ prekybos centruose „Norfos“ atstovas spaudai Darius Ryliškis atsakė trumpai:

„Tvarka parduotuvėse nuo liepos liks ta pati, kokia yra ir dabar. Vienintelis skirtumas tas, kad vienkartinis maišelis (kurį pirkėjas pasiims prekybos salėje) – kainuos. Jei dabartinė tvarka nekelia didesnių problemų, tai jų neturėtų kelti ir ateityje.

Dėl maišelio kainos: „Norfos“ kainodaros politika yra tokia, kad bet kuri tos pačios kokybės prekė negali kainuoti brangiau nei kituose prekybos tinkluose.“

* * *

Ar vieno cento plastikinio maišelio kaina paskatins šalies gyventojus keisti savo įpročius, parodys ateitis. Reikėtų prisiminti, kad kasmet į vandenynus patenka 10 mln. tonų plastiko, kuris suyra tik per 500 metų. Pusę pasaulyje pagaminamo plastiko sudaro būtent vienkartinio naudojimo pakuotės, įskaitant ir plastikinius maišelius. Jungtinių Tautų duomenimis, daugiau kaip 100 pasaulio valstybių visiškai arba iš dalies atsisakė šių maišelių, Europoje tai padarė jau 18 šalių.