Ruošiatės į kelionę? Sutaupykite užšaldydami šiuos produktus – nereikės išmesti

Šaldytas maistas.

Maisto švaistymas – opi problema pasauliniu mastu, kuri daro tiesioginę įtaką ir kiekvieno asmeniniam biudžetui. Paprasta: jeigu išmetate maistą, tiesiog kartu išmetate ir už jį sumokėtus pinigus. Lietuviai jau įpranta maisto perteklių sudėti į šaldiklį, kad galėtų jį panaudoti vėliau. Tačiau užšaldyti galima ne tik mėsą ar uogas – padėti savo piniginei galima ir prieš kelionę į kamerą įdedant tokius produktus, apie kuriuos ne visi pagalvoja. Kaip tą padaryti, pataria prekybos tinklo „Iki“ mėsos, daržovių ir konditerijos gaminių žinovai.

Vaida Budrienė, „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad pirkėjai naudojasi įvairiais būdais sutaupyti parduotuvėje: seka akcijas, nuolaidas, išbandolojalumo programos naudas.

Žalia mėsa

Įsigijus mėsos, ją reikėtų užšaldyti nedelsiant, nes kuo ilgiau ji laikoma šaldytuve, tuo daugiau maistingųjų medžiagų praranda.

„Šaldant mėsą svarbiausia žinoti tris taisykles. Visų pirma, užšaldyti ją reikia iki gamintojo nurodyto galiojimo termino. Taip pat užšaldymas nereiškia, kad mėsa bus tinkama vartoti amžinai. Smulkintą mėsą rekomenduojama suvartoti per 3-4 mėnesius, paukštieną – per 6, o jautieną ar kiaulieną – per 8-12 mėnesių, tačiau jau po maždaug 3 mėnesių jos skoninės savybės ims keistis. Todėl užšaldydami ant maišelio pažymėkite tos dienos datą“, – pataria „Iki“ mėsos technologas Gintaras Bičkovas.

Taip pat be galo svarbu, kaip mėsą atšildote. Žinovas pabrėžia, kad to negalima daryti kambario temperatūroje palikus ją ant spintelės. Mėsą reikėtų išimti iš šaldiklio išvakarėse ir pernakt palikti šaldytuve. Tik tuomet galima pabaigti atšildymo procesą kambario temperatūroje.

Žuvis

Riebios žuvys ilgiausiai išlaiko šviežumą. Šviežiai sugautas žuvis geriausia užšaldyti iš karto, ir jas šaldiklyje galima laikyti iki keturių mėnesių. Žinoma, prieš dedant į šaldiklį, žuvį reikia išdarinėti ir išvalyti nuo žvynų. Iš parduotuvės parsineštą žuvį į šaldiklį dėti galima tik tuomet, jeigu ji anksčiau nebuvo užšaldyta.

Vaisiai, daržovės ir uogos

Jeigu vaisiuose, daržovėse yra daug vandens, jie po šaldymo lengvai praras savo savybes – smulkūs ledo kristalai suardo ląstelių membranas, įspėja prekybos tinklo „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė. Vis dėlto kai kurias gėrybes verta užšaldyti – pavyzdžiui, slyvas, abrikosus, persikus, nektarinus, kriaušės ar net bananus. Patariama juos prieš tai supjaustyti, tuomet jie puikiai tiks kokteiliui ar glotnučiui su kitais vaisiais, pienu.

„Daug daržovių puikiai tinka šaldymui: morkos, Briuselio kopūstai, žirniai, brokoliai, žiediniai kopūstai, šparagai, šparaginės pupelės, lapiniai kopūstai, špinatai, kopūstai, baklažanai, kukurūzai, salierai, paprikos (bet be sėklų), virti burokėliai, rabarbarai. Dažnas nepagalvoja, kad galima užšaldyti net ridikėlius. Juos reikia nuplauti šaltame vandenyje, nusausinti, supjaustyti griežinėliais ir įdėti į plastikinį maišelį su citrinos skiltele. Taip jie išstovės iki dviejų savaičių“, – pataria J. Sabaitienė.

Kai kurias daržoves, prieš dedant į šaldiklį, reikėtų blanširuoti (perlieti verdančiu vandeniu, o tada perplauti šaltu vandeniu). Tą vertėtų padaryti susiruošus šaldyti žirnelius, šparagines pupeles, petražoles, salierus, žiedinius kopūstus, brokolius. Šis būdas leis išsaugoti daugiau maistinių medžiagų, spalvą, skonį ir kvapą, pažymi ekspertė.

Žinoma, uogos ir šaldiklis taip pat dera. Ten gali keliauti daug uogų, pavyzdžiui, mėlynės, serbentai, agrastai, šilauogės, avietės, braškės, trešnės. J. Sabaitienė pataria visų pirma jas paskleisti ant padėklo ir įdėti į šaldiklį, o kai jos sukietės, tik tuomet suberti į maišelį. Taip jos išliks geresnės formos.

Prieskoninės žolelės

Daug žmonių kasmet vasaros sezono metu užsišaldo petražolių ar krapų, tačiau taip pat galite užšaldyti ir šalavijus, bazilikus, kalendras, laiškinius česnakus, svogūnų laiškus ar mėtas.

Žoleles sukarpykite žirklėmis arba sukapokite, kad maistą paskaninti būtų galima iškart. Taip pat galite užšaldyti jas ledo kubelių padėkle su aliejumi – atitirpus turėsite kvapnų pagardą salotoms. Tuo tarpu mėtas galima užšaldyti ledo kubelių indeliuose įpylus vandens ir citrinos sulčių. Tokį kubelį tuomet pakaks įmesti į stiklinę ir užpilti vandeniu, ir karštomis dienomis mėgausitės gaiviu gėrimu.

Duona ir pyragai

Visą duoną galima užšaldyti. Ne tik duoną, bet ir bandeles, bagetes, kruasanus ir pyragus. Duoną galima užšaldyti visą arba supjaustyti ją riekėmis. Tokiu atveju geriausia jas sluoksniuoti kepimo popieriumi arba aliuminio folija – taip užšaldžius riekės nesulips. Geriausia duoną atitirpinti kambario temperatūroje – jei tai darysite mikrobangų krosnelėje arba orkaitėje, ji sutrupės.

Thierry Lauvray, prekybos tinklo „Iki“ konditerijos ekspertas teigia, kad į šaldiklį galima dėti ir sūrio pyragus, tortus su plakta grietinėle, pyragaičius, biskvitinius ir mielinius pyragus. Visgi reikėtų būti atsargiems, jeigu gaminiuose yra želės – atšildžius jie gali pakeisti savo konsistenciją.

Pieno produktai

Ką dar galima užšaldyti? Sūrį, sviestą, jogurtą! Jeigu iš kameros išimtas sūris sukietės, praras savo išvaizdą ir aromatą, juos atgaus valandą pamirkytas piene. Natūraliomis uogomis paskanintą jogurtą geriausia šaldyti ledo formelėse – taip pasigaminsite sveikus naminius ledus.

Į šaldiklį gali keliauti net kefyras. Po atšildymo jis nebetiks šaltibarščiams, tačiau galės virsti gardžia užtepėle. Tereikia užšaldyti maišelį kefyro, tuomet jį suvynioti į marlę, užrišti ir pakabinti, kad išvarvėtų. Maždaug po pusdienio jums liks puri varškę ar rikotą primenanti masė, kurią pagardinus mėgstamais prieskoniais, česnaku ir žolelėmis turėsite sveiką ir gardžią užtepėlę.