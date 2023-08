Net 19 Marijampolės gimnazijų abiturientų į ateitį žvelgia džiaugdamiesi aukščiausiais brandos egzaminų įvertinimais

Prieš kelis mėnesius patyrę stresą dėl artėjančių egzaminų, dabar net 19 Marijampolės dvyliktokų gali džiaugtis gavę po vieną, du ar net visus keturis šimtukus iš brandos egzaminų. Bendrai Marijampolės abiturientai gavo net 28 šimtukus. Mokyklos durims užsivėrus laukia naujas gyvenimo etapas, į kurį abiturientai žengs su puikiais įvertinimais savo atestatuose. Net 16 aukščiausių egzaminų įvertinimų gavo Rygiškių Jono gimnazijos moksleiviai. Trys šimtukai nudžiugino ir Marijonų gimnazijos dvyliktokus.

Deimantė Juozupaitytė: noriu mokslo žiniomis dalintis su kitais

Rygiškių Jono gimnazijos abiturientė Deimantė Juozupaitytė pelnė šimtukus iš matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų. Redos Brazytės nuotraukos.

Net du brandos egzaminus šimtukais išlaikiusi Rygiškių Jono gimnazijos abiturientė Deimantė Juozupaitytė dėl gerų rezultatų ilgai ir nuosekliai mokėsi. Gimnazistė tikėjosi gauti matematikos šimtuką, o antrasis iš lietuvių kalbos ir literatūros buvo maloni staigmena.

Deimantė sako, kad sudėtingiausios buvo pirmos 15 egzaminų minučių. Atsivertus egzaminų lapus būta daug nerimo, bet pradėjus gilintis į užduotis išnyko ir stresas.

Deimantė savo ateitį žada sieti su matematikos mokytojos profesija. Rudenį ji planuoja pradėti studijas Vytauto Didžiojo universitete Kaune, žengdama pirmuosius žingsnius link norimos profesijos.

Būsima pedagogikos studentė dalijasi, jog „šiais metais galutinai apsisprendžiau, kad noriu tapti matematikos mokytoja. Šis mokslas mane žavi nuo mažų dienų“. Būtent šio dalyko egzamino rezultatas ir buvo vienas iš dviejų šimtukų, antrąjį gavo iš lietuvių kalbos ir literatūros. Už puikius rezultatus Deimantė yra dėkinga matematikos mokytojai Eglei Danielienei ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Violetai Žebrauskienei, kuriai šiais metais ir vėl priklausė šimtukininkų rekordas – net 10 jos moksleivių iš egzamino gavo aukščiausius įvertinimus.

Su dviem šimtukais gimnazijos suolą palikusios abiturientės mama pripažino, kad dukra praleido itin daug ilgų vakarų prie knygų, bet mano, kad daugelis sutiktų, jog tai atperka tokie sėkmingi egzaminų rezultatai. Jų siekiant vien norų neužtenka, reikia nuosekliai ir ilgai dirbti – mokytis.

Deimantė būsimiems dvyliktokams linki „atidžiai klausyti mokytojų ir jais pasitikėti, nes pedagogai suteikia vertingos informacijos“. Daug savarankiško darbo namuose ir atidumas pamokų metu irgi padeda pasiekti aukštesnių egzaminų įvertinimų.

Paulius Petrikaitis: po sėkmingų egzaminų – planuose skrydžiai

Marijonų gimnazijos buvęs dvyliktokas Paulius Petrikaitis gavo matematikos ir anglų kalbos šimtukus.

Būsimas aviacijos mechanikos inžinerijos studentas ir buvęs Marijampolės marijonų gimnazijos moksleivis prisipažino, jog paskutiniais mokslo metais nesitikėjo, kad galėtų gauti tokius aukštus brandos egzaminų įvertinimus, tad du šimtukai buvo tikrai maloni staigmena.

– Viskas pasikeitė atėjus į matematikos egzaminą, nes užduotys pasirodė tikrai lengvesnės. Aš pajutau azartą ir užsidegimą, kad vis dėlto tas šimtukas yra pasiekiamas“, – pirmomis egzamino emocijomis dalinosi Paulius.

Antrasis šimtukas vaikiną nustebino. Mat anglų kalbos egzamine jam teko suskubti, nes paskutinei egzamino užduočiai – rašiniui – laiko tikrai buvo per mažai.

Paulius ateitį sieja su aviacija, nes tai įdomi ir vis besikeičianti sritis, kuri reikalauja susikaupimo ir kiekvienais metais pažeria naujovių.

Paulius sakė, kad per egzaminus jam nusiraminti ir išlaikyti ramesnę galvą padėjo tai, kad atėjęs į egzamino patalpą susikaupdavo, pasitikėjo savo žiniomis, galvodavo tik apie tai, kaip kuo geriau atlikti užduotis. Tokia šimtukininko patirtis turėtų būti vertinga ir kitais metais egzaminų bijantiems dvyliktokams, kad stresas nepakištų kojos ir galutinis rezultatas atspindėtų žinias ir įdėtą darbą mokyklos suole.

Juventa Merkelytė: nuo skaičių atsiriboti nesirengiu

Juventos Merkelytės žinios per matematikos ir informatikos brandos egzaminus buvo įvertintos aukščiausiais balais.

Rygiškių Jono gimnazijos abiturientė Juventa Merkelytė abu šimtukus gavo iš daugeliui sunkiausiai įkandamųdalykų: matematikos ir informatikos. Tikslieji mokslai ją seniai žavėjo, todėl tokie egzaminų rezultatai atspindi, kurie dalykai abiturientę labiausiai domino ir sekėsi.

Juventos nuomone, sėkmei mokykloje svarbūs net darželyje praleisti metai, nes vaikų ugdymas prasideda ten. Merginos teigimu, didelį indėlį į sėkmingą mokymosi pradžią mokykloje įdėjo darželio auklėtoja Daiva Krasnickienė, viena pirmųjų pradėjusi mažiesiems auklėtiniams skleisti žinias.

Paklausta apie universiteto ir studijų pasirinkimą, Juventa prisipažįsta seniau svarsčiusi apie studijas užsienyje, bet pradėjusi daugiau domėtis ekonomikos studijų krypčių galimybėmis Lietuvoje nusprendė, kad pasirinkusi ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą galės suderinti siekius studijuoti norimą programą ir įgyti naujų žinių kitose šalyse. Universitetas sužavėjo paskaitomis anglų kalba, galimybe studijuoti užsienyje pagal mainų programas ir studijų universalumu. Tai baigus universitetą palengvins darbo paieškas.

Buvusi gimnazistė sakė, jog mažiau jausti stresą prieš egzaminus „padėjo supratimas, kad tai (brandos egzaminai) nėra svarbiausias ir esminis dalykas gyvenime“. Toks nusiteikimas einant į egzaminus padėjo lengviau įveikti dažnai kitiems dvyliktokams kylantį priešegzamininį nerimą.

Juventa pripažįsta, kad paskutiniai mokslo metai pareikalavo daugiau laiko mokslams ir laiko perplanavimo. Abiturientė nusprendė daugiau laiko skirti draugams ir darbui, nei popamokinėms veikloms ir savanorystei, kaip anksčiau. Tiesa, ji pripažino, kad turėdamas daugiau veiklų suvoki, jog laiką reikia planuoti protingiau, o mokytis labiau susikonkretinus informaciją.

Gustas Mickus: nebijokite į pasaulį žvelgti su idėjomis ateičiai

Net keturis šimtukus per brandos egzaminus gavęs Gustas Mickus dar svarsto, kokią studijų programą norėtų pasirinkti. Marijampolės savivaldybės administracijos nuotrauka.

Tokiais, kaip Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos abituriento Gusto Mickaus mokyklos baigimo rezultatais, galėtų pasigirti retas. Gustas aukščiausius galimus įvertinimus – po 100 balų – gavo iš lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų kalbos ir informacinių technologijų egzaminų. Tokių rezultatų šimtukininkas sako ir tikėjęsiw, daugiausia „nežinomybės buvo dėl lietuvių kalbos ir literatūros egzamino. Jame palikta daug vietos vertintojo interpretacijai.“

Priešingai nei daugeliui dvyliktokų Gustui prieš ir per egzaminus nerimo nekilo, nes jis jau ne vienerius metus dalyvavo olimpiadose, kuriose reikia pasirodyti geriau už kitus dalyvius. Be to, olimpiada ir trunka daug ilgiau nei brandos egzaminai. Taigi Gustui ir neatrodo, kad brandos egzaminai buvo toks didelis iššūkis, nes jam teko susidurti su daug rimtesniais žinių patikrinimais. O siekti aukštų rezultatų padėjo nuolatinės pastangos mokytis pagal individualiai patogų planą ar sistemą, nors tai dažnai ir būdavo daug sudėtingiau.

Pritrūkęs idėjų Gustas minčių, kaip mokytis ieškodavo aplinkoje, nes, kaip jis pats dalijasi, toks metodas jam „padeda geriau sukaupti dėmesį, pažvelgti į problemas iš įvairių perspektyvų, įgyti intuityvų mąstymą“. Laisvalaikiu nuo mokslų vaikinas apsipalaiduodavo grodamas gitara ar žaisdamas krepšinį ir tai padėdavo atsiriboti nuo didelio informacijos srauto ir pailsėti. Būsimiems dvyliktokams ir kitiems moksleiviams vaikinas linki būti savarankiškiems ir nebijoti į pasaulį žvelgti su idėjomis ateičiai, o tai pravers ne tik egzaminų metu, bet ir tolesniame gyvenime.

Gustas dar nėra apsisprendęs, kur studijuos, bet su tokiu žinių bagažu ir puikiais įvertinimais jam neturėtų būti sudėtinga pasirinkti norimą aukštąją mokyklą bei studijų kryptį.

Raminta Milašiūtė