Ką valgyti rugpjūtį: 5 šviežio derliaus pažibos, kurios šį mėnesį pasiekia piką

Rugpjūtį net ir prisiekę mėsavalgiai galėtų tverti be jos, mat akys raibsta nuo šviežių daržovių, vaisių ir uogų. Dabar pats laikas mėgautis ne tik besitęsiančiu agurkų, cukinijų įkarščiu, bet ir imti baklažanų, įvairių uogų derlių. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, pataria, kad būtent į piką pasiekusias derliaus gėrybes verta žvelgti pirkėjams: jos būna pačios skaniausios, naudingiausios ir geriausios kainos.

Derliaus gėrybės. Nuotrauka iš interneto.

„Prasidėjus paskutiniam vasaros mėnesiui, vis dar gausų šviežutėlių vasaros daržovių, vaisių derlių sparčiai pildo kitos Lietuvoje užaugusios gėrybės: pradedant vietinėmis uogomis ir baigiant miško dovanomis. Nors vasara šiemet šykštėjo lietaus, tačiau tiekėjai jau pasirūpino, kad pirkėjams netrūktų populiariųjų šilauogių, ilgai lauktų voveraičių. Pastarosios pasirodė prekyboje vos praėjusią savaitę, tačiau bemat susilaukė didelio pirkėjų dėmesio“, – pastebi V. Budrienė.

Atostogos vilioja ledais, greitais užkandžiais, spalvingais gėrimais, todėl lengva pamiršti sveikos gyvensenos taisykles. Visgi verta įsitikinti, kad mitybos pagrindas yra tinkamai subalansuotas. Pasak „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotojos Jolantos Sabaitienės, pamatus tam padėsite, jeigu į savo kasdienį valgiaraštį įtrauksite bent 400 g daržovių ir vaisių.

Išsirinkti šviežias gėrybes neturėtų būti sunku – rugpjūtis yra skonių gausos metas. Verta jomis godžiai mėgautis, mat nemaža dalis jų būtent paskutinį vasaros mėnesį pasiekia savo kulminaciją: yra pačios kvapniausios, sultingiausios ir naudingiausios. Valgykite jų iki soties, taip pat pasirūpinkite jų atsargomis žiemai. O pasitelkę kelis naujus receptus, nustebinsite net ir išrankiausius valgytojus.

Svogūnai. Šis augalas yra viena universaliausių daržovių, bet daug kas nustebs, kad – ir viena sveikiausių. Svogūnai jau nuo seno laikomi puikia priemone nuo peršalimo ligų. Juose gausu antioksidantų ir organinių sieros junginių, dėl kurių ši daržovė pasižymi antibakteriniu, cholesterolio kiekį kraujyje mažinančiu ir priešvėžiniu poveikiu. Daug ir L-triptofano – aminorūgšties, kuri veikia kaip natūralus raminamasis vaistas. O dėl vitaminų, mineralų ir antioksidantų svogūnas veikia kaip grožio piliulė. Jame esanti siera stiprina plaukus ir nagus. Svogūnas aprūpins jus B, C, K, E, A grupės vitaminais, taip pat cinku, magniu, fluoru, folio rūgštimi, geležimi, kaliu, kalciu ir siliciu.

Išbandykite: svogūnų džemą. 4 raudonuosius svogūnus supjaustykite žiedais ir apkepkite alyvuogių aliejuje keptuvėje. Kai jie paruduos, suberkite 1/3 puodelio cukraus ir pusę stiklinės vandens. Išmaišykite ir užvirkite ant vidutinės ugnies. Kai vanduo išgaruos, įpilkite 50 ml raudonojo vyno, 2 šaukštus balzaminio acto ir pagardinkite druska, pipirais, žolelėmis. Kaitinkite dar 5 minutes. Paruoštą džemą supilstykite į stiklainius ir laikykite šaldytuve, tačiau skaniausias jis dar šiltas.

Pomidorai. Būtent rugpjūtį verta nepamiršti pasirūpinti jų atsargomis žiemai. Konservai turės šiek tiek mažiau vitaminų (daugiausia nukentės vitaminas C), tačiau privalumų gausa vis tiek laimės. Pirma, rudenį ir žiemą galėsite mėgautis jų skoniu ir aromatu. Antra, konservai, tyrės ar sultys kai kuriais atžvilgiais yra net vertingesni už šviežius pomidorus. Taip yra dėl vertingiausios jų sudedamosios dalies – likopeno. Jis priklauso antioksidantų grupei ir pasižymi stipriu priešvėžiniu poveikiu, taip pat saugo nuo aterosklerozės ir širdies ligų. Likopenas dėl aukštos temperatūros, pavyzdžiui, kepant ar pasterizuojant, virsta tokia forma, kurią organizmas lengviau pasisavina.

Išbandykite: pomidorus stiklainyje su alyvuogėmis. 2 kg pomidorų reikės: stiklinės juodųjų alyvuogių, 6 šaukštų raudonojo vyno acto, 6 skiltelių česnako, 1 puodelio alyvuogių aliejaus, 1 šaukštelio maltos aitriosios paprikos, druskos, pipirų ir petražolių. Pomidorus užpilkite verdančiu vandeniu, nulupkite ir susmulkinkite kartu su česnaku. Tada juos sumaišykite su alyvuogėmis, smulkintomis petražolėmis ir iš anksto paruoštu alyvuogių aliejaus ir acto mišiniu. Tada pagal skonį pasūdykite, išmaišykite ir supilstykite į iškaitintus stiklainius, po to pasterizuokite ketvirtį valandos.

Baklažanai. Jie yra mažai kaloringa ir neriebi daržovė, be to, išsiskiria fenolinių junginių ir flavonoidų kiekiu. Pirmieji padeda užkirsti kelią vėžio plitimui, pasižymi antialerginėmis savybėmis ir naikina infekcijas. Savo ruožtu flavonoidai yra stiprūs antioksidantai – jie geba neutralizuoti laisvuosius radikalus, todėl yra puiki senėjimą stabdanti medžiaga, pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis. Tad baklažanus verta valgyti kuo dažniau, juo labiau, kad šie yra puikus pagrindas įvairiems patiekalams.

Išbandykite: grilintus baklažanus su sūriu. Baklažanus supjaustykite griežinėliais, pasūdykite ir atidėkite 10 minučių. Tuomet popieriniu rankšluosčiu nuvalykite išsiskyrusį skystį. Patepkite juos alyvuogių aliejumi ir dėkite ant grotelių, kepkite po kelias minutes iš abiejų pusių. Per tą laiką pomidorus ir mocarelą supjaustykite griežinėliais. Dėkite ant keptų baklažanų ir dar kelioms minutėms grąžinkite ant grotelių, kad sūris ir pomidorai sušiltų. Iškeptus baklažanus pabarstykite grūstais pipirais ir Provanso žolelėmis, papuoškite bazilikais. Galite šalia patiekti salsos, humuso, granatų sėklų, o vietoje mocarelos naudoti kitą mėgstamą sūrį – pavyzdžiui, fetą ar halumį.

Arbūzai. Vasaros vaisius numeris vienas būtent rugpjūtį pasiekia savo sezono intensyvumą. J. Sabaitienė atkreipia dėmesį, kad beveik visas vaisius – vien vanduo, tačiau arbūzo nauda yra gerokai didesnė nei tik skonis ir atgaiva karštą dieną. Jį valgydami aprūpinsite organizmą kaliu, jame daug vitamino A, beta karoteno ir liuteino, kurie padeda geram regėjimui. Netrūksta B grupės vitaminų, taip pat cinko, mangano, fluoro, magnio, kalcio ir fosforo. Be to, arbūze yra daug likopeno, todėl šis vaisius pasižymi imunitetą stiprinančiu ir antioksidaciniu poveikiu. O arbūzuose esantis vitaminas C teigiamai veikia visą organizmą, įskaitant odą, nagus ir plaukus.

Išbandykite: arbūzų putėsius. 1,5 puodelio arbūzo sumaišykite su 2 šaukštais citrinos sulčių ir šaukštu cukraus pudros. Įdėkite 2 arbat. šaukštelius želatinos, kruopščiai ištirpintos 5 šaukštuose karšto vandens ir sumaišykite. Tuomet dėkite 250 g kambario temperatūros maskarponės, išmaišykite. Išplakite 1 kiaušinio baltymą su 1 šaukštu cukraus pudros. Dalimis įmaišykite į arbūzo masę. Švelniai išmaišykite šaukštu ir perkelkite į nedidelius indelius ar taures. Atvėsinkite 5-6 valandas šaldytuve, o prieš patiekdami papuoškite plakta grietinėle, vaisiais arba šokoladu.

Šilauogės, mėlynės ir avietės. Visos jos aprūpins organizmą vitaminu C, yra geri skaidulų šaltiniai. Bet jų nauda čia nesibaigia. Valgydami jų praturtinsite vitaminų A, B ir K, taip pat kalio ir cinko atsargas, o svarbiausia – sustiprinsite organizmo kovą su laisvaisiais radikalais, mat uogos gausios antioksidantų. Puikiausia tai, kad uogas noriai valgo net vaikai: jos idealiai tinka pusryčiams, desertams, sveikiems užkandžiams ar kokteiliams.

Išbandykite: šviežių uogų „gaspačą“. Į dubenį berkite 3 puodelius uogų: naudokite mėlynes, šilauoges, avietes, gervuoges ir kitas mėgstamas. Dėkite 1 šaukštą rudojo cukraus, 1/4 šaukštelio vanilės ekstrakto, 1 šaukštelį alyvuogių aliejaus, 2 šaukštus apelsinų sulčių, įtarkuokite ir šviežios apelsino žievelės bei įberkite žiupsnelį druskos. Išmaišykite, sutrinkite maišytuvu ir atšaldykite bent valandą, kad skoniai susilietų. Išėmus iš šaldytuvo papuoškite šviežiomis mėtomis.