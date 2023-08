Vartojo vitaminus, o plaukai vis tiek slinko: pataria, į ką derėtų atkreipti dėmesį

„Žmogus per dieną gali netekti nuo 50 iki 100 plaukų ir to pavadinti slinkimu dar nebūtų galima“, – pasakoja „Eurovaistinės“ vaistininkė Gabija Kruopytė. Plaukų slinkimo priežasčių gali būti pačių įvairiausių, o kartais gali nepadėti netgi vartojami vitaminai. Anot vaistininkės, dažniausiai taip nutinka dėl to, kad žmonės neteisingai pasirenka, kokius vitaminus ir maisto papildus vartoti.

Gabija Kruopytė.

Dažniausios klaidos stiprinant plaukus

„Dauguma žino, kad norint užtikrinti plauko sveikatą, nepakanka jo puoselėti tik iš išorės“, – teigia vaistininkė G. Kruopytė. Anot jos, lygiai taip pat svarbu stiprinti plauką iš vidaus, vartojant vitaminus, kuriuos ne visada gali būti taip paprasta išsirinkti.

„Yra tekę sulaukti pacientės, kuri guodėsi, kad jau mėnesį vartoja biotiną, tačiau plaukai toliau slenka. Kai jos paklausiau, kodėl ji nusprendė vartoti būtent šį vitaminą, ji pasakė, kad tiesiog girdėjo iš draugų, jog jis padeda. Tačiau, kaip mums gali sustiprinti plauką biotinas, jeigu, pavyzdžiui, organizmui trūksta geležies? Kol nepradėsite vartoti konkrečiai jums reikiamo vitamino, tol ir plaukai neatsigaus. O kad teisingai jį išsirinktumėte, visada geriausia pasidaryti vitaminų ir mineralų tyrimą“, – pataria vaistininkė G. Kruopytė bei įvardija, kokių vitaminų trūkumas gali nulemti plaukų slinkimą.

Biotino mums trūksta retai

Vaistininkė G. Kruopytė pasakoja, kad visi B grupės vitaminai yra labai svarbūs mūsų plaukų sveikatai. Vienas svarbiausių – tai biotinas, kurio trūkumas yra siejamas su plaukų slinkimu.

„Visgi, jeigu pradėjo slinkti plaukai, tai nebūtinai gali signalizuoti apie biotino trūkumą mūsų organizme. Jeigu jūsų mityba pakankamai subalansuota, tai maža tikimybė, kad jums trūks šio vitamino. Biotino trūkumas yra retas, kadangi jo pakankamai pasisaviname su įvairiu maistu“, – pasakoja vaistininkė G. Kruopytė.

Anot jos, biotino šaltiniai – mėsa ir jos produktai, žuvis ir jūros gėrybės, grūdai ir kruopos, riešutai, pieno produktai, kiaušinio trynys.

Geležis ir vitaminas C – išvien

„Vitamino C ir geležies trūkumas stipriai prisideda prie plaukų slinkimo. Jie tarpusavyje yra itin susiję, tad kartais gali mūsų organizmui pritrūkti tik vieno iš jų, kad plaukai pradėtų slinkti. Geležis yra svarbi organizmo funkcijoms, tarp jų ir plaukų augimui. Ji padeda raudoniesiems kraujo kūneliams pernešti deguonį į ląsteles, o kai sutrinka ši veikla, gali padidėti mažakraujystės rizika ir pradėti slinkti plaukai. Tuo tarpu vitaminas C atlieka kitą svarbią funkciją – jis padeda žarnyne įsisavinti geležį“, – teigia G. Kruopytė.

Geležies galima pasisavinti iš kepenų, liesos jautienos ir kiaulienos, kiaušinių, grūdų. Tuo tarpu, vitamino C rasite citrusiniuose vaisiuose, kiviuose, braškėse, spanguolėse, raugintuose kopūstuose.

Iš antioksidantų rinkitės vitaminą A

„Vitaminas A – tai antioksidantas, skatinantis ląstelių dauginimąsi, dėl ko plaukai pradeda augti greičiau. Taip pat šis vitaminas palaiko normalią odos liaukų veiklą. Išsiskiriantys riebalai yra atsakingi už odos drėkinimą ir taip užtikrina plaukų sveikatą“, – pasakoja vaistininkė G. Kruopytė.

Vitamino A pasisavinti galima iš lapinių žalių daržovių – špinatų, kale salotų, taip pat brokolių, morkų, moliūgų ir saldžių bulvių. Dar šio vitamino gausu riebioje žuvyje, menkių kepenėlėse.

Pasitikrinkite sveikatą artėjant rudeniui

Susiduriantiems su plaukų slinkimu ar paprasčiausiai norintiems prieš rudenį sustiprinti savo sveikatą, vaistininkė pataria neskubėti vartoti bet kokių vitaminų, o prieš tai geriau pasitikrinti sveikatą ir įsivertinti, kokių medžiagų iš tiesų organizmui trūksta.

„Plaukų slinkimą, kaip ir kitus nepageidaujamus simptomus, galime sustabdyti tik tada, kai žinome jų priežastį. Taip pat neverta laukti, kol kurio nors vitamino trūkumas pasieks kritinį lygį, geriau stiprinkite organizmą iš anksto.