Ar Marijampolėje sunku išsinuomoti būstą?

Nuomojamų būstų naujai atvykstantiems žmonėms ar investuotojams Marijampolėje trūksta. Ši problema ne tik apriboja gyventojų galimybes rasti tinkamą gyvenamąją vietą, bet ir stabdo miesto plėtrą.

Norintys išsinuomoti būstą sako, kad pasiūla yra, bet atbaido kainos. Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

Nuomojamų butų trūkumas tampa problema. „Nuomos rinka Marijampolėje praktiškai neegzistuoja“, – teigia nekilnojamojo turto brokeris Laimonas Bazanovas. Jo nuomone, miestas nebuvo pasiruošęs pateikti ilgalaikės nuomos galimybių. Kadangi, Marijampolėje nėra nei universitetų, nei kitokių traukos centrų, kurie viliotų nuomotojus, tai dažnai išnuomojami tik tokie butai, kurie tam laikotarpiui patiems gyventojams tampa nebereikalingi. Dėl to, sunku nuspėti butų kiekį rinkoje ir jų nuomos kainą. Be to, daug butų nuomojama nelegaliai, tad nusakyti tendencijas sudėtinga.

Toks neužtikrintumas būstų nuomos rinkoje veikia ne tik marijampoliečius, bet ir sukelia sunkumų norintiems atvykti uždarbiauti iš gretimų miestų ir miestelių.

Vasarą dirbti į Marijampolę atvykusi dvidešimtmetė teigia, jog nuomojamo būsto ieškojo ir internetiniuose skelbimuose, ir įvairiose feisbuko grupėse, tačiau pasirinkimas kėlė abejonių. „Daugelis nuomojamų būstų – senos statybos, o norint gauti erdvesnį bei naujesnį butą susiduri su didelėmis nuomos kainomis“, – savo nuomone dalinosi mergina.

Ji pataria, kad ieškant būsto reikia žiūrėti ne tik į buto kokybę, bet ir į pačius savininkus: bent kelis kartus susitikti ir pabendrauti. Tokia asmeniška pažintis leidžia įvertinti nuomotojų patikimumą ir užmegzti tiesioginį kontaktą. Be to, galima aptarti nuomos sąlygas bei susitarti dėl mokėjimo tvarkos.

Pažintis su savininkais yra svarbi ir dėl galimybės aptarti jų keliamus reikalavimus. Nuomininkė Agnė (vardas pakeistas) teigia, kad prieš įsikraustant reikia peržvelgti, ar nuomotojų ir jūsų poreikiai sutampa.

Daugelis būstų savininkų savo nuomojamame bute nenori, kad nuomininkai laikytų gyvūnus, rūkytų, taip pat gali būti ribojamas žmonių skaičius. „Reikia surasti tokius šeimininkus, kurie būtų supratingi, jeigu kas nors sugenda, kad ne pačiam iš savo kišenės reiktų mokėti“, – pasakoja moteris.

Vis daugiau nuomotojų savo butus siūlo tik ilgalaikei nuomai. Vienas iš jų – Mantvydas Stankevičius. Jis teigia, kad ilgalaikę nuomą siūlo dėl to, kad taip patogiau: sugaištama mažiau laiko ieškant nuomininkų bei tvarkant nuomojamą patalpą. Vyro teigimu, pastarosiomis savaitėmis skambučių dėl buto nuomos padaugėjo, kol kas su sunkumais nuomojant būstą susidurti neteko: prieš tai butą buvo išnuomojęs patikimam žmogui, už kurį laidavo pažįstami.

Ir M. Stankevičius, ir kitas nuomotojas Algirdas Stankevičius butus norėtų išnuomoti šeimoms, nes jos dažniausiai nuomojasi ilgesniam laikotarpiui, suteikdamos nuomotojams nuolatinį pajamų šaltinį. „Skambučių sulaukiau daug, dažniausiai nuoma domisi jauni žmonės arba mamos su vaikučiais“, – pasakojo vienas iš vyrų.

Su nuomone, kad Marijampolėje sudėtinga išsinuomoti būstą, kad trūksta nuomojamų butų, sutinka ne visi. Nuomininkė Laura (vardas pakeistas, tikrasis – redakcijai žinomas) savąjį būstą surado skelbimuose ir jame gyvena jau daugiau kaip metai. Moteris teigia, kad su sunkumais nuomodamasi nesusidūrė, tačiau pripažįsta, kad nuomojamų butų kainos yra gana didelės ir tai gali apsunkinti nuomos paieškas žmonėms, kurie turi finansinių sunkumų.

Lauros nuomonei pritaria ir į Marijampolės kolegiją atvykęs studijuoti vaikinas. Jis yra įsitikinęs, kad būstų trūkumas skatina jau esamus nuomininkus kelti butų nuomos kainas, kurios jau dabar svyruoja nuo pusšimčio eurų iki 700 Eur. „Reikia atsiminti, kad prie nuomos kainos prisideda ir komunaliniai mokesčiai, ir depozitas. Mačiau keletą nuomos pasiūlymų, kur depozitas siekia net 500 eurų“, – dalindamasis savo patirtimi sakė studentas.

Tikimasi, kad nuomos rinkos prognozės ateityje kis. „Jeigu yra poreikis, tai bus ir pasiūla. Pamatys verslai, kad trūksta būstų, manau, atsiras daugiau norinčių statyti“, – teigia Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja Birutė Domarkienė.

Butų nuomos trūkumas sukelia kainų augimą: paklausai kylant ir pasiūlai nedidėjant, butų nuoma tampa neprieinama daugumai žmonių, ypač jaunimui ir mažiau uždirbančioms šeimoms. Toks nestabilumas dėl gyvenamosios vietos skatina gyventojų migraciją iš Marijampolės į kitus miestus ar net užsienį, kur yra daugiau galimybių rasti nuomojamą būstą.

Gabrielė Minelgaitė