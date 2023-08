Pokyčiai magistralėje „Via Baltica“

Jau buvome rašę apie ūkininkų problemas. Jie dėl magistralės „Via Baltica“ rekonstrukcijos negali su sunkiąja žemės ūkio technika patekti į kitapus kelio Marijampolė–Kaunas esančius savo žemės plotus. Po Lietuvos automobilių kelių direkcijos paaiškinimo ūkininkai dar labiau supyko, nes realiai, sakė jie, viskas yra kitaip nei buvo pateikta informacijoje. Visi suprantame, kad darbai vyksta sparčiai ir pokyčių keliuose gali būti kiekvieną dieną. Gavome naują Lietuvos automobilių kelių direkcijos informaciją, kuri galbūt padės ūkininkams patekti prie savo žemių.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos nuotrauka.

„Šių darbų vykdymo metu patekimas į Valavičių kaimą buvo ir yra užtikrintas tiesiogiai nuo kelio A5 (Ežero g.), kaip ir buvo iki kelio A5 rekonstrukcijos, – rašoma Lietuvos automobilių kelių direkcijos paaiškinime. – Tik šiuo metu sąlygos geresnės, nes jau išasfaltuotas jungiamasis kelias JK-2 („ūsas“ į kelią Nr. 2620).

Patekimas į Valavičius galimas ir per kitą sankryžą A5 kelio76,38 km (Sūduvos g.)

Patekimas į Gulbiniškių kaimą vyksta per Pacentus ir Svetlicą, per kitą sankryžą A5 kelio 73,26 km. Šia sankryža galima patekti ir į Valavičius.

Atkreipiame dėmesį, kad tiesiama automagistralė tranzitiniam eismui, nuo jo atskiriant vietinį eismą, kuris vyks lygiagrečiai automagistralei apjungiamaisiais keliais AP-2 ir AP-1, todėl tiesioginio patekimo į automagistralę iš šalutinių kelių nėra, patekimas į ją vyksta/vyks per apjungiamuosius kelius (arba viadukus sankirtose su rajoniniais/ krašto keliais). Taip bus ir ateityje, pabaigus projektą.

Dėl sankirtos 73,26 km su esamu vietiniu keliu (per kurį vyksta apylanka). Apjungiamasis kelias AP-2 išasfaltuotas. Eismas iš Gulbiniškių vyksta per vietinio kelio atkarpą į AP-2, važiuojama AP-2 iki įrengto pervažiavimo per automagistralę į AP-1 (pervažiavimas įrengtas iš skaldos). Ir tada AP-1 grįžtama iki vietinio kelio link Siberijos (tame pačiame kelio 73,26 km), (žr. prisegtą schemą) arba važiuojama iki naujojo įvažiavimo į Valavičius 75,08 km, per naujojo viaduko „ūsą“.

Dabar eismas nukreiptas į kairę automagistralės juostą, todėl pervažiavimo atstumas iš AP2 per automagistralę į AP1 (ir atvirkščiai) dar mažesnis. Aišku, visame A5 kelyje nuolat vyksta statybos darbai ir objektas yra dinamiškas, eismas yra nuolat perkeičiamas. Tai gali sukelti kai kurių laikinų nepatogumų, nes pervažiavimai statybos eigoje gali šiek tiek keistis.

Taip pat informuojame, kad eismą per naująjį viaduką A5 kelio 75,07 km sankirtoje su rajoniniu keliu Nr. 2620 Gulbiniškiai–Valavičiai paleisti planuojama rugsėjo pradžioje, todėl eismas tarp Valavičių–Gulbiniškių vyks kaip ir anksčiau esamu keliu (be apylankų), tik su trumpalaikiais lokaliais ribojimais darbų metu. Tikimės, tai palengvins susisiekimą aplinkinių teritorijų gyventojams ir kitiems eismo dalyviams“.