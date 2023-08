Ar brangsta mokyklinės prekės, ar ne – vis tiek jas tenka įsigyti

Artinasi nauji mokslo metai, tėveliai su vaikais perka mokyklines prekes. Kaip ir kasmet, vieniems jos atrodo pabrangusios, kitiems – nelabai.

Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

Svarbu ne tik kaina, bet ir kokybė

Marijampolietė Jurgita papasakojo, kad dar šiemet mokyklinių priemonių nepirko. „Visgi matau, kad kiekvienais metais viskas brangsta, ypač – pratybų sąsiuviniai“, – sakė dviejų dukrų mama. Kai kurie daiktai trečiokei ir devintokei dukroms lieka iš praeitų metų, pavyzdžiui, kuprinės, uniformos, kitus ir per mokslo metus nuperka, taip nesusideda į vieną didelį pirkimą. O drabužių, batų ir kitų priemonių ar daiktų ir be mokyklos tenka pirkti.

„Maksimoje“ „Suvalkiečio“ pakalbinta mama Sandra sakė, kad nuolaidos šiuo metu čia superinės. Nors sąsiuvinius antrokei dukrai visgi pirko knygyne „Pegasas“, nes kokybė ten geriausia, per lapus nepersilieja rašalas. Mokėjo už sąsiuvinį apie eurą.

Kuprinę dukrai nupirko už 65 eurus, dar 100 eurų atsidėjo pratybų sąsiuviniams. Pernai jie (mokytoja pati išrenka, kokių pratybų reikės) kainavo 70 eurų, o kuprinę pirko už 35 eurus, bet toji iki šių mokslo metų neatlaikė.

Sandra jau beveik viską supirkusi, o prekybos centre buvo su savo anyta Liuba, padėjo jai rinktis prekes, mat ji irgi ruošia savo pirmoką sūnų į mokyklą. Liuba sako, kad viskas brangu – daug pinigų reikia išleisti mokiniui. Jos sūnus pernai buvo „nulinukas“ (priešmokyklinio ugdymo programa), bet irgi beveik viską kaip mokiniui teko supirkti, tik kuprinės nereikėjo. Šį kartą jau nupirko ir kuprinę, su akcija mokėjo apie 100 eurų ir labai džiaugiasi, kad nemažai sutaupė, nes šiuo metu „Maksimoje“ akcijos geriausios. Mokyklinių priemonių kainos čia panašios kaip ir prekybos centre „Senukai“, ten irgi didelės akcijos. Rūbų vaikui, pasak Liubos, galima nebrangiai rasti parduotuvėje „Pepco“. Visgi drabužėlių kokybė geresnė „Maksimoje“, tik reikia, pasak Sandros ir Liubos, sulaukti, kol čia bus taikomos 40 proc. nuolaidos.

Liuba dar papasakojo, kad nemažai dalykų ruošdama sūnų mokyklai nusipirko Anglijoje, kur buvo atostogauti. Ten ir kokybė, ir kainos daug geresnės. Pasak moters, kai ką ji įsigijo net tris ar keturis kartus pigiau negu Lietuvoje.

„Maksimoje“ sutikta Karolina rinko mokyklines prekes savo pirmokei dukrai. Daugumą jų mama jau nupirkusi. Iš viso išleido apie 150 eurų. Dar reikia atsidėti apie 50 eurų pratybų sąsiuviniams, kuriuos pirks, kai mokytoja nurodys, kokių reikia. Moteris sakė, kad leido dukrai išsirinkti tai, kas jai gražu, ne tik pagal palankiausias kainas žiūrėjo. Visgi Karolina kuprinę pirko nenaują, iš internetinės platformos „Vinted“. „Tokios naujos kuprinės kaina mačiau apie 100 eurų, o aš nupirkau už 20 eurų. Kuprinė turės laikyti bent porą metų. Manau, kad esu praktiška mama, pinigais nesimėtau“, – juokėsi jauna moteris. Uniforma dukrai kainavo apie 100 eurų. Pirko didesnę, kad galėtų nešioti irgi bent porą metų. Moteris džiaugiasi, kad dukra labai nori eiti į mokyklą.

„Maksimoje“ sutikta Ieva sakė, kad prekės tikrai brangsta, nes pernai, kai jos sūnus buvo trečioje klasėje, kad ir tie patys sąsiuviniai kainavo tikrai šiek tiek pigiau. Dukra dar mažytė, jai mokyklinių reikmenų nereikia pirkti, o sūnui Ieva leidžia išsirinkti kas patinka, ne tik ieško pigiausių. Besikalbant jis ir pribėgo su didesnio formato sąsiuviniu, kuris dėmesį patraukė dėl gražaus viršelio piešinio. Mama nusijuokė, kad jam dar tokių nereikia, kad vaikas tikrai nesirenka pačių pigiausių priemonių. O apsipirkinėja jie „Maksimoje“ ne dėl ko kito, tik iš įpratimo. Pavyzdžiui, kuprinę Ieva vaikui nupirko internetu, nes buvo gera nuolaida. Taip pat šiemet teko ketvirtokui sūnui nupirkti naują uniforminį megztinį. Nors viskas brangsta, visgi moteris sakė, kad smagu su vaiku vaikštinėti po parduotuves ir rinktis gražius daiktus.

„Norfoje“ sutikta Irmantė pasakojo, kad čia renka tik paskutinius daiktus mokyklai, nes didžioji dalis mokyklinių priemonių ketvirtokui ir pirmokui sūnums jau supirkta. Pirko įvairiose vietose – „Pegaso“ knygyne, „Maksimoje“, kanceliarinių prekių parduotuvėje „Officeday“. Sąsiuvinius irgi pirko „Pegase“, nes mokytoja taip patarė: kad nepersigertų rašalas per lapus. Ten jų kainos nuo pernai nebrango, kainuoja apie eurą. „Norfoje“, aišku, galima rasti ir po 40 centų už sąsiuvinį, bet tokių kokybė nedžiugina. Šiaip dauguma prekių, aišku, pabrangę, o kur dar išlaidos uniforminiams drabužiams. Teko pirkti uniformines liemenes, pernai kainavo 22 eurai, o šiemet jau apie 30 eurų. Šiemet dar prie uniformų atsirado ir nauji bliuzonai, jie abiem vaikams kainavo 50 eurų. „Brangiausias pirkinys, aišku, kuprinės. Kauno „Akropolyje“ nusipirkome už 76 eurus“, – sakė moteris. Pirmokėlis išsirinko pats, nors mama, aišku, patarė neimti kuprinės-dėžės: vyresnėlis pirmoje klasėje tokią turėjo ir ji jam buvo per sunki. Ketvirtokas sūnus šiais mokslo metais nešios pernykštę savo kuprinę, mama sakė, kad vaikas nepriekaištavo dėl to, neprašė naujos, nes senoji dar tinkama.

„Norfoje“ sutiktas tėtis Mindaugas su dukra penktoke Gabija atvyko iš Kazlų Rūdos pasižvalgyti. Sakė perkantys tik kai ką ir tai dėl visa ko, nes didžiumą mokyklinių daiktų jau turi nusipirkę. Šeima nuolaidų labai nesivaiko. O 40–50 proc. nuolaidos tądien „Norfoje“ buvo taikomos guašui, spalvotam popieriui, žirklėms, flomasteriams, tekstilinėms dėžutėms.

Pasak Mindaugo, dukra kuprinę nešios pernykštę, nes dar visai gera, pernai pirko nepigią, mokėjo 79 eurus. Vyro teigimu, deja, bet ne visada brangios priemonės būna kokybiškos ir ilgai laiko. Taigi su kuprine galbūt pasisekė. Dar pratybų sąsiuviniams reikės išleisti apie 50 eurų, taip spėja tėtis Mindaugas, nes ir pernai tiek reikėjo. Dukra šiemet keičia mokyklą, bet nesijaudina, nes mokysis su pusbroliu vienoje klasėje.

Prekybos centre „Lidl“ Marijampolės centre taip pat yra nedidelis skyrelis su mokyklinėmis prekėmis, bet ten pirkėjų nebuvo, tad nepakalbinome.

Didieji prekybos tinklai vilioja nuolaidomis

Prekybos tinklo „Norfa“ prekybos centruose visą rugpjūtį ir didžiąją dalį rugsėjo vyksta akcijos, įvairioms mokyklinių prekių grupėms taikomos nuolaidos iki 50 proc.

„Norfos“ atstovas spaudai Darius Ryliškis „Suvalkiečiui“ teigė: „Manome, kad mūsų prekybos tinkle yra tinkamai parinktas mokyklinių prekių asortimentas ir nustatytas optimalus prekių kokybės ir kainos santykis. „Mokinio krepšelis“ gali kainuoti nuo kelių dešimčių iki šimto ir daugiau eurų. Tai priklauso nuo mokinių poreikių ir tėvų galimybių. Populiariausios prekės – kuprinės, sąsiuviniai, rašikliai, plunksnakočiai, guašas, akvarelė, piešimo sąsiuviniai, liniuotės, spalvoti pieštukai, trintukai ir flomasteriai. Mokyklinių prekių kainos šiemet panašios kaip pernai, nors kai kas ir atpigo. Didžiausi mokyklinių prekių pirkimai paprastai būna paskutinę rugpjūčio savaitę. Pirkėjų įpročiai ženkliai nekito.“

Prekybos tinklo „Maxima“ Komunikacijos ir korporatyvinių reikalų departamento direktorė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė sako, kad „Mokyklinei mugei“ jų komanda aktyviai ruošiasi ilgą laiką, o ji tradiciškai kasmet startuoja liepos pabaigoje ir suteikia galimybę mokyklai ruoštis iš anksto sumaniai ir taupiai. „Savo pirkėjus visuomet raginame atlikti stalčių reviziją, pasitikrinti, ko išties trūksta, atidžiai ir neskubant susiplanuoti būsimąjį pirkinių krepšelį.“

Pasak departamento direktorės, „Maksimai“ būtiniausių mokyklinių prekių krepšelio kainą šiemet pavyko išlaikyti panašią kaip ir pernai. Kurdami „Mokyklinės mugės“ prekių asortimentą prekybininkai siekė užtikrinti plačias pasirinkimo galimybes įvairias pajamas gaunantiems pirkėjams. „Mokyklinė kuprinė – vienas svarbiausių pirkinių prieš naujus mokslo metus. Pavyzdžiui, šiuo metu vykstant „Mokyklinei mugei“ ir akcijai „Perkant 2 ar daugiau kanceliarinių prekių ir kuprinių, taikoma 50 proc. nuolaida“, kuprinių kainos mūsų tinkle su nuolaida prasideda nuo 10,49 euro“, – teigė I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

Kasmet populiariausia preke „Maksimos“ prekybos tinkle išlieka įvairūs sąsiuviniai, taip pat įvairios kanceliarinės rašymo, popieriaus, piešimo priemonės ir kt. Didesnis pirkėjų aktyvumas „Mokyklinėje mugėje“ įprastai jaučiamas antroje rugpjūčio pusėje. „Šiuo metu vykstant akcijai „Perkant 2 ar daugiau kanceliarinių prekių ir kuprinių, taikoma 50 proc. nuolaida“, tėveliai įsigyti būtiniausių priemonių mokyklai krepšelį, kurį sudaro kuprinė, penalas ir kitos reikalingiausios kanceliarinės priemonės, gali už itin patrauklią kainą – 29,61 Eur. Panašiai atsieitų ir mūsų tinkle pirkėjų patogumui šiemet siūloma naujovė – „drabužių kapsulės“. Su „Ačiū“ kortele pagrindinių uniformos elementų, tokių kaip marškinėliai, kelnės ar sijonas, megztukas ir bateliai, komplekto kaina svyruoja nuo 30 iki 40 Eur, o sportinės aprangos: laisvalaikio batelių, sportinio megztinio ir kelnių bei striukės komplektas kainuoja apie 40 eurų“, – teigė „Maksimos“ atstovė.