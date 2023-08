Rugpjūčio 23 d. “Suvalkietyje” skaitykite:

Ko sukilo Trakiškių kaimo gyventojai?



Nuo pirmadienio Marijampolės savivaldybės administracijos sprendimu dėl įrenginėjamos žiedinės sankryžos uždarius kelio atkarpą nuo prekybos centro „Moki-veži“ iki Marijampolės LEZ ir eismą nukreipus Trakiškių kaimo Dambraukos bei Lauko gatvėmis, vos prašvitus per gyvenvietę ėmė dundėti vilkikai, miškovežiai, statybos technika. Arčiausiai gatvės gyvenantys žmonės griebėsi už galvų, kas čia darosi – langai, sienos dreba. Dambraukos gatvė, kurios dalis dar sovietmečiu armėnišku asfaltu klota, tokios gausos krovininio transporto neatlaikys. Gyventojai sunerimo ir dėl vaikų saugumo, gatvė be šaligatvių, be pėsčiųjų perėjos. Susirinkę į būrį žmonės tarėsi, ką daryti, kvietėsi Marijampolės savivaldybės merą Povilą Isodą, atvyko ir Seimo narys Kęstutis Mažeika.

Marijampolėje naujovė – elektroniniai autobusų bilietai

Nuo rugsėjo 1 dienos už autobusų bilietus Marijampolės autobusų parko miesto ir priemiesčio autobusuose bus galima atsiskaityti elektroniniu būdu. Nors elektroninių bilietų sistema pradės galioti tik nuo rugsėjo pirmosios, korteles įsigyti galima jau dabar. Su šia naujove atsiskaityti už bilietus bus ne tik lengviau, bet ir pigiau.

Eismo įvykiai atostogų neturi

Vasara – ne tik atostogų, bet ir kelionių metas. Geri orai žmones skatina ieškoti pramogų gamtos prieglobstyje, keliaujama, vykstama į įvairias šventes, labiau atsipalaiduojama. Eismą apsunkina ir keliuose vykstantis remontas, be to, šiltuoju sezonu daug daugiau važinėjančių dviratėms transporto priemonėmis: dviračiais, paspirtukais, motociklais, motoroleriais. Didesnis judėjimas sukelia ir daugiau eismo įvykių, daugiau skaudžių nelaimių.

„Suvalkiečio“ žurnalistė Loreta TUMELIENĖ apie eismo situaciją Marijampolės regione kalbino Marijampolės apskrities VPK Kelių policijos skyriaus viršininką Rolandą GYLĮ.

Ar paštas nekerta šakos, ant kurios sėdi, keldamas reikalavimus pašto dėžutėms?



Lietuvos paštas yra strateginės reikšmės įmonė, kuri teikia būtinąsias paslaugas. Bet realybė tokia, kad paštas yra ir prenumeruojamos spaudos kūrėjų galvos skausmas, nes jo paslaugos, kaip jau ne kartą rašėme, nėra geros kokybės, tad visai realu, kad gali tapti net kokio laikraščio bankroto priežastimi.