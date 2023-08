Pasaldinkite paskutinį vasaros grilio savaitgalį: 3 paprasti ir nebrangūs desertų ant žarijų receptai

Paskutinis vasaros savaitgalis – proga pasidžiaugti atostogų prisiminimais ir pasilepinti gardumynais. Šiltas, nuodėmingai skanus desertas padės nuvyti šalin mintis apie darbus ir mokslus. „Iki“ konditeris Thierry Lauvray siūlo tris variantus, kuriems nereikės nei brangių ingredientų, nei specialių įgūdžių – pagaminti galės kiekvienas, nepriklausomai nuo sugebėjimų ar piniginės dydžio.

Saldumo derinimas su dūminiais aromatais – vis dažnesnis kelias, kuriuo pasirenka eiti grilinti taip mėgstantys lietuviai. Dažnas jau yra išbandęs ant grotelių pakepti vaisius: arbūzo „kepsnį“, persiko puselę ar ananaso riekeles. Šiek tiek pagardinti prieskoniais ir patiekti su ledų kauburėliu jie tampa gaiviu ir išraiškingo skonio desertu.

„Prancūzijoje taip pat labai populiaru grilio vakarėlį užbaigti su keptais vaisiais. Tikra klasika yra kepti persikai ar nektarinai, kurie paskaninami cinamonu ir cukrumi arba patiekiami su romo padažu. Be to, prancūzai yra tikri iešmelių ekspertai. Be galo populiaru kepti mėsos ir daržovių iešmelius, kurie vadinami „brochettes“. Ant jų taip pat veriami ir vaisiai bei uogos“, – pasakoja Th. Lauvray.

Prekybos tinklo „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė atkreipia pirmąkart vaisius ant grilio kepti susiruošusių dėmesį – taisyklės, kaip tą daryti, skiriasi nuo mėsos kepimo.

„Sukepta mėsa paprastai priverčia suraukti nosį, tuo tarpu visas ant grotelių keptų vaisių skonis atsiskleidžia būtent dėl jų karamelizacijos. Prireiks atidumo – vaisius reikia kepti atsargiai, 6-8 minutes ant vidutinės ugnies, kad jie gerai karamelizuotųsi, tačiau nesudegtų“, – sako ji.

Taip pat nevertėtų naudoti pernokusių vaisių, nes kepant jų struktūra dar silpnės, tad jie gali suirti. Kad skonis būtų geriausias, naudokite šviežius, sezoninius vaisius.

„TOP 3 perkamiausi vasaros vaisiai – arbūzai, bananai ir trešnės. Tačiau gausus asortimentas lietuvius paskatina išbandyti įvairių šviežių gėrybių: noriai perkami nektarinai, persikai, mangai, kiviai, ananasai. Nuo populiarumo olimpo jau ne vienerius metus nenusileidžia ir avokadai, kurių lietuviai perka įvairių rūšių, kad atrastų savo mėgstamiausią“, – pastebi Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Th. Lauvray siūlo paskutinį šį savaitgalį pasisaldinti: vasarą išlydėti užkūrus grilį, o ant jo pasiruošus paprastų, nebrangių, bet neįtikėtinai gardžių desertų.

Ypač greita: zefyrų ir vaisių iešmeliai

Reikės: 12 kepamųjų zefyrų, 18 gervuogių, 18 melionų rutuliukų, 2 šaukštų sviesto, 3 šaukštų skysto medaus, 1/2 šaukštelio malto cinamono, skrudintų kokoso drožlių.

Gaminame: medinius iešmelius 20-30 minučių pamirkykite vandenyje, kad jie nesudegtų ant grilio. Ant šešių iešmelių suverkite po 1 zefyrą ir 3 gervuoges. Ant kitų šešių – po 1 zefyrą ir 3 meliono rutuliukus. Jeigu norite – galite naudoti ir kitas uogas arba vaisius. Ištirpdykite sviestą, į jį dėkite medų ir maltą cinamoną. Šiais mišiniu aptepkite iešmelius. Kepkite ant aliejumi pateptų įkaitintos kepsninės grotelių 1-2 minutes. Pabarstykite iešmelius skrudintomis kokoso drožlėmis.

Nustebins visus: brauniai apelsinuose

Reikės: 10-12 apelsinų, 100 g nesaldinto juodojo šokolado, 185 g sviesto, 300 g cukraus, 90 g rudojo cukraus, 1 šaukto apelsinų žievelės, 2 šaukštų vanilės, 4 kiaušinių, 1,5 šaukštelio kakavos miltelių, 180 g miltų, 1/2 šaukštelio kepimo miltelių, žiupsnelio druskos

Gaminame: įkaitinkite kepsninę iki 180° C temperatūros. Nupjaukite apelsinų viršų ir išskobkite minkštimą. Viršūnėlių neišmeskite. Ištirpinkite juodąjį šokoladą ir sviestą – tą galite padaryti mikrobangų krosnelėje ar inde virš verdančio vandens.

Stovimo mikserio dubenyje sumaišykite cukrų, rudąjį cukrų, apelsinų žievelę, vanilę ir kiaušinius. Plakite nedideliu greičiu, kad ingredientai gerai susimaišytų. Tada supilkite šokolado ir sviesto mišinį. Toliau plakite nedideliu greičiu, kol masė taps vientisa. Kitame dubenyje sumaišykite kakavos miltelius, miltus, kepimo miltelius ir druską. Lengvai mentele įmaišykite į cukraus ir kiaušinių mišinį, kol masė taps vientisa.

Į apelsinų vidų supilkite braunių mišinį (maždaug iki 3/4 talpos). Uždenkite apelsino viršų nupjauta viršūnėle ir suvyniokite į foliją. Dėkite suvyniotus apelsinus į kepsninę, bet ne tiesiai ant ugnies. Kepkite 50-60 minučių arba tol, kol į vidų įkištas dantų krapštukas ištrauktas bus švarus, neaplipęs tešla. Išimkite apelsinus iš kepsninės ir, prieš išimdami iš folijos, leiskite jiems kelias minutes atvėsti. Patiekite su ledais.

Prancūziška klasika: sezoninių uogų klafutis (clafoutis) kepsninėje

Reikės: 500 ml pieno, 2 kiaušinių, 120 g miltų, 65 ml lydyto sviesto, 2 šaukštų cukraus, žiupsnelio druskos, 1/2 šaukštelio vanilės esencijos, 190 g vyšnių be kauliukų. Vyšnias galima pakeisti avietėmis, abrikosais, slyvomis ar šokolado gabalėliais.

Gaminame: įkaitinkite kepsninę iki 180 °C. Plaktuvu arba elektriniu maišytuvu sumaišykite visus ingredientus, išskyrus vyšnias, kol susidarys vienalytė masė. Ištepkite sviestu aliumininę pyrago formą, didelę ketaus keptuvę arba kelias mažesnes. Supilkite mišinį į indą ir ant viršaus sudėkite vyšnias, pabarstykite cukrumi.

Jei naudojate mažas keptuves, grilyje kepkite 20-25 minutes, jei naudojate didelę keptuvę ar formą – 35-40 minučių. Jei viršus pradeda per daug ruduoti, uždenkite aliuminio folija. Išimkite, kai viršus bus aukso spalvos, o vidurys iškepęs (į vidurį įkištas dantų krapštukas ištrauktas turi būti švarus).