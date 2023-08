Vytautas ir Neringa Kirkliauskai triumfavo Vengrijoje

Vengrijoje, Tapiobičko vietovėje, 4-tą kartą vyko šalies žmonų nešimo čempionatas.

Varžybų organizatorių nuotrauka.

Organizatoriai jame išbandyti jėgas pakvietė 2018 ir 2019 metų pasaulio žmonų nešimo čempionus Neringą ir Vytautą Kirkliauskus.

Lyderiai pateisino savo vardą nugalėdami likusias 14 porų. 260 m nuotolį su dviem vandens kliūtimis marijampoliečiai įveikė per 59 sek., kartu pagerindami trasos rekordą. Finaliniame bėgime dėl pirmos vietos jie aplenkė kitą porą iš Lietuvos Justiną ir Andrių Grišūnus. Treti liko praėjusių metų šių varžybų nugalėtojai vengrai Timea Szrnka ir Norbert Váncsodi.

– Nors per varžybas kaitino 36 laipsnių karštis, tačiau mes užgrūdinti visokių orų, be to, vandens kliūtys labai atgaivino, – besidžiaugdamas savo ir žmonos laimėjimu „Suvalkiečiui“ sakė Vytautas.

Vietoje nenustygstantys Vytautas ir Neringa liepą dalyvavo Pasaulio žmonų nešimo čempionate Suomijoje, kur iškovojo sidabro medalius.