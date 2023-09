Amerikoje gyvenantys marijampoliečiai nuolat svajoja apie sugrįžimą namo

Straipsnių cikle „Sugrįžę namo“ šią vasarą pasakojome apie įvairiose pasaulio šalyse – Anglijoje, Airijoje, Švedijoje gyvenusius ir namo jau sugrįžusius ar artimiausioje ateityje planuojančius grįžti marijampoliečius. Jų istorijos skirtingos, bet jose panašus kraštiečių noras parvažiuoti čia, kur šaknys, artimi žmonės, kur viskas sava ir pažįstama. Rašėme ir apie tai, kas gąsdina sugrįžtančius, su kokiomis problemomis jie čia susiduria. Apie tai, ką Marijampolės savivaldybės administracija daro, kad tie sugrįžimai būtų lengvesni ir sklandesni, kitą savaitę „Suvalkiečiui“ papasakos už ryšius su diaspora atsakinga mero pavaduotoja Agnė Pavelčikienė.

O šįkart pasakojame apie Renatos ir Lino Natkevičių šeimą, nuo 2006 metų gyvenančią Jungtinėse Amerikos Valstijose, Floridos valstijoje. Kol kas jie dar negrįžta, bet sugrįžti čia labai nori ir savo namais visada vadina tik Marijampolę.

Renata ir Linas Natkevičiai Marijampolę tebevadina namais, čia gerai jaučiasi ir jų dukra Urtė. Asmeninio albumo nuotraukos.

Gailėjosi, kad neišmoko anglų kalbos

Marijampoliečiai Renata ir Linas Natkevičiai į Jungtines Amerikos Valstijas išvyko 2006 metais, kai Linas laimėjo tos šalies imigracinę vizą („žaliąją kortelę“), kurios loterija rengiama kiekvienais metais. Iki išvykimo jie čia dirbo įvairius darbus, Linas filmavo televizijos laidas. Paklausti, kokia buvo pradžia Amerikoje, ar bent įsivaizdavo, kas jų ten laukia, abu purto galvas – nelabai žinojo, kuo užsiims, pinigų irgi neturėjo, bet labai norėjosi pabandyti.

– Dabar, kai prisimenu, tai ta pradžia buvo baisi. Ir jei šiandien mūsų kas nors paklaustų, ar kartotume tą patį, tai tikrai nekartočiau, jei būčiau žinojusi, kas laukia. Mes nemokėjome anglų kalbos. Tai buvo didžiausia klaida, dėl to labai sunkiai kabinomės į tą visiškai naują gyvenimą, labai sudėtingai skynėmės kelią, o mokėdamas kalbą tu gali gauti geresnį darbą, iš karto uždirbti daugiau pinigų, viskas klostosi kitaip, – pasakoja Renata.

Tad iš pradžių buvo kambarių valymas viešbutyje, sunkus fizinis darbas skalbykloje, o atlyginimas mažas. Taip praėjo pusantrų metų, per tą laiką pavyko išmokti kalbos pagrindų, tad Renata jau galėjo lankyti ir baigti pedikiūro-manikiūro kursus, tada atsirado galimybė įsidarbinti SPA centre, buvo geresnis atlyginimas, klientai palikdavo arbatpinigių, ir gyvenimas tapo šiek tiek šviesesnis. Linas tada irgi gavo darbą – ėmėsi valyti baseiną, uždirbo šiek tiek daugiau nei iš pat pradžių.

Pakeitė nemažai gyvenamųjų vietų

Pusantrų metų pagyvenę Floridos valstijoje Natkevičiai persikraustė į Naujojo Džersio (New Jersey) valstiją, kurioje gyveno iki 2015 metų. Per tą laiką jie pakeitė tris gyvenamąsias vietas šioje valstijoje, kol galiausiai nusipirko savo namą ir jame gyveno. 2015-aisiais pardavę namą jie vėl grįžo į Floridą, čia vėl pakeitė tris gyvenamąsias vietas, kol 2018 metais įsikūrė savo name Vestono (Weston) mieste, kur ir dabar gyvena.

– Nors gyvenamąsias vietas keitėme, bet darbai buvo daugmaž nuolatiniai, aš pats beveik visą laiką dirbau tą darbą, kurį atlieku ir dabar, o Renata, anksčiau dirbusi automobilių prekybos įmonėje, dabar dirba su manimi. Tas darbas yra plačiaformatės spaudos gamybos srityje, tad gaminame įvairius plakatus, stendus, bet nedarome lankstinukų ar vizitinių kortelių. Užsakovai dažniausiai yra didelės kompanijos, jie gana pastovūs, tad veikti tikrai yra ką, – pasakojo Linas.

Buvo įdomu stebėti, kai šiemet birželį atostogų į Marijampolę grįžę ir naujus „Malonny“ sienų tapybos darbus apžiūrinėję Natkevičiai, pamatę kiemelyje prie architekto Gintauto Vieversio biuro veikiančią jo projektuotų statinių nuotraukų ir brėžinių parodą, pirmiausia ėmė tyrinėti ir čiupinėti drobę, ant kurios tie darbai pristatomi.

Dirba kartu ir darbu yra patenkinti

Pasak Lino, jiems abiem šitas darbas patinka, poreikis tokiems gaminiams yra didelis, nors ir konkurencija nemaža. Jo darbovietėje juokaujama, kad jei firmoje yra spausdintuvas, tai jis spausdina pinigus, turint galvoje, kad tokių paslaugų poreikis nuolat auga.

– Jeigu klientui patiko aptarnavimas, darbo kokybė, jam priimtina kaina, tai jis ir vėl sugrįš. Linas kuria užsakymo dizainą, tas darbas ne tik techninis, bet ir kūrybinis, nes tu turi įsiklausyti ir suprasti, ko klientas nori. Aš pirmoji kalbu su užsakovu, išsiaiškinu jo pageidavimus, tada Linas paruošia jam kompiuterinį užsakymo variantą ir jei dar to neužtenka, sukuriame mažą užsakymo pavyzdėlį, – pasakoja Renata.

Paklausti, koks tas jų Vestonas, Natkevičiai sako, kad čia gyvena apie 60 tūkstančių gyventojų, miestas gana kompaktiškas, jame nemažai gražių, bet vienas į kitą panašių parkų. Jame, palyginus su Marijampole, labai nedaug parduotuvių ir prekybos centrų. Be to, Vestonas visoje valstijoje garsėja savo puikiai išvystyta pavyzdine švietimo sistema.

– Viskas ten gerai, nors ta amžina vasara nusibosta, nes tos pačios gėlės žydi ar palmės žaliuoja visus metus, vaizdas visada tas pats. Kasmet stengiamės vasarą sugrįžti į Marijampolę, tad pastebime, kokia ji išgražėjusi ir nuostabi net ir be palmių. Čia yra daugiau įvairovės, puiki infrastruktūra – tik vaikščiok, sportuok, bėgiok, aš pats grįžęs kas rytą važinėjau palei Šešupę. Floridoje dėl nuolatinio karščio ir tvankumos ne visada gali lauke sportuoti. Taip, netoli namų nuostabus vandenynas, palmės, bet toks rožinis vaizdelis susidaro, kai čia atvažiuoji atostogų, o kai reikia nuolat dirbti tame karštyje, tai kitaip atrodo, – sakė R. Natkevičienė.

Namais visada vadina Marijampolę

Pasak jos, tenykščiai draugai ir bendradarbiai nesupranta ir klausinėja, kodėl jie kasmet važiuoja į Lietuvą, nors galėtų per atostogas keliauti kitur, pamatyti kokią nors Arizoną ar kitą Amerikos valstiją. Namais šeima visada vadino ir tebevadina Marijampolę, čia jie turi ir nuosavą namą, o Florida lieka tik jų darbo vieta. Paklausti, ar toli nuo namų iki Majamio, nes Marijampolę daug kas pavadina šiuo vardu, Linas sako, kad tikrai netoli, apie 50 kilometrų, ten ne kartą yra lankęsi.

Jauniausia Natkevičių atžala, apžiūrinėdama „Malonny“ darbus, pademonstravo ir savo talentą.

Ilgamečių savo pažįstamų ir draugų klausiu, kodėl iki šiol jie negrįžta gyventi į Marijampolę, į namus, jei tokia stipri trauka, tokia nostalgija, yra ir nuosavas namas. Abu tvirtina, kad šia tema nuolat kalbasi ir svarsto. Amerikoje jie dabar neblogai įsitvirtinę, lyg ir viskas gerai šioje šalyje, tik tolokai nuo jų gyvena vidurinė dukra Ugnė, jau turinti savo sūnų, po nemažai metų, praleistų Amerikos kariuomenės tarnyboje Vokietijos bazėje, į JAV tęsti tarnybos sugrįžta ir jų sūnus, profesionalus kariškis Lukas.

– Norime grįžti, kasmet po vasaros atostogų Marijampolėje išvažiuoti ir tą rankinį stabdį užtraukti būna vis sunkiau. Mums kažkaip nebuvo baisu tada išvažiuoti į Ameriką nemokant kalbos, neturint pinigų ir nieko ten nepažįstant, o į Lietuvą, kur turime namus, gimines, draugus, grįžti yra kažkaip baisoka. Pagalvojame – o ką mes čia darysime, ir dėl darbo neaišku, nors yra pamąstymų, ką galėtume sugrįžę dirbti. Neaišku, ar surasime čia savo nišą, ar sugebėsime įsitvirtinti, – sako Linas.

Galvoja pabandyti ir sugrįžti bent metams

Yra ir kiti dalykai – jų jaunėlė dukra, jau emigracijoje gimusi dabar šeštokė Urtė Amerikoje yra perspektyvi sportininkė, gimnastė, savo amžiaus kategorijoje viena geriausių Floridos valstijoje. Tėvai nuolat daug investuoja į jos sportinę karjerą, vežioja mergaitę į pačias įvairiausias varžybas, turnyrus, moka nemažus pinigus treneriams. Neaišku, ar sugrįžusi čia galėtų tęsti sportinę karjerą, ar turėtų tam sąlygas. Vestone ji puikiai mokosi, įvertinimai siekia 100 procentų, ji gerai kalba lietuviškai, bet rašyti lietuviškai sekasi sunkiai.

– Pastaraisiais metais aš vis dažniau sakau – tiesiog ryžkimės tokiai avantiūrai ir bent pabandykime sugrįžti čia kokiems metams. Jei nepavyks, galėsime grįžti atgal į Ameriką, nes yra kur grįžti. Į Lietuvą visada parvažiuojame vasarą, kai čia gražus oras, šilta, betgi būna ir ilgas niūrus ruduo, cepelininis lapkričio dangus. Renata tėvų jau neturi, o mano tėvai į mūsų gyvenimą bando nesikišti, jo nereguliuoja, bet metams bėgant vis labiau sensta, ir mes norėtume daugiau laiko su jais praleisti. Žinau, jie galvoja, kad ten mums gerai ir negi tokiame amžiuje vėl viską turėtume pradėti iš naujo ir nuo nulio. Bet kartu puikiai žinau, kad ateis laikas, ir galvosi: o dėl ko aš ten buvau, kodėl tiek metų praleidau ne su artimais mūsų žmonėmis? Žodžiu, tų pasvarstymų yra daug ir įvairių. Taip, Amerika yra galimybių šalis, bet mes nesame nei profesoriai, nei gydytojai, uždirbame gal ir nemažai, bet ir išleidžiame daug, tad per tuos metus tikrai jokių milijonų nesusikrovėme, – atviravo Linas.

Kasmet susitikdamas su šiais savo draugais, lankęs juos ir Amerikoje visada sakydavau, kad jie Marijampolėje labai laukiami. Neabejoju, kad kada nors jie sugrįš, o kol kas, vėl juos išlydėdami į Floridą, į darbą linkėjome jiems bent pabandyti ir ryžtis parvažiuoti tiems žadamiems vieniems metams. O kai jau pabandys, tai turbūt ir pasiliks.