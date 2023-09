Kaip padaryti paslaugą savo širdžiai ir kraujotakai?

Salierai pradėti auginti maždaug prieš 3000 metų. Viduržemio jūros regione jie buvo itin vertinami dėl savo gydomųjų savybių bei naudoti kaip prieskonis. Dabartiniais laikais šis augalas dar plačiau paplitęs kulinarijoje: su salierų stiebais galima paskaninti įvairias salotas ir makaronus, juos galima valgyti šviežius su humusu, o iš daržovės šaknų pasigaminti egzotišką troškinį. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė atkreipia dėmesį ir į salierų naudą sveikatai: juose gausu maistinių skaidulų, vitaminų bei skirtingų mineralų. Tuo tarpu prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva dalijasi keletu gudrybių, kaip salierus ilgiau išlaikyti šviežius ir namuose kviečia pasigaminti gardų ir šildantį karį.

Salierai. Nuotrauka iš interneto.

Visokeriopa salierų nauda sveikatai

Pasak „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, įtraukti salierus į kasdienės mitybos racioną vertėtų dėl jų visokeriopos naudos žmogaus organizmui.

„Salieruose yra mažai kalorijų ir angliavandenių, todėl jie yra puikus pasirinkimas tiems, kurie nori kontroliuoti savo svorį arba suvartojamų angliavandenių kiekį. Taip pat juose gausu maistinių skaidulų, kurios palaiko virškinimo sistemos sveikatą, padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje ir skatina sotumo jausmą. Pirmiausia, visos salierų dalys vertinamos dėl antioksidantų gausos: vitaminų, flavanoidų. Tai ypatingai svarbu mažinant oksidacinį stresą bei lėtinį uždegimą organizme. Cukrinis diabetas, širdies, kraujagyslių ligos, vėžys – sveikatos sutrikimai, kurių prevencijai verta įtraukti salierą į valgiaraštį“, – pasakoja gydytoja dietologė E. Gavelienė.

Mitybos ekspertė atkreipia dėmesį, kad salieruose gausu ir įvairių vitaminų bei mineralų: „Salieruose yra vitamino K, kuris svarbus kraujo krešėjimui ir kaulų sveikatai, folio rūgšties – svarbios baltymų sintezei. Juose taip pat yra vitamino C, kuris palaiko imuninę sistemą ir kolageno gamybą, ir vitamino A, kuris naudingas regėjimui bei odos sveikatai. Dar šiose daržovėse yra nemažai mineralinių medžiagų, pavyzdžiui, kalcio, magnio ar kalio, mikroelementų, tokių kaip selenas, geležis ar varis, kurie padeda palaikyti įvairias organizmo funkcijas.“

Reikėtų stebėti savo organizmo reakciją

Gydytoja dietologė taip pat pažymi, jog salieruose esančios skaidulos palaiko sveiką virškinimą: „Skaidulos skatina reguliarų tuštinimąsi ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Dar šiose daržovėse yra nemažai junginių, kurie yra susiję su kraujospūdžio mažinimu – jie gali padėti atpalaiduoti kraujagysles ir skatinti kraujotaką. Jei nusprendžiame įtraukti salierus į savo mitybos racioną, tikrai padarome nemažą paslaugą gerai širdies veiklai.“

Vis dėlto, kai kurie asmenys gali būti jautrūs tam tikriems salieruose esantiems junginiams ir pajusti tokius simptomus kaip niežulys, patinimas ar kvėpavimo pasunkėjimas. „Tai būtų alergijos salierams išraiška, nors reikėtų turėti mintyje, kad ji pasitaiko palyginti retai. Be to, salieruose yra skaidulų, kurios gali būti naudingos daugelio žmonių virškinimo veiklai. Tačiau kai kurie jautrią virškinimo sistemą turintys asmenys, vartodami daug skaidulų turinčius produktus kaip salierus, gali jausti diskomfortą ar pilvo pūtimą. Jei turite tokį jautrumą, salierus patartina vartoti saikingai“, – atkreipia dėmesį dr. E. Gavelienė.

Kaip ilgiau salierus išlaikyti šviežius?

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pasakoja, kad norint ilgiau išlaikyti salierus šviežius, namuose reikėtų užtikrinti kelias jų laikymo sąlygas.

„Prieš dėdami salierus į šaldytuvą, nupjaukite jų stiebų apačią, kad pašalintumėte sausas ar pažeistas daržovės dalis. Paskui kruopščiai nuplaukite salierų stiebus po šaltu tekančiu vandeniu, kad pašalintumėte nešvarumus. Nusausinkite juos virtuviniu arba popieriniu rankšluosčiu ir suvyniokite į aliuminio foliją. Taip išvengsite drėgmės praradimo ir salierai išliks traškūs, – pataria O. Suchočeva ir siūlo sudėti salierus į daržovių skyrių šaldytuve. – Ideali jų laikymo temperatūra yra apie 0–2 °C, o oro drėgnumas turėtų būti gana aukštas.“

Be to, šios daržovės ekspertė nerekomenduoja šaldyti: „Salieruose yra didelis vandens kiekis, todėl užšaldžius jie gali suminkštėti ir prarasti savo traškumą. Salierus geriausia sunaudoti per savaitę nuo įsigijimo, mat laikui bėgant šios daržovės praranda ne tik dalį savo traškumo, bet ir skonio. Taip pat vertėtų prisiminti, kad jei salierai šiek tiek suglemba, galite juos atgaivinti įdėję į dubenį su lediniu vandeniu maždaug 30 minučių.“

Kaip išsirinkti kokybiškiausius salierus?

Pasak O. Suchočevos, salierų paklausa išlieka stabili visais metų laikais. Pavasarį prekiaujama stiebais iš Ispanijos, vasarą galima nusipirkti ir išaugintų Lietuvoje.

„Geriausios kokybės salierai turi ryškiai žalius stiebus ir lapus, todėl vertėtų vengti tokių, kurie yra su nuvytusiomis, pageltusiomis ar parudavusiomis dalimis. Taip pat galite įvertinti jų traškumą švelniai suspausdami daržovės stiebus. Kokybiški salierai turi būti tvirti ir lengvai lūžinėti, kai yra sulenkiami. Nors šiuolaikinių veislių salierai yra mažiau stangrūs nei senesnių, vis tiek galite patikrinti, ar išilgai stiebų nėra matomų gijų. Rinkitės salierus su minimaliomis matomomis gijomis arba be jų. Reikėtų atsižvelgti ir į daržovės drėgmę: ieškokite tokių, kurie būtų drėgni, bet ne šlapi, nes dėl drėgmės pertekliaus salierai gali sugesti. Žinoma, visada atsižvelkite ir į tai, ar ant šių daržovių nėra pažeistų, parudavusių vietų, nes dėl jų gali pagreitėti gedimo procesas“, – patarimais dalijasi komercijos operacijų vadovė.

RECEPTAS

Salierų šaknų karis su kardamono ryžiais

Kariui reikės:

500 ml kokosų pieno;

1 vnt. svogūno;

2 skiltelių česnako;

25 g imbierų šaknų;

1 vnt. salierų šaknų;

2 vnt. pomidorų;

3 šaukštų aliejaus;

1 šaukštelio kario;

1 šaukštelio geltonojo kario pastos;

1 vnt. raudonosios paprikos;

150 g ryžių „BASMATI“;

1 žiupsnelio malto kardamono;

Druskos ir pipirų pagal skonį.

Gaminimo eiga:

Ryžius išvirkite, kaip nurodyta ant pakuotės esančioje instrukcijoje. Virimo metu įberkite kardamono. Svogūną, česnaką ir imbierą nulupkite ir labai smulkiai susmulkinkite. Saliero šaknį nulupkite, nuplaukite ir susmulkinkite. Pomidorus smulkiai supjaustykite. Įkaitinkite gilią keptuvę su 2 šaukštais aliejaus, sudėkite kario pastą, suberkite susmulkintus svogūnus, česnaką ir imbierą. Viską išmaišykite ir pakepkite apie 3 minutes. Sudėkite supjaustytus pomidorus, susmulkintą saliero šaknį, papriką, patroškinkite kelias minutes. Supilkite kokosų pieną, įberkite kario miltelių, druskos ir pipirų. Patroškinkite apie 20 minučių. Salierų šaknų karį patiekite su kardamoniniais ryžiais.

Skanaus!