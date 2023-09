Mokslo metai prasidėjo: ką daryti, kad grįžus į mokyklą vaiko nepultų ligos?

Prasidėjo nauji mokslo metai. Tai reiškia ne tik sugrįžimą į mokyklos suolus, bet ir dažniau užklumpančias virusines ir peršalimo ligas, o ką dar kalbėti apie stresą, dėl kurio svarbu stiprinti nervų sistemą. Vaistininkas Paulius Raudonis pataria nelaukti pirmųjų rudens susirgimų bangos ir įvardija, kokių vitaminų vaiko organizmui šį sezoną labiausiai reikia.

Peršalimas. Asociatyvi nuotrauka.

Kodėl geriau liposominis vitaminas C?

„Jeigu jūsų vaikas yra linkęs dažniau sirgti, patariama papildomai vartoti vitaminą C. Be to, geriau rinkitės liposominės formos vitaminą C, nes ši forma pagreitins vitamino įsisavinimą“, – pasakoja P. Raudonis.

Vaistininkas įvardija ir daugiau vitamino C naudų: jis yra atsakingas už imuniteto stiprinimą, palaiko normalią energijos apykaitą, mažina nuovargį, stiprina nervų sistemą. Taip pat apsaugo nuo laisvųjų radikalų ir padeda saugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

Su vitaminu D vartokite kalcį

Vitaminas D – vienas svarbiausių vitaminų ne tik rudenį, bet ir visus metus. Netgi per saulėtą vasarą ne kiekvienas spėja įsisavinti pakankamai vitamino D, dėl to jį vis tiek patariama vartoti papildomai.

„Vitaminas D gerina bendrą vaiko sveikatą. Jis stiprina imuninę sistemą, palaiko smegenų sistemos darbą, tai labai svarbu prasidėjus mokslo metams. Kita retai įvardijama vitamino D nauda – pagalba įsisavinant kalcį. Kalcis vaiko organizmui yra ypač svarbus – jis palaiko kaulų ir dantų sveikatą, taip pat yra atsakingas už raumenų ir nervų veiklą, energijos apykaitą ir virškinimo fermentų veikimą. Būtent dėl to šie abu vitaminai yra puiki draugija“, – sako vaistininkas P. Raudonis.

Žuvų taukai – ką daryti, jei vaikui jie neskanūs?

Žuvų taukai yra gerai žinomi kaip imuninės sistemos sergėtojai. Jie stiprina vaikų nervinę sistemą, palaiko normalią smegenų veiklą, gerina regėjimo aštrumą ir palaiko širdies veiklą.

„Nors žuvų taukai yra itin naudingi augančiam organizmui, dažnai vaistinėje apsilankę tėvai būna praradę viltį, kad vaikas juos vartos. Pagrindinė priežastis – jų skonis, – šypsosi vaistininkas. – Žinoma, geriausia vartoti aliejinės formos žuvų taukus, nes juose yra didesnis omega-3 rūgščių kiekis. Šiuolaikinėmis technologijomis pagamintuose žuvų taukuose neretai būna panaikintas nemalonus skonis, jie yra gardinami natūralių vaisių sultimis, todėl vaikams juos vartoti gali būti lengviau“, – pataria P. Raudonis.

Jis priduria, kad jeigu visgi vaikas nenori skystų žuvų taukų, galima rinktis vitaminus-guminukus. Jų sudėtyje gali būti natūralūs saldikliai ksilitolis ir sorbitoliai. Tokių guminukų skonis primena natūralius vaisius arba kramtomąją gumą.

Kurie B grupės vitaminai svarbiausi?

Jeigu reikėtų išskirti porą vitaminų iš visos B grupės, vaistininkas pirmiausia patartų rinktis vitaminus B12 ir B6.

„Vitaminas B12 palaiko nervų sistemos veiklą, užtikrina nervinių ląstelių regeneraciją ir palaiko raudonųjų kūnelių, aprūpinančių organizmą deguonimi, gamybą. O štai vitaminas B6 veikia kaip prevencinė priemonė sumažinti širdies ligų ir vėžio rizikas, gali pagerinti mūsų nuotaiką, sumažinti depresijos simptomus, taip pat jis naudingas mūsų smegenų veiklai, atminčiai“, – pasakoja vaistininkas P. Raudonis.

Prieš vartodami vitaminus atlikite tyrimą

Vaistininkas pataria nelaukti, kol rudenį pasireikš nuovargis, padažnėjusios peršalimo ligos, dirglumas. Dėl to geriausia prieš įsigyjant vitaminų atlikti vitaminų ir mikroelementų tyrimą.

„Neskubėkite vartoti bet kokių vitaminų, prieš tai geriau pasitikrinkite sveikatą ir įsivertinkite, kokių medžiagų iš tiesų organizmui trūksta. Nes net jeigu skundžiamės nuovargiu ir vartojame vitaminą D, nuovargis gali nedingti, jeigu iš tiesų jo priežastis yra vitamino B12 trūkumas. Vitaminų ir mikroelementų tyrimus taip pat galite nemokamai pasidaryti ir „Eurovaistinėse“ – jie užtrunka vos keletą minučių, o atsakymus gausite iškart“, – sako vaistininkas.