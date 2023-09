Žmonių balsas į dangų nuėjo?

Citata iš dar neparašytos knygos: „Sveikas žmogus (ministerijos darbuotojas), kuriantis įstatymus, buvo paguldytas į funkcinę lovą, jo kojos ir rankos buvo pritvirtintos taip, kad nejudėtų. Dėl visa ko šalia buvo padėta stiklinė su vandeniu (bet atsigerti negalės, nes rankų pajudinti negali) ir (taip pat – dėl visa ko) užmautos sauskelnės (čia tai gali prireikti). Žmogus buvo paliktas vienas visai neilgam – vos 2–3 valandoms“. Būtent tokį knygos scenarijų pasiūlė viena neįgalų ligonį slauganti moteris, išgirdusi, kad nuo spalio 1 d. nuo aštuonių iki penkių valandų trumpėja dienos socialinės globos asmens namuose teikimas. Ji sako: „Atrodo, kad įstatymus kuria žmonės, nematę realios neįgaliųjų situacijos, nesuprantantys, kas gali nutikti palikus juos vienus, nors ir, atrodytų, neilgam laikui. Tada ir randasi tokie įstatymai, sukeliantys galvos skausmą ne tik neįgaliojo artimiesiems, bet ir socialiniams darbuotojams.“

Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

Slaugote namuose ligonį? Auginate neįgalų vaiką ar prižiūrite negalios ištiktus tėvus? Jei šiais rūpesčiais su jumis dalijasi socialiniai darbuotojai, slaugos specialistai, tai bent keletą valandų darbo dienomis (iki 8 val. trukmės) galite būti ramūs: jūsų artimasis bus prižiūrėtas, galite atsipalaiduoti ir eiti į darbą.

Deja, liepos mėnesį pasirodė socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės įsakymas, kuriuo buvo patikslinta dienos socialinės globos asmens namuose teikimo trukmė ir dienos socialinės globos paslaugos sudėtis. Jis supurtė daugelį ilgalaikės priežiūros paslaugos gavėjų: nuo 2023 m. spalio 1 d. buvo nustatyta dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos trukmė – nuo 2 iki 5 val. per parą, iki 7 dienų per savaitę. Taip pat numatyta šios paslaugos teikimo išimtis, nurodant, kad dienos socialinė globa asmens namuose gali būti teikiama nuo 2 iki 8 val. per parą, iki 7 dienų per savaitę, kai asmuo įrašytas į eilę ilgalaikei/trumpalaikei socialinei globai gauti, bet ne ilgiau nei 90 dienų (nepertraukiamai) per kalendorinius metus. Patikslinu: jei asmuo jau kraunasi į maišelį savo daiktus ir ruošiasi į globos įstaigą, tai kol į ją pateks, bus globojamas kasdien iki 8 val. per parą. O po to jau bus globojamas 24 valandas per parą septynias dienas per savaitę globos įstaigoje.

Dingsta stabilumas

Po minėto teisės akto priėmimo į redakciją skambino ir ne prašė, bet maldavo „rašyti straipsnį apie šią bėdą“ keletas neįgaliuosius slaugančių artimųjų.

Pasak besikreipusiųjų, jei 8 valandų, per kurias jie gali kiek atitrūkti nuo labai sunkaus darbo (ligonio slaugos), nebeliks, jei teks tenkintis penkiomis valandomis, tai per dieną „pabėga“ 3 valandos. Per darbo savaitę – 15 valandų, o tai jau labai daug.

Ne tik redakcija – ir pati ministerija, be abejo, sulaukė artimuosius prižiūrinčių gyventojų nuogąstavimų: „O tai ką mums daryti? Mesti darbus?“ Šia kryptimi einama: į tėvų, senelių priežiūros procesą turi įsitraukti ir artimieji. O jei jie negyvena Lietuvoje, jei jie gyvena kitame mieste, jei jie (ko nebūna!) alkoholikai ir jiems giliai dzin neįgalūs vaikai ar tėvai? Šiuo atveju – tai tiesa – gali būti tam tikros išlygos.

Savaitgaliais ir šventinėmis dienomis, sakoma dokumente, kuris susipažinti pateiktas paslaugas gaunantiems asmenims, rašoma, kad dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos bus teikiamos, kai asmuo yra vienišas (neturi vaikų, sutuoktinio ar sutuoktinės arba asmuo turi suaugusių vaikų, sutuoktinį/sutuoktinę, tačiau jie dėl negalios ar yra asmenys, patiriantys socialinę riziką, ir dėl to negali prižiūrėti savo tėvų, sutuoktinio/sutuoktinės. Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose savaitgaliais ir šventinėmis dienomis neteikiamos aukščiau nurodytiems asmenims, kai jie kartu gyvena su artimais giminaičiais (broliais, seserimis, anūkais). Taškas.

Įsakymo pakeitimo įsakymas

Dėl šios situacijos išsiuntėme klausimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Pataikėme išsiųsti tuo metu, kai kilus sąmyšiui socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2023 m. liepos 17 d. įsakymas, kuriuo buvo pakeista dienos socialinės globos asmens namuose trukmė ir šios paslaugos sudėtis, buvo pakoreguotas.

Kaip sakoma ministerijos atsakyme, „Pakeitimai buvo atlikti įvertinus savivaldybių pateiktus 2022 m. II ketv. – 2023 m. I ketv. duomenis apie dienos socialinės globos asmens namuose sunkios negalios gavėjus ir išlaidas šiai paslaugai teikti, taip pat atsižvelgiant į ambulatorinių slaugos paslaugų asmens namuose plėtrą (2022 m. asmenų, gavusių koordinuotai teikiamas socialines paslaugas ir ambulatorines slaugos paslaugas namuose buvo 2,1 karto daugiau nei 2021 m.). Atsižvelgta ir į ministerijos pastaruoju metu nuolat gaunamus asmenų (paslaugos gavėjų, jų artimųjų) nusiskundimus, kad dienos socialinė globa jiems faktiškai neteikiama 10 val. per parą, o trunka gerokai trumpiau, taip pat į tai, kad integrali pagalba (dienos socialinė globa yra sudėtinė šios paslaugos dalis) gali būti derinama su ambulatorinėmis slaugos paslaugomis namuose. Buvo įvertinti ir istoriniai integralios pagalbos teikimo duomenys (iki 2022-01-01), integralios pagalbos trukmė buvo apie 4 val. per dieną“.

Ministerija teigia, kad šio teisės akto pakeitimai buvo derinti su Lietuvos savivaldybėmis, penkiomis asociacijomis, Neįgaliųjų reikalų departamentu, kuris pakeitimus suderino su 47-iomis žmonių su negalia nevyriausybinėmis organizacijomis.

Tačiau tik jį priėmus, ministerija sulaukė daugybės pastabų ir siūlymų, kuriuos kartotinai aptarus ir išanalizavus buvo parengtas Įsakymo pakeitimo įsakymas, kuriuo siūloma dar kartą koreguoti dienos socialinės globos asmens namuose trukmę, nustatant:

– nuo 2 iki 10 val. per parą, iki 7 dienų per savaitę, asmens namuose (asmenims, kuriems sprendimas skirti šią paslaugą priimtas iki teisės akto pakeitimo priėmimo),

– iki 25 val. per savaitę asmens namuose (asmenims, kuriems sprendimas skirti šią paslaugą priimtas po teisės akto pakeitimo priėmimo),

– iki 40 val. per savaitę asmens namuose asmenims su negalia, kuriems nustatytas pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis (asmenims, kuriems sprendimas skirti šią paslaugą priimtas po teisės akto pakeitimo priėmimo).

Parengtas projektas šiuo metu derinamas su suinteresuotomis institucijomis ir yra paskelbtas Teisės aktų projektų registre. Po suderinimo priėmus nurodytą projektą, jis įsigaliotų nuo jo priėmimo dienos.“

Teorija ir praktika

Kaip dažnai pasitaiko, teorija ir praktika – du skirtingi dalykai. Popieriuje gražiai atrodanti vizija kartais sudūžta į šipulius, kai pradedama taikyti praktikoje. Niekam nelinkima susirgti, tapti neįgaliu ar namuose slaugyti sunkų ligonį, tačiau kartais taip ima ir nutinka. Sakoma, kad kiekvienam, kuris rašo įstatymus, reikėtų pavaikščioti su to įstatymo vykdytojų ir paslaugų gavėjų batais. Tada pajustų, ar jie spaudžia, kurioje vietoje spaudžia, o gal yra geri ir kokybiškai pasiūti.

Skamba išties įkvepiančiai: „Ministerija siekia, kad socialinės paslaugos būtų teikiamos ir organizuojamos kuo taikliau ir efektyviau, todėl nuolat analizuoja socialinių paslaugų būklę šalyje, planuoja ir siūlo įvairias priemones socialinių paslaugų organizavimui ir teikimui tobulinti. Teisės aktų pakeitimai ir naujos iniciatyvos visada derinami su savivaldybių, įvairių asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais.“

Tegul iš jūsų burnos, gerbiami ministerijos atstovai, į Dievo ausį.