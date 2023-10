Angelų sargų dieną policija pasitinka su nerimu dėl ateities: ar Marijampolės apskrities VPK nebeliks?

Spalio 2-ąją minime Policijos dieną. Šiais metais profesinę šventę, dar kitaip vadinamą Angelų sargų diena, policijos pareigūnai pasitinka ne pačiomis geriausiomis nuotaikomis. Nesibaigiančios permainos optimizmo neteikia. Nerimą kelia Vidaus reikalų ministerijos parengtas naujas Viešojo saugumo tarnybos (VST) pajėgų valdymo modelis, kuriuo siūloma integruoti tarnybą į Lietuvos policijos sudėtį, taip pat policijos struktūriniai pokyčiai, pereinant prie penkių apygardų principo. Eiliniai policijos pareigūnai neslepia nesuprantantys ir nežinantys, kam pokyčiai reikalingi, kas nuo to pasikeis. Priešingai, manoma, kad darbo sąlygos gali tapti sunkesnės, policijos prieinamumas mažesnis.

Policija profesinę šventę pasitinka įvairiomis nuotaikomis. Ričardo Pasiliausko nuotraukos.

Sekina nesibaigiančios reformos

Rugsėjo 21-ąją dalis pareigūnų prie Seimo surengė protesto akciją prieš Vidaus reikalų ministerijos (VRM) planus Viešojo saugumo tarnybą (VST) prijungti prie Policijos departamento.

Akciją inicijavo Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, palaikymą VST pareigūnams išreiškė Lietuvos policijos profesinė sąjunga, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF). Pareigūnai sunerimę, kaip juos tiesiogiai palies reforma, kiek žmonių neteks darbo, kokiomis sąlygomis teks dirbti, kokios papildomos funkcijos prisidės. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų profsąjungos neigiamai vertina VRM parengtą Vidaus tarnybos statuto projektą. Kalbama apie nepakankamai didinamus atlyginimus pareigūnams, socialines garantijas.

Kaip nurodoma pirmadienį išplatintame LTPF pranešime, norint užtikrinti tinkamą pareigūnų darbo užmokesčio didėjimą, reikėtų skirti 55 mln. eurų, o ne dabar projekte numatytus 23,9 mln. eurų. Neatmetama galimybė rengti protesto akcijas.

Daugiausia diskusijų pastaruoju metu kelia ir VRM siekis antrajame pertvarkos etape panaikinti penkis regioninius vyriausiuosius policijos komisariatus, koks dabar yra ir Marijampolėje.

Mažės policijos paslaugų prieinamumas?

Reforma numato, kad turėtų nelikti Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių ir Tauragės apskričių komisariatų. Šiuos komisariatus žada jungti prie likusių penkių – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio policijos apygardų.

Dabartiniai Alytaus ir Marijampolės apskričių policijos komisariatai taptų miesto ir rajono policijos komisariatais ir būtų sudėtinė Kauno apygardos dalis.

Gyventojai sunerimę, kad apskričių vyriausiųjų komisariatų naikinimas, jungimas prie apygardų, gali turėti neigiamą įtaką žmonių saugumui ir kriminogeninei padėčiai šiuose regionuose.

„Suvalkiečio“ kalbinti policijos pareigūnai neslėpė, kad kol kas nelabai įžvelgia teigiamų pertvarkos pokyčių. Neatmetama galimybė, kad dalis pareigūnų gali likti be darbo, nors dabar žadama, kad jokių „lapelių“ nebus, bet juk įstaigos pavadinimas, pavaldumas keičiasi. Dalis pareigūnų pasinaudos galimybe išeiti į pensiją. Be to, dalį funkcijų ir pareigūnų perkėlus į Kauną, jų nebeliks Marijampolėje. Niekam ne paslaptis, kad valdymas iš toli nėra toks efektyvus, klausimai, problemos gali būti sprendžiamos lėčiau.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Podolskio teigimu, Savivaldybės administracija tokiam reformos žingsniui nepritaria. „Šitas jungimas – tai dar vienas regionų silpninimo pavyzdys. Kriminalinė policija, pati policijos vadovybė, viskas yra perkeliama į Kauną“, – sakė K. Podolskis.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis: „Šitas jungimas – tai dar vienas regionų silpninimo pavyzdys“.

Direktoriaus manymu, Kaune sprendžiant Marijampolės kriminogenines, saugumo ir kitas problemas akivaizdžiai suprastės vietos situacijos pajautimas, tinkamas reagavimas į įvykius.

– Ypač neramu, kad reformos imamasi dabar, kai tokia sudėtinga situacija dėl jaunų žmonių, moksleivių narkotikų, psichotropinių medžiagų vartojimo, kai yra ir mirtinų atvejų. Turime mesti visas pajėgas, kad sustabdytume šį mirtiną pavojų keliantį reiškinį, o mes ruošiamės policijos struktūrą ne stiprinti, bet išdraskyti, viską perkeliant į Kauną, – kalbėjo Administracijos direktorius.

Be to, anot K. Podolskio, nerimą kelia ir jau kuris laikas sklandanti informacija apie tai, kad pareigūnai palieka policiją, nes yra pervargę, demotyvuoti, sistemoje trūksta stabilumo. Visa tai – dėl nesibaigiančių reformų.

– Neramu, kad po šios reformos paliks darbą dar daugiau pareigūnų, dalis turės važinėti kasdien į Kauną dirbti. Tai kokia čia motyvacinė sistema ir koks dėmesys regionams? Manau, kol dar šitas įstatymo projektas Seime yra svarstymo stadijoje, reikia jį peržiūrėti išlaikant tai, kas sukurta, stiprinant sprendimų priėmimo galią būtent savivaldybėse, užtikrinant didesnes motyvacines priemones pareigūnams, kad jie liktų dirbti, taip pat kad į šią atsakingą ir ypač svarbią tarnybą pritrauktų naujų žmonių“, – sakė Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius.

Nerimauti nėra pagrindo

Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento atstovai sako, kad parengtas naujas VST pajėgų valdymo modelis, kuriuo siūloma integruoti tarnybą į Lietuvos policijos sudėtį, taip pat policijos struktūriniai pokyčiai, pereinant prie penkių apygardų, yra būtini ir gerokai sustiprintų viešojo saugumo situaciją šalyje.

„Dabartinis teritorinis suskirstymas jau dabar trukdo efektyviai vykdyti policijos veiklą, pvz. tiriant tokias nusikalstamas veikas kaip narkotinių medžiagų platinimas, kas jau seniai peržengė ne tik rajonų ir apskričių, bet ir šalies ribas. Perėjimas prie darbo apygardų principu – tęstinis policijos pastarųjų metų vykdomų pokyčių žingsnis. Būtinas platesnis matymas, o tai galima padaryti tik koncentravus policijos pajėgas būsimose apygardose“, – teigia policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

Marijampolės apskrities VPK viršininkas Harimantas Poškevičius „Suvalkiečiui“ sakė, kad nei visuomenė, nei pareigūnai neturi pagrindo nerimauti dėl vyksiančių policijos struktūrinių pokyčių.

Marijampolės apskrities VPK viršininkas Harimantas Poškevičius ramina gyventojus – policijos Marijampolėje tikrai nesumažės.

– Norėčiau nuraminti bendruomenę ir gyventojus, ypač Marijampolės savivaldybės, kad iš tikrųjų tos kalbos apie komisariatų naikinimą ar policijos mažinimą tėra mitas. Tikrai komisariatai Marijampolės apskrityje nebus naikinami ir išliks visi: Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio, Kalvarijos, Kazlų Rūdos. Marijampolės savivaldybė iki šiol neturėjo savo komisariato. Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas vykdė šias funkcijas per Veiklos ir Reagavimo skyrius, jie užtikrino policijos funkcijų vykdymą Marijampolės savivaldybės teritorijoje. Tai vietoj šių dviejų skyrių reformos metu bus įsteigtas Marijampolės policijos komisariatas ir jis užtikrins policijos funkcijų vykdymą Marijampolės savivaldybės teritorijoje.

Visi komisariatai, kuriuos išvardinau, tarp jų ir Marijampolės, bus struktūriniai Kauno apygardos policijos komisariato padaliniai. Noriu pasakyti, kad šių komisariatų veikla iš esmės nesikeis, keisis tik jų pavaldumas, jie bus pavaldūs Kauno apygardos vyriausiajam policijos komisariatui, Marijampolės PK taip pat bus pavaldus Kauno apygardos VPK. Manau, kad reforma mažiausiai palies darbuotojus, pareigūnus, kurie šiuo metu dirba policijos komisariatuose.

Specializuoti policijos padaliniai, kurie šiuo metu yra Marijampolės apskrities VPK centriniame administracijos pastate, bus pavaldūs Kauno apygardos VPK, tačiau reformos metmenyse numatyta, kad padalinių pareigūnų darbo vietos liks Marijampolėje, jie čia vykdys funkcijas, tik pasikeis pavaldumas. Dėl naujojo Marijampolės policijos komisariato veiklos ne darbo valandomis šiuo metu klausimas svarstomas, ieškoma geriausių sprendimų, bet manoma, kad ir vakarais gyventojų priėmimas vyks, nebus taip, kad 17 val. komisariato durys užrakinamos, – sakė Marijampolės apskrities VPK vadovas H. Poškevičius.