Ryšys tarp nutukimo ir hormonų veiklos – tai, ką verta suprasti

Pastaraisiais dešimtmečiais nutukimas pasiekė epidemijos mastą ir paveikė milijonus žmonių visame pasaulyje. Per didelis kūno svoris laikomas svarbiu rizikos veiksniu, lemiančiu II tipo cukrinio diabeto, padidėjusio kraujospūdžio, išeminės širdies ligos, miego apnėjos atsiradimą ar reprodukcinės sistemos sutrikimus. Nutukimo atsiradimo priežastys dažnai siejamos su gyvenimo būdo veiksniais, tokiais kaip netinkama mityba ir nepakankamas fizinis aktyvumas. Be to, nauji tyrimai rodo, kad yra stiprus ryšys tarp padidėjusio kūno svorio ir organizmo hormonų veiklos bei kiekio pasikeitimo. Plačiau apie jį pasakojame šiame straipsnyje.

Hormonai ir nutukimas – juos sieja dvipusis ryšys

Nutukimas nėra vien tik per didelio kalorijų kiekio suvartojimo ir nejudraus gyvenimo būdo rezultatas; tai daugialypė būklė, kuriai įtakos turi genetiniai, aplinkos ir hormoniniai veiksniai. Hormonai atlieka svarbų vaidmenį reguliuojant apetitą, medžiagų apykaitą ir riebalų kaupimąsi. Šių hormoninių signalų sutrikimas gali prisidėti prie nutukimo išsivystymo ir išsilaikymo.

● Atsparumas leptinui. Vienas iš pagrindinių hormonų, reguliuojančių kūno svorį, yra leptinas – riebalų ląstelių gaminamas hormonas, kuris signalizuoja smegenims, kad organizmas turi pakankamai energijos atsargų. Leptino pagrindinės funkcijos: padeda sumažinti apetitą, tokiu būdu sumažina suvalgomo maisto kiekį, formuoja alkio jausmą, pagreitina riebalų skaidymą, padidina glikogeno sintezę raumenų audiniuose, skatina pagreitintą gliukozės panaudojimą iš kraujo. Leptino koncentracija priklauso nuo riebalinio audinio kiekio organizme. Nutukusių asmenų organizme cirkuliuojančio leptino kiekis yra didesnis, tačiau jie mažiau reaguoja į apetitą slopinantį šio hormono poveikį, o tai lemia persivalgymą ir svorio priaugimą.

● Atsparumas insulinui. Nutukimas yra glaudžiai susijęs su atsparumu insulinui, t. y. būkle, kuomet organizmo ląstelės tampa mažiau jautrios insulinui – hormonui, reguliuojančiam cukraus kiekį kraujyje. Insullinas padeda gliukozei patekti į raumenis, riebalinį audinį, kepenis, reguliuoja ir mažina gliukozės kiekį kraujyje. Nutukimo sukeltas atsparumas insulinui yra glaudžiai susijęs su riebalų pertekliumi, ypač pilvo srityje. Padidėjęs baltojo riebalinio audinio kiekis organizme, esant nutukimui, skatina lėtinį uždegimo procesą, kuris stabdo insulino aktyvumą riebalų ir kepenų ląstelėse. Atsparumas insulinui gali dar labiau padidinti svorio augimą, nes skatina riebalų kaupimąsi ir didina alkį. Atsparumas insulinui yra esminis veiksnys II tipo diabeto vystymuisi, taip pat padidėjusio cholesterolio ir kraujagyslių uždegimo (kas lemia aterosklerozės atsiradimą) rizikos veiksnys.

● Grelinas ir apetito reguliavimas. Grelinas yra dar vienas hormonas, atliekantis svarbų vaidmenį reguliuojant apetitą. Jis dažnai vadinamas „alkio hormonu“, nes skatina apetitą ir maisto vartojimą. Greliną išskiria skrandžio, plonųjų žarnų gleivinė, taip pat pagumburio ir hipofizės liaukų neuronai. Šio hormono kiekis kraujyje padidėja prieš valgį, o jo išskyrimą slopina maistas. Tyrimai parodė, kad nutukę asmenys turi didesnį grelino kiekį, o tai gali lemti didesnį kalorijų suvartojimą.

Jeigu kenčiate nuo nutukimo ir išbandyti svorio metimo būdai nepadeda, geras endokrinologas Vilniuje, Kaune ar kitame mieste gali padėti išsiaiškinti tikrąsias antsvorio priežastis ir pasiūlyti efektyvius problemos sprendimo būdus. Išsirinkti norimą specialistą galite jau dabar – paspaudę ant pateiktos nuorodos.



Hormonų pokyčiai dėl nutukimo

Nors hormonų pusiausvyros sutrikimai gali prisidėti prie nutukimo, tačiau yra ir atvirkštinis variantas: pats nutukimas gali lemti didelius hormonų pokyčius, kurie skatina nutukimą.

● Estrogenų kiekis. Moterims po menopauzės riebalinio audinio išskiriamas estrogenų kiekis yra didesnis nei išskiriamas kiaušidžių audinio. Padidėjusi estrogenų gamyba riebaliniame audinyje ir aktyvių endokrininių medžiagų išskyrimas riebalų ląstelėse gali sukelti pakitusių ląstelių atsiradimą ir augimą, kas lemia padidėjusią krūties bei gimdos gleivinės vėžio riziką, taip pat sutrikdo menstruacinį ciklą.

● Testosteronas. Riebalinis audinys turi įtaką testosterono kiekio pokyčiams kraujyje. Riebalų ląstelės perdirba testosteroną į estrogeną, tokiu būdu mažėja testosterono kiekis organizme. Taip pat riebalų išskiriamos medžiagos padidina LHSB (lytinius hormonus sujungiančio baltymo) kiekį, kuris suriša testosteroną, todėl sumažėja laisvo, aktyvaus testosterono kiekis kraujyje. Vyrų organizme sumažėjus šio hormono kiekiui, gali pasireikšti įvairūs simptomai, įskaitant sumažėjusią raumenų masę, padidėjusį riebalų kaupimąsi ir lytinės funkcijos sutrikimus.

Ryšys tarp nutukimo ir hormonų veiklos – sudėtingas ir dvikryptis. Hormonų veiklos sutrikimai gali prisidėti prie nutukimo, o jis gali lemti didelius hormonų pokyčius, kurie dar labiau pablogina būklę ir padidina įvairių sveikatos komplikacijų riziką.

Siekiant veiksmingos prevencijos ir gydymo, itin svarbu suprasti nutukimo ir hormonų sąveiką. Džiugu tai, jog vykstant moksliniams tyrimams ir toliau aiškinantis šio ryšio subtilybes, sveikatos priežiūros specialistai gali efektyviau spręsti nutukimo problemą ir taip prisidėti prie geresnės pacientų sveikatos bei savijautos.