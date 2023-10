Lietuvos paštas ketina atleisti apie 400 laiškininkų

Kada paskutinį kartą rašėte popierinį laišką draugui? O kada pirkote kalėdinį atviruką, kad nusiųstumėte jį kitame Lietuvos pakraštyje gyvenančiai tetai? Kaip dažnai patikrinate savo pašto dėžutę?

Prisipažinkime: daugelis neberašome laiškų, draugus ir tetas pasveikiname telefonu arba nusiųsdami žinutę su gėlyte (ar eglute, jei Kalėdos). Sakysite, mes laikraščius prenumeruojame! Iš visos širdies esame Jums už tai dėkingi! Nes baisu, jei lietuviška spauda, kurios ATGAVIMO šventę minime gegužės 7-ąją, turės ir kitą – lietuviškos spaudos IŠNYKIMO datą. Paskui ateis laikas spausdintai knygai (nes ir internete galima pasiskaityti). Jau yra audioknygos (net raidžių pažinti nereikia). Ir tada ateis išbandymo valanda lietuvių kalbai. Nes, sakys, kiek čia beliko tų, kurie nemoka angliškai! Finansiškai neapsimoka investuoti į produktus, kurie reikalauja mokėti lietuvių kalbą. Sakot, nutautėsime? O kam tai įdomu?

Šis juodasis scenarijus kiek ironiškai skamba šiandien. O kaip skambės rytoj?

Atleis apie 400 laiškininkų

„Traukiantis tradicinių pašto paslaugų poreikiui ir keičiantis klientų siuntimo įpročiams, Lietuvos paštas pradeda pertvarkyti laiškininkų tinklą. Dėl šios priežasties bus peržiūrėti pašto apylinkių dydžiai – tai garantuos tolygesnį darbo krūvį ir leis įvesti penkių darbo dienų savaitę visiems laiškininkams. Įgyvendinant tinklo efektyvinimo pertvarką, bendrovė atsisveikins apytiksliai su 400 laiškininkų“, – sakoma Lietuvos pašto pranešime spaudai.

Suskaičiuota, kad tradicinių pašto paslaugų (daugiausia laiškų siuntimo ir prenumeratos pristatymo) apimtys 2023 m. pirmąjį pusmetį sumažėjo ketvirtadaliu. Pertvarka Lietuvos paštui per metus leis sutaupyti apie 4,8 mln. eurų. Pranešime taip pat pažymima, kad nesiimdama tinklo efektyvinimo priemonių bendrovė turėtų gerokai kelti savo teikiamų paslaugų kainas.

Paklaustas, ar atleidimai palies tik Vilniaus bei Kauno miestus, ar klius ir, pavyzdžiui, mūsų regionui, Lietuvos pašto komunikacijos projektų vadovas Lukas Zadarackas sakė, kad dėl įgyvendinamo pokyčio laiškininkų skaičius ir laiškininkų aptarnaujamos apylinkės bus koreguojamos visoje šalyje. Apie pusė atleidžiamų laiškininkų aptarnavo Vilniaus ir Kauno miestų pašto apylinkes, o likusi dalis – apylinkes visoje šalyje. „Atsakyti, kiek pertvarka paveiks konkrečiai Marijampolėje dirbančių laiškininkų, šiuo metu dar negalime. Dabar Marijampolėje dirba 18, o Kazlų Rūdoje ir Kalvarijoje po šešis laiškininkus“, – sakė L. Zadarackas.

Anot pašnekovo, pokyčiai visoje Lietuvoje vyks etapais iki 2024 m. pavasario. Su Vilniaus ir Kauno miestų pašto laiškininkais numatoma atsisveikinti iki gruodžio 31 d. Pertvarkos likusioje šalies dalyje bus pradėtos įgyvendinti nuo kitų metų sausio 1 d. ir bus baigtos ateinančių metų pavasarį. Atleidžiamų darbuotojų išeitinėms išmokoms iš viso bus skirta apie 800 tūkst. eurų.

Kad frazė „400 atleidžiamų darbuotojų“ neskambėtų taip baisiai, informuojama, kad „atleidžiamiems kolegoms Lietuvos pašto personalo specialistai teiks profesines konsultacijas darbo paieškos klausimais. Taip pat bendrovė bendradarbiaus su Užimtumo tarnyba, kuri atleidžiamiems darbuotojams gali siūlyti laisvas darbo vietas, siūlyti persikvalifikavimo galimybes ar kitas užimtumo rėmimo priemones. Be to, 20 proc. darbo laiko atleidžiami darbuotojai galės skirti naujo darbo paieškai arba persikvalifikavimui. Atleidžiamus darbuotojus Lietuvos paštas taip pat informuoja apie laisvas darbo pozicijas bendrovės viduje“.

Sumažėjo pašto paslaugų apimtys

Viena iš tinklo pertvarkos priežasčių – jau ilgą laiką neperžiūrėti laiškininkų aptarnaujamų apylinkių dydžiai ir krūviai. Nuo 2017 m. tradicinių pašto paslaugų apimtys Lietuvoje sumažėjo kone perpus. Dėl šios priežasties skirtingose vietovėse dirbantiems laiškininkams tekdavo nevienodas išnešiojamos korespondencijos ir siuntų kiekis. Kitaip tariant, tinklo optimizavimas leis paskirstyti esamus krūvius vienodžiau.

– Alternatyvių siuntimo kanalų, pirmiausia per paštomatų tinklą, populiarėjimas ir mažėjančios tradicinių pašto paslaugų apimtys – tendencija, matoma visoje Europoje. Nors vien tik per pastaruosius penkerius metus šių paslaugų poreikis Lietuvoje sumažėjo kone perpus, tačiau per šį laikotarpį ne visiems laiškininkams tenkančios darbų apimtys buvo peržiūrėtos. Tai lėmė netolygius darbų krūvius skirtingose pašto apylinkėse, dėl ko ir priėmėme sunkų sprendimą su dalimi laiškininkų atsisveikinti. Ši pertvarka yra būtina, norint išlaikyti bendrovės finansų tvarumą ir kartu padidinti veiklos efektyvumą, – sako Rolandas Zukas, Lietuvos pašto generalinis direktorius.

Komunikacijos projektų vadovas L. Zadarackas taip pat pamini, kad „šis pokytis niekaip nepaveiks visoje šalyje įsikūrusių 170 Lietuvos pašto skyrių veiklos. Mūsų klientai visas pašto paslaugas juose ir toliau galės patogiai gauti, o čia dirbantys kolegos juos maloniai konsultuos. Be to, pašto paslaugų prieinamumą visiems Lietuvos gyventojams net ir atokiausiuose rajonuose ir toliau užtikrins 550 mobiliųjų laiškininkų“. Taip pat žadama, kad „siekdamas gerinti darbo sąlygas, Lietuvos paštas ir toliau planuoja laikytis nuoseklios atlygio didinimo politikos“.

Kaip paštą mato žmonės?

Pakalbinome buvusią pašto darbuotoją – ji iki šiol stebisi Lietuvos pašto vadovų sprendimu parduoti pašto patalpas Marijampolėje ir tapti „kampininkais“ prekybos centro 2-me aukšte. Ji nesupranta, kaip pačioje miesto širdyje esantis pastatas galėjo būti nuostolingas: juk laisvas patalpas paštas galėjo nuomoti verslui. Jas parduoti ir tapti nuomininkais kur kas nepatogesnėje vietoje – nesuvokiamas sprendimas. Bet, kaip sakoma, iš Vilniaus geriau matyti.

Pakalbinome ir vieną laiškininkę, sutiktą Kalvarijoje, kuri sutiko išsakyti savo nuomonę, bet nedrįso pasisakyti savo pavardės. Paklausta, ar ramiai miega nuolat girdėdama žinias apie laiškininkų skaičiaus mažinimą, moteris sakė, kad kol kas apie tai nelabai galvojanti, nes Kalvarija „neseniai perorganizuota“, tad tikimasi, kad artimiausiu metu regione laiškanešių skaičius nemažės.

– Būtų gaila kiekvieno, kuris netektų darbo, – sakė pašnekovė.

Ji sutiko, kad darbo apimtys sumažėjo, tačiau nustebino pasakydama, kad praėjusiais metais prieš Kalėdas pastebėjo didesnį nei įprastai laiškų skaičių – toks įspūdis, kad žmonės pamažu grįžta prie popierinių laiškų (nors tai galbūt tik sveikinimas Kalėdų proga). Be to, pasak pašnekovės, žmonės pas laiškininkus vis dar užsisakinėja „Suvalkietį“. Dar vienas itin svarbus aspektas – gyventojai labai pasitiki laiškininkais, tad apsilankius (ypač pas vyresniuosius) šie patiki jiems nurašyti vandens, elektros skaitiklių duomenis, sumokėti mokesčius.

– Dabar, kai daugelis sąskaitų gyventojams atsiunčiamos žinutėmis į telefoną, kai kurie senjorai jų net perskaityti negali – arba neįžiūri, arba nemoka gerai naudotis šiuolaikiniais telefonais, ir tai visai neturėtų stebinti tų, kurie tokias sąskaitas siunčia. Tad ir šią problemą gyventojai patiki laiškininkams. Aišku, tai nėra tiesioginis mūsų darbas. Net duonos nuperkame, jei matome, kad žmogus pats nebegali.

Jau net girdžiu Lietuvos pašto „nu nu nu“ už tokias kalbas – juk laiškininkai nėra socialiniai darbuotojai, jiems nepriklauso tai daryti. Tik tiek, kad laiškininkas yra ne tik darbuotojas, jis ir žmogus, dažniausiai – jautrus ir nuoširdus, ne iš pareigos, bet iš žmogiškumo padedantis savo aptarnaujamiems klientams.