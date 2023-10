Nuo idėjos iki įgyvendinimo: vaivorykštiniai upėtakiai Marijampolėje

Suvalkijos regione veikia išskirtinis žvejų klubas, kurio narių iniciatyva į Lietuvą buvo atvežta ypatinga žuvis – vaivorykštinis upėtakis. Šios organizacijos nariai ne tik puoselėja Marijampolėje įsikūrusio muselininkų klubo tradicijas, bet ir prisideda prie Šešupėje gyvenančių žuvų apsaugos.

Vaivorykštiniai upėtakiai pasižymi dideliu kovingumu. Martyno Savukyno nuotraukos.

Suvalkijos muselininkų klubo veikla

Suvalkijos muselininkų klubas savo veiklą pradėjo tik su keliais nariais, žvejojančiais muselinėmis meškerėmis. Laikui bėgant klubą papildė vis daugiau žmonių, kuriuos suvienijo aistra šiai žvejybos formai. Kiekvienais metais muselininkai ne tik aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje, bet ir skatina visuomenės švietimą. Klubo prezidentas ir įkūrėjas Remigijus Bobinas vadovauja jaunųjų žvejų būrelui, kuriame vaikai supažindinami su etiškos žūklės taisyklėmis bei principais. Taip pat narių iniciatyva yra organizuojamos muselinės žūklės varžybos.

Keletas klubo narių, tarp jų ir organizacijos prezidentas R. Bobinas, turi neetatinių gamtos apsaugos inspektorių pažymėjimus. Jie prižiūri dalį Šešupės upės, tikrina žvejų leidimus. „Žvejai mus pažįsta: vieni giria, o kiti peikia, kad kontroliuojame, tačiau žino, kad reikia laikytis taisyklių“, – teigė Remigijus Bobinas.

Unikali klubo iniciatyva

Vaivorykštinis upėtakis yra kovinga, greitai auganti ir neišranki masalams žuvis, sparčiai populiarėjanti pramoginės žvejybos tvenkiniuose. Šios žuvys natūraliu būdu Lietuvos klimato sąlygomis nesidaugina.

Klubo nariai, dar prieš atsiveždami šias žuvis į Lietuvą, keliaudavo ir dalyvaudavo įvairiose varžybose užsienyje, kur gavo progą susidurti su vaivorykštiniais upėtakiais. Juos sužavėjo ne tik žuvies kovingumas, bet ir išvaizda: prieš nerštą vaivorykštinių upėtakių patinų šonai nusidažo rožine spalva. Prie idėjos įgyvendinimo prisidėjo ir tai, kad Marijampolės teritorijoje, Šešupės atkarpoje, buvo rasta patogi vieta šioms atvežtiniųėms žuvims įleisti. Suvalkijos muselininkų klubo nariai kreipėsi į Nacionalinę žuvininkystės tarnybą dėl ichtiologinių tyrimų. Buvo nustatyta, kad atkarpoje, kur turėjo būti suleisti vaivorykštiniai upėtakiai, nėra jokių kitų retų ar saugomų žuvų. „Buvo gautas leidimas atkarpą tarp dviejų užtvankų (Marijampolės I ir II tvenkinio) rekreaciniais tikslais įžuvinti vaivorykštiniais upėtakiais“, – pasakojo muselininkas Petras Bindokas.

Visuomenės edukacija

Suvalkijos muselininkų klubas propaguoja „Pagavai – paleisk“ principą. Be to, yra naudojami graibštai ir žvejojama kabliukais be užkarpėlių, taip sumažinant riziką, kad žuvis bus sužalota pagavimo metu. Dauguma muselininkų musele žvejoti pradėjo jau išbandę kitus žvejybos būdus, todėl „Pagavai – paleisk “ principą taiko ir ten. „Daug smagiau tapo pasigirti gražiomis paleistų žuvų nuotraukomis, nei keletu kilogramų žuvies namų kriauklėje“, – mintimis dalinosi P. Bindokas.

Gaudyti vaivorykštinių upėtakių į Marijampolę atvažiuoja ne tik lietuviai, bet ir svečiai iš užsienio.

Nors muselininkai ir siekia apsaugoti vaivorykštinius upėtakius, tačiau šiai ir kitoms žuvų rūšims vis dar kyla pavojus dėl įsisenėjusio daugumos žvejų įpročio namo parnešti viską, kas tik pakliūva ant kabliuko: daugumai sunku atsispirti rūkytos žuvies skoniui. Kadangi, vaivorykštiniai upėtakiai yra lašišinė žuvis, kuri pavasarį subrandina ikrus, jie priklauso padidintos rizikos grupei. Žvejo mėgėjo Karolio nuomone, vis daugiau žvejų supranta, kad žvejyba yra malonumas, o ne prasimaitinimo šaltinis, tačiau liūdina tie, kurie nesilaiko taisyklių.

Plėtros galimybės

Vaivorykštiniai upėtakiai nėra vietinė žuvų rūšis, jų išsaugojimas nėra prioritetas valstybiniu mastu, tačiau kaip žvejybos taikinys ši žuvis turi puikią ateitį pramoginės ir sportinės žvejybos tvenkiniuose.

Klubo prezidentas R. Bobinas teigia, kad artimiausiu metu nėra tikslų plėsti veiklos teritoriją, nes jau dabar tenka skirti daug laiko ir pastangų prižiūrint dabartinį upės ruožą. „Tikrai užtenka darbo ir Marijampolėje, nes tenka kovoti tiek su brakonieriais, tiek su ūdromis, kurios šias žuvis labai mėgsta“, – pasakojo vyras.

Kalvarijoje įsikūrusio žvejų klubo „Kalvarijos karpis“ pirmininkas Aldas Stepanauskas mano, kad žvejų bendruomenė norėtų išvysti dar bent vieną naują tvenkinį Lietuvoje, kuriame būtų galima gaudyti vaivorykštinius upėtakius. Jo nuomonei antrina ir žvejys Mindaugas Bartkus, tačiau pastarojo teigimu, tam gali trukdyti sudėtinga tinkamos įleidimo vietos vaivorykštiniams upėtakiams paieška.

Ateitis ir tvarumas

Marijampolės teritorijoje esantis upės ruožas, kuriame įleisti vaivorykštiniai upėtakiai, yra unikalus reiškinys, kuriuo tikimasi ateityje sudominti vis daugiau verslininkų. Tokia vieta yra žvejų traukos centras, kuris Marijampolei gali atnešti įvairių finansinių investicijų. Gaudyti vaivorykštinių upėtakių į šią vietą atvažiuoja ne tik žvejai iš didžiųjų Lietuvos miestų, bet ir svečiai iš Lenkijos ar net Didžiosios Britanijos.

Gabrielė Minelgaitė