Spalį vairuotojams daugėja iššūkių kelyje – ką daryti kitaip nei šiltuoju sezonu

Ruduo diktuoja savo eismo sąlygas ir prie jų vairuotojai turi neišvengiamai prisitaikyti. „Lietuvos draudimo“ duomenimis, rugsėjo mėnesį su transportu susijusių nuostolių apimtys išaugo 25 proc. Vis dėlto, patys pavojingiausi automobilių vairuotojams mėnesiai yra spalis, lapkritis ir gruodis. Ekspertai dalinasi pagrindiniais patarimais, į ką būtina atkreipti dėmesį, norint išvengti įvykių keliuose.

Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

Būtina keisti vairavimo įpročius

Nors rugsėjis dar buvo itin šiltas ir saulėtas, spalio pradžia į Lietuvą atneša tikrąjį rudenį. Todėl vairuotojams patariama persiorientuoti iš vasaros režimo į rudens, nes vairavimas išties skiriasi.

„Nors rugsėjis dar lepino gerais orais, tačiau kalbant apie eismo įvykius, fiksavome 25 proc. žalų augimą. Besikeičiantis metų sezonas visuomet būna iššūkis vairuotojams ir rudenį fiksuojame kur kas daugiau nuostolių nei vasarą.

Spalį kelių eismo dalyviai turėtų išties pakeisti savo vairavimo įpročius, nusistovėjusius šiltuoju metų laiku. Šis mėnuo išsiskiria tuo, kad vis anksčiau ima temti, itin prastėja matomumas, ilgėja stabdymo kelias dėl šlapios kelio dangos, nukritusių medžių lapų“, – pastebi Artūras Juodeikis, „Lietuvos draudimo“ Žalų departamento vadovas.

Saugus atstumas nuo kitų eismo dalyvių

Anot eksperto, spalį labai svarbu neskubėti ir nusimatyti daugiau laiko kelionei.

„Manevravimas kelyje, kuris gali būti pakankamai saugus šiltuoju metų laiku, visiškai nebetinka spalį, kai atsiranda vis daugiau nukritusių medžių lapų, kurie sušlapę yra lyg slidus ledukas žiemą. Kasmet daliai vairuotojų tai būna nauja arba primiršta patirtis.

Artūras Juodeikis, „Lietuvos draudimo“ nuotrauka.

Todėl išties svarbu laikytis saugaus atstumo nuo kitų eismo dalyvių, stebėti pėsčiuosius, dviratininkus, paspirtukininkus, kuriuos pamatyti prietemoje ir lyjant gali būti vis sudėtingiau. Važiuojant slidžia danga vairuotojams gali būti sudėtingiau tinkamai suvaldyti transporto priemonę, todėl saugus atstumas būtinas“, – sako A. Juodeikis.

Draudimo ekspertas taip pat pastebi, kad šlapia kelio danga yra pavojinga ne tik dėl stabdymo kelio, bet ir dėl atsispindinčių šviesų, kurios akina. Prietemoje ir lyjant kelio ženklai, nuorodos, apsauginiai stulpeliai atspindi šviesas ir gali trikdyti vairuotojus. Tai dar viena priežastis, kodėl saugaus atstumo laikymasis yra būtinas.

„Kalbant apie kiek vėlyvesnį rudenį, svarbu yra vairavimo sąlygos anksti ryte – pasidomėkite, ar naktį nebuvo neigiamos temperatūros. Jei naktį buvo šalčio, dalis kelio gali išlikti slidi, net jei dieną temperatūra ir pakyla. Pavojingiausios vietos yra viadukai, tiltai, saulės neapšviečiami keliai, apsupti aukštų namų ar miško“, – sako „Lietuvos draudimo“ ekspertas.

Tinkamas matomumas

A. Juodeikis pažymi ir techninę automobilio priežiūrą. Anot jo, kokybiškas matomumas yra kitas svarbus saugumo aspektas.

„Jei dar to nepadarėte, būtinai iš naujo tinkamai sureguliuokite automobilio žibintus. Gerai sureguliuotos šviesos padės tiek vairuotojui, tiek ir kitiems eismo dalyviams, nes jų neakins netinkamai sureguliuoti žibintai. Pasirūpinkite žibintais, kad šie nerasotų, taip pat ir naujomis lemputėmis. Be to, žibintus svarbu valyti, nes nuo šlapio kelio jie greičiau užsiteršia.

Ne mažiau svarbu tinkamą dėmesį skirti valytuvams. Nėra konkretaus laiko, kada juos reikia keisti – viskas priklauso nuo jų amžiaus, naudojimo laiko ir efektyvumo. Prasidedant lietingam laikotarpiui kritiškai svarbu, kad valytuvai veiktų idealiai, taip pat svarbu nepamiršti ir langų valymo skysčio“, – primena A. Juodeikis.

Atidumas kelyje

Kalbant apie matomumą, draudimo bendrovės atstovas taip pat kviečia vairuotojus būti itin atidžiais.

„Be abejo, atidumas kelyje yra svarbus visais metų laikais, tačiau rudenį susikaupimas būtinas. Kliūtis ir kitus eismo dalyvius rudenį pastebime šiek tiek vėliau nei vasaros metu, ilgėja stabdymo kelias, todėl auga nelaimingų įvykių tikimybė.

Ypač svarbus atidumas dėl pėsčiųjų – deja, bet ne visi pėstieji naudoja atšvaitus, todėl vairuotojai žmones šalikelėje ar net einančius per perėjas pamato per vėlai. Be atšvaitų pėstieji ir dviratininkai temstant ar sutemus yra sunkiai pastebimi kelyje, o teisingai dėvimi atšvaitai yra gyvybiškai svarbūs, todėl norėčiau paraginti visus žmones juos naudoti“, – sako „Lietuvos draudimo“ atstovas.

Be to, A. Juodeikis primena, jog naudotis išmaniaisiais įrenginiais sėdint prie vairo negalima.

„Atrodo, kad tai akivaizdu, tačiau keliuose pastebimos tendencijos, deja, visai kitokios. Taip pat rekomenduočiau susimažinti telefono ekrano šviesos intensyvumą iki minimalaus.

Ypač važiuojant tamsesniu laikotarpiu, po staigaus šviesos pliūpsnio matomumas dar labiau suprastėja, nes akims reikia vėl priprasti prie įprastos šviesos. Todėl kyla didelė rizika patekti į eismo įvykį susidūrus tiek su kitu automobiliu, tiek su pėsčiaisiais ar žvėrimis, kurių dabar keliuose pasitaiko labai dažnai“, – pažymi draudimo ekspertas.

Pasak A. Juodeikio, nors vasarines padangas keisti dar nėra privaloma, tačiau jei automobilio vasarinių padangų protektoriaus gylis vos tenkina reikalavimus, verta jas pasikeisti nelaukiant pirmųjų šalčių.

