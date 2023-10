Šviesoforai Marijampolėje: kas svarbiau – saugumas ar laikas?

Prasidėjus mokslo metams, kai į mokyklas, darželius tėvai vėl pradėjo vežioti vaikus, po atostogų visi grįžo į darbus, Marijampolėje padaugėjo transporto priemonių spūsčių. Yra gatvių, mikrorajonų, kur, jeigu tik galite rinktis kitą maršrutą, geriau nevažiuokite, nes spūstyse praleisite daug brangaus laiko, gadinsitės nervus, vėluosite į darbus. Tiesa, vilniečiai siūlo marijampoliečiams pagyventi sostinėje, kad pajustų, kas iš tiesų yra transporto spūstys. Bet kiekvienam savos problemos aktualiausios.

Kauno–R. Juknevičiaus–Sporto gatvių sankryžoje įrengta papildoma šviesoforo sekcija mažina transporto spūstis. Redos Brazytės nuotrauka.

Nemėgstamiausia sankryža

Marijampoliečiai jau kuris laikas piktinasi dėl šviesoforu reguliuojamos sankryžos R. Juknevičiaus–Sporto–Kauno gatvių sankryžoje. Gyventojai skundžiasi, kad piko metu sankryžoje tenka pralaukti iki pusvalandžio, didesnės spūstys ėmė formuotis, kai iš Kauno gatvės sukant į dešinę, R. Juknevičiaus g., buvo nuimta papildoma lentelė su žalia rodykle. Nuolat važinėjantys per šią sankryžą pastebėjo, kad transporto priemonių pralaidumas dar labiau sumažėjo, kai pavasarį buvo pareguliuotas šviesoforo darbas. Nuo tada iš R. Juknevičiaus gatvės sukant į kairę, link Kauno, nebereikia praleisti automobilių iš priekio, atvažiuojančių tiesiai Sporto gatve, nes jiems dega raudonas šviesoforo signalas. Transporto priemonėms iš Sporto g. darant kairįjį posūkį į Kauno gatvę, link miesto centro, nebereikia praleisti automobilių iš priekio, atvažiuojančių tiesiai R. Juknevičiaus gatve, nes ir šiems dega raudonas šviesoforo signalas.

Vairuotojų teigimu, šios permainos pridėjo papildomai penkiolika–dvidešimt minučių laukimo, spūstys jau ne tik piko metu, bet visada, automobilių eilės nusidriekia kelis šimtus metrų iki „Jotvingio“ prekybos centro, kalėjimo, Marijampolės profesinio rengimo centro.

„Suvalkiečio“ redakcija sulaukė skaitytojų pastabų šiuo klausimu ir siūlymų sankryžoje grąžinti ankstesnę eismo reguliavimo tvarką.

Marijampolės savivaldybės Saugaus eismo komisija ne kartą svarstė, kaip reguliuoti šviesoforo darbą, kad automobiliai sankryžą pravažiuotų greičiau.

Atstatyti šviesoforo darbo ciklą į seną tvarką nesiimta dėl to, kad iš R. Juknevičiaus ir Sporto gatvių į kairę sukantys automobiliai dėl tiesiai važiuojančio didelio srauto tiesiog nespėdavo per leistiną šviesoforo signalą pravažiuoti, posūkio manevrą baigdavo per mirksintį signalą arba net draudžiamą. Sankryžoje dėl to įvykusi ne viena avarija. Ir nors dalis miestelėnų tvirtina, kad prie ankstesnio šviesoforo reguliavimo eismas per sankryžą vykdavo greičiau, kita dalis gyventojų pasisako už saugumą. „Dabar šia sankryža saugiau važiuoti, iš R. Juknevičiaus gatvės sukant link Kauno, ar iš Sporto gatvės norint pasukti link Marijampolės centro nebereikia nerimauti, ar spėsiu užsukti, ar sukant į automobilį neatsitrenks iš Sporto gatvės greitai atlėkusi mašina“, – sako marijampolietė Reda.

Vilkaviškio–J. Ambrazevičiaus-Brazaičio–Vokiečių gatvių sankryžoje planuojama žiedinė sankryža. Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

Beje, tokiu pat principu buvo sureguliuotas ir šviesoforo darbas Vasaros–Gedimino gatvių sankryžoje. Iš Vasaros g. darant kairįjį posūkį į Gedimino gatvę, link miesto centro, nebereikia praleisti automobilių iš priekio, atvažiuojančių tiesiai Vasaros gatve, nes jiems dega raudonas šviesoforo signalas, o transporto priemonėms iš Vasaros g. darant kairįjį posūkį į Gedimino gatvę link Prienų, nebereikia praleisti automobilių iš priekio, atvažiuojančių tiesiai Vasaros gatve, nes jiems dega raudonas šviesoforo signalas.

Per šią sankryžą kasdien važiuojantys gyventojai sutinka, kad sankryžoje laukiant leistino šviesoforo signalo tenka pastovėti ilgiau, bet taip yra saugiau, nekyla avarinių situacijų.

Ką reiškia papildoma sekcija?

Marijampolės savivaldybės Saugaus eismo komisija, siekdama mažinti spūstis Kauno– R.Juknevičiaus–Sporto gatvių sankryžoje, nusprendė minėtoje sankirtoje įrengti papildomą šviesoforo sekciją su rodykle į dešinę Kauno gatvėje. Įrengti prie šviesoforo papildomą lentelę su žalia rodykle, kaip kad buvo anksčiau, neleido Transporto kompetencijų agentūra prie Susisiekimo ministerijos.

Nuotraukos iš Susisiekimo ministerijos puslapio.

Atsiradus papildomai šviesoforo sekcijai į R. Juknevičiaus gatvę iš Kauno g. galima įsukti daug greičiau. Tačiau pastebėta, kad minėtoje sankryžoje ne visi vairuotojai žino, ką reiškia papildoma sekcija. Dėl to net kyla konfliktų. Vieni, nepaisydami, kad dega žalia šviesoforo šviesa pagrindinėje sekcijoje, laukia, kol užsidegs žalia rodyklė papildomoje. Kiti gi tvirtina, kad kai yra papildoma sekcija, laukti užsidegančios žalios rodyklės nereikia, treti įrodinėja, kad esant papildomai sekcijai į dešinę galima sukti netgi tada, kai dega draudžiamas signalas.

Situaciją paprašėme pakomentuoti Marijampolės apskrities VPK Kelių policijos skyriaus viršininko Rolando Gylio.

Pareigūno teigimu, esant papildomai šviesoforo sekcijai, sukant į dešinę, nebūtina laukti, kol užsidegs žalia rodyklė, galima sukti, bet pagrindinėje sekcijoje turi degti žalia spalva. Be to, vairuotojas, sukdamas į dešinę, privalo praleisti pėsčiuosius, dviratininkus, paspirtukininkus, kurie eina per gatvę. Jeigu pagrindinėje šviesoforo sekcijoje dega raudonas signalas, sukti į dešinę, net jeigu yra papildoma sekcija, bet joje nedega žalia rodyklė, draudžiama.

Ar reikalinga šviesoforo darbo korekcija?

Taip pat marijampoliečiai diskutavo, ar reikia pakoreguoti šviesoforo darbo ciklą Marijampolėje, Gedimino–V. Kudirkos gatvių sankryžoje.

Į Marijampolės savivaldybės Saugaus eismo komisiją kreipęsis gyventojas siūlė peržiūrėti Gedimino–V. Kudirkos gatvių sankryžoje šviesoforo darbo ciklą. Anot marijampoliečio, problemų kyla degant žaliam šviesoforo signalui iš V. Kudirkos gatvės sukant į kairę, į Gedimino gatvę, nes žalia šviesa dega tiek važiuojantiems iš priekio, tiek pėstiesiems. Ir dega neilgai, o sukantis į kairę automobilis minėtus eismo dalyvius turi praleisti. Pėstieji skuba, neretai pėsčiųjų perėja dviratininkai, paspirtukininkai pralekia nenulipę nuo transporto priemonių. Dėl to, anot marijampoliečio, kyla daug avarinių situacijų

Gedimino g.–V. Kudirkos g. sankryžoje šviesoforo darbas nebus keičiamas. Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

Eismo saugumo komisija nusprendė, kad šviesoforo darbo ciklo keisti nėra didelės būtinybės, tai išderintų kitų šviesoforų darbą, nes miesto gatvėse šviesoforo signalai suderinti.

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda paskelbė, kad Savivaldybė pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos projektus eismo saugumui gerinti. Yra numatyti du projektai. Vilkaviškio–J. Ambrazevičiaus-Brazaičio–Vokiečių gatvių sankryžoje planuojama rengti žiedinę sankryžą. Įgyvendinus antrąjį projektą Dariaus ir Girėno gatvėje, tarp prekybos centrų „Maxima“ ir „Norfa“, bus įrengta šviesoforu reguliuojama perėja. Šie projektai eismo saugumo gerinimui, eismo dalyvių patogumui turėtų daug teigiamos reikšmės.

Pasak mero, šiuo metu projektai rengiami. Darbų pradžia, jeigu neatsiras nenumatytų trikdžių, turėtų prasidėti kitų metų antroje pusėje.