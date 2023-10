Atnaujinama Išankstinė pacientų registracijos sistema leis patogiau planuoti vizitą pas gydytoją

Greita ir patogi pacientų registracija pas gydytojus išlieka prioritetine Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) sritimi. Siekiant užtikrinti savalaikes sveikatos priežiūros paslaugas ir jų prieinamumą kiekvienam gyventojui toliau tobulinama internetinė Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema (IPRIS). 2024 m. pradžioje pradės veikti didžioji dalis naujų platformos funkcijų, kurios suteiks daugiau galimybių pacientams valdyti registraciją pas šeimos gydytojus ir gydytojus specialistus.

Pernai fiksuotas rekordinis 3,6 mln. registracijų skaičius naudojantis internetinės registracijos platforma patvirtina, kad šiuolaikiniai technologiniai sprendimai palengvina gydymo įstaigų darbą atveriant konsultacijų laikus, o pacientams – paprasčiau joms užsiregistruoti. „Siekiame, kad Išankstinės pacientų registracijos sistemos patobulinimai prisidėtų prie optimalaus vizitų laikų panaudojimo, kad pacientams būtų sudaromos galimybės patekti pas specialistus kuo greičiau“, – teigė SAM Sveikatos sistemos informacinių išteklių vystymo skyriaus vedėja Vilma Telyčėnienė.

Naudos pacientams: paprastesnis vizito valdymas ir priminimų sistema

IPR internetinėje registracijos platformoje sukurti nauji įrankiai leis savarankiškai registruotis į eilę sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, kai konsultacijai pas gydytoją norimu laiku nėra laisvų vietų. Taip pat platformos vartotojai galės gauti informaciją apie galimybę perkelti vizitą pas gydytoją į ankstesnį laiką. Jie apie tai bus informuojami el. paštu, SMS žinute ar pranešimu mobiliojoje aplikacijoje ir galės patogiai patvirtinti registraciją. Dėl pasikeitusių aplinkybių negalintys atvykti suplanuotam vizitui pas gydytoją galės jį vos keletu paspaudimų atšaukti. Tai padės efektyviau perplanuoti kitų eilėje laukiančių pacientų apsilankymą gydymo įstaigoje.

Užtikrinant sklandų paciento ištyrimą, registracijos puslapyje bus pateikiami priminimai, kurie leis tinkamai pasiruošti gydytojo konsultacijai, pavyzdžiui, primins atlikti kraujo tyrimus, išgerti nustatytą kiekį vandens, nevalgyti prieš tyrimą ar nenaudoti tam tikrų preparatų. Ši informacija taip pat bus atsiunčiama kartu su bendru pranešimu apie sėkmingą registraciją vizitui pas gydytoją.

Priminimų sistema stiprins ir grįžtamojo ryšio kultūrą sveikatos priežiūros sistemoje. Stengiantis analizuoti paciento patirtį, el. paštu bus skatinama užpildyti specialią anketą ir įvertinti suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos kokybę.

IPR IS taps patogesnė naudotis išmaniuoju telefonu. Tikimasi, kad sukurta mobilioji aplikacija leis operatyviai ir paprastai planuoti vizitus pas gydytoją, padidins IPR sistemos patrauklumą ir paskatins ja naudotis dar didesnę dalį pacientų.

IPR sistema palengvina ir sveikatos priežiūros centro darbą

Raseinių pirminio sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorius Paulius Aukštikalnis teigė, kad dėl sukurtos integracijos tarp Elektroninės sveikatos istorijos sistemos ir IPR programų tiek pacientų išankstinė registracija internetu, tiek registracija telefonu vykdoma sklandžiai. „Operatyviai atšaukiami besidubliuojantys vizitai pas gydytojus, todėl IPR rodiklis, kuris rodo santykį tarp IPR registruotų ir atliktų paslaugų, mūsų įstaigoje labai geras“, – sakė jis. Remiantis Oficialiosios statistikos portalo pateikiamais duomenimis, per pastaruosius tris mėnesius Raseinių PSPC įvyko per 16 tūkst. vizitų pas gydytoją ir net 99,2 % iš jų buvo užregistruota per IPR.

Pašnekovo teigimu, viena iš pagrindinių IPR sistemos naudų gydymo įstaigos darbuotojams – galimybė lengviau kontroliuoti išankstinės registracijos pas gydytoją procesus, sklandžiai juos vykdyti. Taip pat šios sistemos leidžia lengviau registruotis antrinio lygio paslaugoms, kurioms reikia e. siuntimo, todėl tai dar labiau supaprastina PSPC bendradarbiavimą su Raseinių ligonine.

„Pacientai mato, koks yra realus gydytojų užimtumas, ir gali lengviau rinktis jiems patogesnę dieną bei laiką vizitui pas mūsų įstaigos gydytoją. Sistema leidžia paprasčiau atšaukti apsilankymą, stebėti visų savo planuojamų ir įvykusių apsilankymų istoriją. Taip pat primena pacientui apie artėjantį vizitą pas gydytoją, todėl jau retas kuris pamiršta atvykti jam paskirtu laiku, o tai mažina „tuščių“ vizitų skaičių“, – pažymėjo P. Aukštikalnis.

Finansuojama iš Europos so­­cialinio fondo lėšų.

Užs. 1298.