Konteineriai prie kapinių sulaukė dvejopų vertinimų

Artėja Vėlinės, prieš kurias žmonės skuba sutvarkyti artimųjų kapus: rudeninėmis keičia neįprastai ilgai žydėjusias vasarines gėles, iškasa senus ir sodina naujus visžalius krūmelius, grėbia lapus. Žmonės stengiasi kuo gražiau sutvarkyti ne tik prižiūrimas kapavietes, bet taip pat siekia tvarkos ir už kapinių tvoros. Juo labiau kad šią vasarą beveik prie visų kapinių įrengtos naujos uždaros atliekų konteinerių aikštelės.

Prie kapinių įrengus uždaras atliekų konteinerių aikšteles akis džiugina tvarkingas vaizdas.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Kur dėti žaliąsias atliekas?

Uždaros aikštelės įrengtos prie Marijampolės naujųjų kapinių lankytojams sukėlė dvejopą vertinimą. Neginčijama, kad aplinka tapo kur kas tvarkingesnė, aptvertos aikštelės paslepia ne tik lig tol buvusius perkrautus konteinerius, bet ir prie jų vis atsirasdavusius daiktus – padangas, baldus, netgi klozetus ir kitokį „gėrį“, atvilktą tikrai ne iš kapinių, o atvežtą velniai žino iš kur. Dabar to nėra arba bent nesimato.

Visgi kapinių tvarkytojai dabar nustemba susidūrę su lig tol nebuvusiais nepatogumais. Į redakciją atėjusi marijampolietė Dalia papasakojo situaciją, kurią patyrė su maišu šiukšlių nuo tvarkomo kapo atėjusi į atliekų konteinerių „namelį“.

– Nuroviau vasarines gėles ir, kaip esu pratusi tvarkydamasi prie savo namų, tikėjausi jas išmesti į žaliųjų atliekų konteinerį. Užėjau į vieną, arčiausiai esantį, aptvarą – konteinerio žalioms atliekoms nėra. Tada, palikusi maišą, nuėjau į kitapus kelio stovinčią aikštelę – ten konteinerio taip pat nebuvo. Nepasivarginau – nuėjau dar į trečią – žalio konteinerio taip pat nė kvapo. Prie savo maišo jau ir negrįžau, palikau jį pirmoje aikštelėje prie konteinerio, nes nežinojau, ką daryti, – pasakoja moteris ir klausia: – Tai kur dėti žaliąsias atliekas, kurių tvarkant kapines ypač dabar labai daug? Atskirų konteinerių joms nėra, ar tai reiškia, kad jas galima mesti į bendrų atliekų konteinerį? Jeigu taip, tai kaip suprasti griežtą reikalavimą individualių namų savininkams – tikrindami, ar teisingai rūšiuojamos atliekos, kontrolieriai prie namų esančius konteinerius netgi išverčia ir peržiūri jų turinį.

Kaip pasiekti uždarų konteinerių angas?

Į redakciją paskambinusi kita marijampolietė papasakojo savo nusivylimą dėl naujųjų konteinerių.

– Niekada nebuvau aukštaūgė, bet ne visi tokie ir yra, – pokalbį pradėjo moteris, apgailestaudama, kad niekada neatitiko „misių“ standartų, bet niekada nepasijuto taip beviltiškai. – Šį savo „trūkumą“ įvertinau prie kapinių, kai norėjau į konteinerį išmesti stiklines žvakides. Deja, nepavyko, tiesiog nepasiekiau angos, per kurią jas turėčiau įmesti į konteinerio vidų. Jeigu ji būtų bent per vidurį, gal kaip nors pasiekčiau, bet dabar, kai ji toliau, niekaip – ranka per trumpa. Be to, dar ir pagrūsti reikia, kad per guminę ar plastikinę apsaugą žvakidės įkristų gilyn, o ne užstrigtų „gerklėje“.

Daugiausia atliekų žmonės sumeta į bendruosius konteinerius – ir tas, kurių nepasiekia įmesti pro uždarų konteinerių angas.

Moteris pasakojo, kad jai besidairant po konteinerių aikštelę atėjo berniukas su dirbtinių gėlių puokšte ir išdegusiais žvakių įdėklais. Vaikas, pasak jos, taip pat turėjo gerų ketinimų – išmesti viską į atitinkamus konteinerius, bet jis taip pat buvo „ne krepšininkas“. Taigi sumetė viską į atidarytą bendrų atliekų konteinerį.

– Kaip pasiekti konteinerio angą? Į kurį konteinerį mesti dirbtinių gėlių puokštes? Ar žvakių įdėklus išmesti į plastiko konteinerį, ar į bendrą? – klausia marijampolietė.

Viskas pagal taisykles

Skaitytojų klausimus peradresavome Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui (MAATC) ir Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriui. Iš čia sulaukėme MAATC Prevencinės veiklos organizatorės Jurgitos Morozaitės ir Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiosios specialistės Inesos Mažėtienės atsakymų.

„Šiuo metu yra vykdoma viešųjų pirkimų procedūra Žaliųjų atliekų iš kapinių konteinerinių aikštelių vežėjui nustatyti. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras yra įsigijęs žalių atliekų konteinerių, kurie bus pastatyti, kai tik bus nustatytas vežėjas. Šiuo metu laikinai yra padėti maišai į kuriuos galima dėti žaliąsias atliekas“, – rašoma atsakyme.

Pastebėjus, kad jokių maišų atliekų aikštelėse prie naujųjų Marijampolės kapinių nėra, J. Morozaitė patikslino, jog Savivaldybė pažadėjo šią savaitę maišus pradėti dėlioti.

Pasak įstaigų atsakingų darbuotojų, konteinerių angos suprojektuotos taip, kad pakuočių atliekas metant jos pasiskirstytų tolygiai viso konteinerio plote. Konteineriai yra sertifikuoti ir atitinka tokio tipo konteineriams nustatytus standartus.

– Dirbtines gėles, oazes, krepšelių lankus reikia mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Prieš išmetant stiklinį ar plastikinį žvakės įdėklą, reikia nuo jo pašalinti vaško likučius. Tuo tarpu į stiklo konteinerį išmetami stikliniai žvakių įdėk­lai turėtų keliauti be metalinių dangtelių. Nuo plastikinių įdėklų dangtelių nuimti nereikia, kadangi tiek plastikas, tiek ir metalas gali keliauti į į tą patį plastiko atliekų konteinerį, – paaiškina specialistės.