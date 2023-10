Panacėja – greičio mažinimo kalneliai

Marijampolės savivaldybės Saugaus eismo komisija svarstė gyventojams aktualius klausimus dėl eismo organizavimo: rengti ar nerengti saugaus eismo kalnelius, naikinti ar palikti kelio ženklus, ar yra galimybė įrengti automobilių stovėjimo vietas. Bene daugiausia prašymų gauta dėl greičio mažinimo kalnelių įrengimo.

Vasaros–P. Armino–Marių gatvių sankryža bus pertvarkoma. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

„Gulinčio“ policininko nebus

Audėjų gatvėje gyvenantis marijampolietis, kreipdamasis į Saugaus eismo komisiją, sakė nežinia, ką reikėtų padaryti, kad Audėjų gatvėje sudėtų ženklus „Gyvenamoji zona“ ir įrengtų greičio mažinimo kalnelį. Anot gyventojo, gatvė siaura, namai prie pat kelio, o mašinos – lyg autostrada lekia. Nesaugu patiems eiti, nesaugu vaikus į mokyklas išleisti.

Komisija, išnagrinėjusi visas aplinkybes, nusprendė „gulinčio“ policininko Audėjų gatvėje nerengti.

Dėl to, kad šia gatve transporto priemonių eismas vyksta į įkalnę, saugaus eismo kalnelis gali pabloginti situaciją, ypač, kai kelio danga slidi. Be to, prie pat gatvės – gyvenamieji namai, o greičio mažinimo kalneliai sukelia papildomą triukšmą, kuris gali būti nemalonus arčiausiai gyvenantiems. Kartu tai – ir papildoma tarša.

Taip pat komisija konstatavo, kad kelio ženklo „Gyvenamoji zona“ įrengimas Audėjų gatvėje neužtikrintų saugesnių eismo dalyvių sąlygų. Akcentuota, kad remiantis Eismo įvykių žemėlapiu, sudarytu VšĮ „Transporto kompetencijų agentūra“, minėtoje gatvėje įskaitinių eismo įvykių neregistruota.

Siauroje Audėjų gatvėje rengti greičio mažinimo kalnelius nėra galimybės.

Nuspręsta greičio mažinimo kalnelių nerengti ir Marijampolėje, Kokolos gatvėje, prie Sūduvos gimnazijos, kadangi Kokolos gatvėje įrengti kelio ženklai, žymintys gyvenamąją zoną.

Dėl vaikų saugumo priimtas sprendimas Kokolos gatvėje įrengti padidinto atspindžio kelio ženklus „Vaikai“, kad transporto priemonių vairuotojai, važiuodami šia gatve, būtų atidesni.

Įrengti saugaus eismo kalnelius gyventojai prašė ir Marijampolėje, Pavasario gatvėje, bei Liudvinavo seniūnijos Narto kaime.

Bendruomenė prašymą įrengti greičio mažinimo kalnelius Narto kaimo Liepynų, Suvalkiečių, Fabriko gatvėse grindė tuo, kad eismas kaime intensyvus, juda ne tik lengvieji automobiliai, bet ir sunkusis transportas. Važinėjama ir keturračiais, dviračiais, motociklais. Per kaimą eina kelias ir į Netičkampio kaimą, daug kas juo važiuoja. Suremontavus gatves pastebėta, kad dalis vairuotojų gyvenvietėse nesilaiko saugaus greičio reikalavimų, dėl to kilo ir avarijų. Vienas gyventojas Liepynų gatvėje po nakties rado automobilio apgadintą tvorą, Fabriko gatvėje registruotas eismo įvykis, kuomet dideliu greičiu važiavusi mašina rėžėsi į sodybos tvorą, išlaužė medžius. Bendruomenė sako, kad esant pakankamai intensyviam eismui jai rūpi, kaip apsaugoti vaikus. Kaime kuriasi naujakuriai – jaunos šeimos su vaikais.

Komisija nusprendė bendruomenės prašymo netenkinti, kadangi greičio mažinimo kalneliai sukelia papildomą triukšmą, kuris gali turėti neigiamos įtakos šalia gatvės esančių namų gyventojams.

Dėl šios pačios priežasties nutarta greičio mažinimo kalnelių nerengti ir Pavasario gatvėje bei sodų bendrijoje Kumelionių k., Pilies g.

Parkavimo vietų galimybės įrengti nėra

Komisija svarstė Marijampolės profesinio rengimo centro (PRC) prašymą įrengti automobilių stovėjimo vietas Marijampolėje, Kauno g. 119.

Kauno gatvėje automobilių statymas kampu važiuojamojoje dalyje negalimas.

Pasak PRC administracijos, jų įstaigoje (Kauno g. 117) mokosi 1212 moksleivių. Didelė dalis jų į centrą atvyksta nuosavais automobiliais. Taip pat dažnai įstaigoje vyksta įvairūs renginiai, seminarai, kuomet atvykusiems kyla problemų, kur pasistatyti transporto priemones. Įrengti naują ar plėsti esamą automobilių stovėjimo aikštelę mokykla neturi galimybės, mano, jog stovėjimo vietas kampu galima būtų pažymėti prie PRC Kauno gatvėje (važiuojant Kauno kryptimi kairėje kelio pusėje, nuo Parko gatvės iki įvažiavimo į Marijampolės futbolo centrą). Tai padėtų centrui išspręsti transporto priemonių parkavimo problemą.

Komisija prašymui nepritarė dėl to, kad Kauno g. priklauso C kategorijai ir automobilių statymas kampu važiuojamojoje dalyje negalimas.

Bus atlikti nauji ženklinimai

Gyventojams leista pasižymėti automobilių statymo vietas automobilių stovėjimo aikštelėje prie Marijampolės R. Juknevičiaus g. 104-ojo namo. Taip pat Saugaus eismo komisija pritarė siūlymui dėl horizontaliojo ir vertikaliojo ženklinimo „Neįgalusis“ prie švietimo įstaigų.

Nepritarta gyventojo siūlymui Marijampolėje, Gluosnių gatvėje, įrengti kelio ženklus „Gyvenamoji zona“, nes tai neužtikrintų saugesnių eismo dalyvių sąlygų. Be to, remiantis Eismo įvykių žemėlapiu minėtoje gatvėje įskaitinių eismo įvykių neregistruota.

Pavojingoje sankryžoje – papildomos saugumo priemonės

Buvo svarstyta eismo saugumo situacija Marijampolėje, Vasaros–P. Armino Marių gatvių sankryžoje. Eismas šioje sankryžoje intensyvus. Svarstytas siūlymas naujai įrengti ženklinimą.

Nuspręsta prie Vasaros–P. Armino–Marių gatvių sankryžos pakeisti horizontalųjį ženklinimą įrengiant papildomus kelio ženk­lus. Naujuoju horizontaliuoju ženklinimu bus pažymėtos dvi eismo juostos Vasaros g. iki sankryžos sudarant vairuotojams galimybę iš pirmosios juostos važiuoti tiesiai į Marių g. ir sukti į dešinę – P. Armino g. Iš antrosios juostos vairuotojai galės sukti tik į kairę, į kelią Marijampolė–Krosna.

Svarstytas Ūkininkų sąjungos prašymas dėl laikino kelio ženklų „Ribota masė“ negaliojimo žemės ūkio produkcijai išvežti.

Prašymas netenkinamas. Komisija nusprendė, kad kelio ženklo „Ribota masė“ laikinas apribojimo panaikinimas gali turėti tiesioginių neigiamų pasekmių kelio statiniams, jų užteršimui, eismo dalyviams ir saugiam eismui. Vežėjai privalo rinktis alternatyvius maršrutus ir laikytis visų teisės aktų bei jų nepažeisti.