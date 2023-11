Gydytojas pastebi, kad pusė peršalimo atvejų iš tikrųjų – COVID-19: kaip šiuo metu geriausia elgtis susirgus?

COVID-19 visuomenėje cirkuliavo net ir vasarą. Atvėsus orams šios virusinės infekcijos atvejų daugėja, tačiau medicinos diagnostikos ir gydymo centro „Hila“ šeimos gydytojas Vilius Rajeckas sako, kad iš visų besikreipiančių dėl peršalimo simptomų, dažnam nustatomas COVID-19. Gydytojas pasidalijo patarimais, kaip šiuo metu geriausia elgtis, jei susirgote.

Šeimos gydytojas Vilius Rajeckas.

Pasiruoškite COVID-19 testą

Nors rugsėjis buvo šiltas, vis tik pacientų, besiskundžiančių tokiais simptomais kaip sloga, gerklės skausmas, karščiavimas, kosulys ir kt., buvo itin daug. Pietų pusrutulio šalys įspėjo, kad šių metų virusinių susirgimų sezono pradžia pas juos buvo ankstyva. To galime tikėtis ir mes.

„Dauguma grįžo į kolektyvus ir dalis jų jau spėjo persirgti įvairiais virusais. COVID-19 niekur nebuvo dingęs ir vasarą, o vėstant orams sergamumas didėja – pastebi gydytojas.

– Iš Pietų pusrutulio šalių, kurių šaltasis sezonas jau pasibaigė, pateikta informacija rodo, kad virusinių susirgimų sezonas pas juos buvo ankstyvas, to galime tikėtis ir mes, Šiaurės pusrutulio gyventojai“

Prasidėjus peršalimo ligų sezonui, gydytojas pataria namuose iš anksto turėti greitąjį COVID-19 antigenų testą. Pajutus peršalimo simptomus, patartina atlikti testą. Yra kombinuoti testai su kuriais turime galimybę nustatyti kitus virusus: gripo ar/ir respiracinio sincitinio (RSV). Susirgus COVID-19, ypač atsargūs turėtų būti asmenys, sergantys lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ligomis, lėtinėmis ligomis, susijusiomis su imuniniais mechanizmais, piktybiniais navikais, diabetu; žmonės, kurių KMI > 30, sulaukę 65 metų, ir nėščiosios.

„Dabar COVID-19, kaip ir gripas, turi specifinį gydymą – specifinius antivirusinius vaistus. Tad, jei esate rizikos grupėje sunkesnei ligos eigai ir greitasis testas rodo šią ligą, reikėtų nedelsiant susisiekti su savo šeimos gydytoju dėl tolimesnio gydymo būdų“, – pataria V. Rajeckas.

Jei nepriklausote rizikos grupei, tačiau COVID-19 testas teigiamas, o būklė nėra komplikuota, patartina likti namie ir pasirūpinti savo poilsiu. „Šiuo metu dėl COVID-19 nėra privalomos saviizoliacijos, tačiau siekiant neplatinti viruso kitiems, reikėtų likti namie. Susitikti su kitais žmonėmis ir tęsti savo veiklas tampa saugiau, kai bent parą nekarščiuojate, – sako šeimos gydytojas V. Rajeckas. – Žinoma, svarbu stebėti savo sveikatą, leisti sau ramiai pasveikti ir atgauti jėgas.“

Jei COVID-19 sirgimo atvejis nekomplikuotas, gydymas taikomas pagal simptomus. Gydytojas primena, kad kūno temperatūros nereikėtų malšinti vaistais, jei ji neaukštesnė nei 38oC. Sergant būtina užtikrinti reikiamą skysčių kiekį, pasirūpinti subalansuota mityba. Kosulį įveikti padeda garų inhaliacijos, gerklės skausmą – čiulpiamos pastilės ar vaistai nuo skausmo, slogą – sutraukiantis gleivinę purškalas į nosį.

Simptomai švelnesni

V. Rajeckas patvirtina, kad jau kurį laiką COVID-19 simptomai nebetokie stiprūs ir varginantys kaip pandemijos pradžioje. „Dabar rečiau pasitaiko tokie specifiniai simptomai kaip uoslės ir skonio praradimas. Taip pat rečiau pasitaiko sunkios būklės pacientų, kai COVID-19 pasireiškė dusuliu, sąmonės sutrikimu, – sako gydytojas. Dauguma Lietuvos gyventojų yra bent kartą persirgę arba pasiskiepiję, todėl mūsų imunitetas yra pakankamai gerai įsiminęs virusą, kad galėtų sėkmingiau kovoti su šia liga, o simptomai pasireiškia lengvesni, primenantys įprastą mums nekomplikuotą peršalimą.“

Gydytojas taip pat primena apie skiepus nuo koronaviruso infekcijos. „Jei per pastarąjį pusmetį nesirgote COVID-19, reikėtų nuo infekcijos pasiskiepyti. Skiepai itin rekomenduojami esantiems rizikos grupėje asmenims ar dirbantiems su jais pavyzdžiui sveikatos priežiūros srityje ar slaugo rizikos grupėje esančius pacientus ar savo artimuosius.

V. Rajeckas rekomenduoja būti budriais ir dėl seniai visiems pažįstamo, tačiau pastaruoju metu primiršto, gripo. „Per pastaruosius keletą metų tarp susirgimų dominavo COVID-19, o gripu sirgome rečiau, bet reikėtų nepamiršti pasiskiepyti ir nuo gripo sukėlėjo, ypač rizikos grupei priklausantiems asmenims“, – akcentuoja gydytojas. Kūdikiams itin pavojinga RSV sukelta liga dažniau nei įprastai pasireiškė Pietų pusrutulyje, reiktų į tai atkreipti dėmesį ir mums. Nustačius su greituoju antigenų testu RSV – stengtis neužkrėsti juo aplinkinių.

Ar galima išvengti virusų?

„Virusai yra prisitaikę, kad išgyventų žmonių organizmuose, plistų nuo vieno prie kito. Nesvarbu, tu jaunas, ar senas, turi rizikos faktorių, ar ne, virusinėmis infekcijomis anksčiau ar vėliau susirgsi, o nuo imuniteto priklausys – sunkiau ar lengviau, – sako V. Rajeckas.

– Yra žmonės, kurie giriasi, kad daugybę metų nepasigavo jokių virusų, tačiau ir jie suserga virusine infekcija, tik simptomai gali būti tokie nežymūs, kad gali nė nepastebėti. Sloga irgi kyla dėl virusų.“

Mažinti virusų plitimui rekomenduojamas atsakingas rankų plovimas, paviršių valymas. Susirgus vengti kontaktuoti su kitais asmenimis, leisti sau pasveikti.

Gydytojas pabrėžia, kad norint virusais persirgti lengvai, reikia stipraus imuniteto, o tam reikalingas kokybiškas miegas, subalansuota mityba, reguliarus fizinis aktyvumas, taip pat didelę įtaką daro psichologinė sveikata, streso valdymo įgūdžiai.

„Labai dažnai susirgę pacientai sako „neturiu laiko sirgti“ arba „noriu pasveikti per 2 dienas“. Visgi tai rodo, kad ypač tokiems žmonėms reikėtų leisti sau pailsėti ir sustiprėti“, – sako šeimos gydytojas V. Rajeckas ir priduria, kad suaugusiam, lėtinių ligų neturinčiam žmogui, per metus normalu lengvai persirgti virusine infekcija – net ir 5 kartus, kai jaučiami švelnūs peršalimo simptomai. Jei per metus liga komplikuojasi daugiau nei vieną kartą reikėtų susirūpinti ir kreiptis į šeimos gydytoją.