Nenaujas, bet kaip naujas

Marijampolėje, Vytauto g. 28 numeriu pažymėto pastato istorija skaičiuojama nuo 1935-ųjų. Pastatas buvo ne kartą rekonstruotas, dėl to labai pasikeitė jo tūris bei pirminė architektūrinė išvaizda. Kaip teigia Valstybės įmonė Turto bankas, senoji pastato dalis vertinga Lietuvos statybos technikos paveldo požiūriu – originaliu konstrukciniu sprendimu. Tai pirmasis pastatas Lietuvoje, kurį statant panaudoti poliniai pamatai, mat statybos metu šioje vietoje buvusi pelkė, todėl pasirinkta konstrukcija turėjo padėti pasiekti kietą pagrindą.

Vytauto g. 28: raktai jau laukia naujakurių. Ričardo Pasiliausko nuotraukos.

Valstybės turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas jau baigė pastato, esančio Marijampolėje, Vytauto g. 28, kapitalinį remontą bei modernizaciją – lapkričio 3 d. priėmimo komisija pasirašė darbų priėmimo aktą. Projektas buvo finansuojamas Turto banko, Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis. Bendros investicijos, kaip rašoma Turto banko internetinėje svetainėje, siekė 3 mln. 95332 eurų. Atnaujintame, moderniame pastate įsikurs įvairios valstybės įstaigos, kurios remonto metu laikinai buvo perkeltos į kitas patalpas.

Rangos darbų sutartis buvo pasirašyta su UAB „Statybos ritmas“ (leidimas atnaujinti ir modernizuoti pastatą išduotas 2022 m. balandžio 22 d.). Praėjus pusantrų metų, pastatas jau laukia buvusių ir naujų įstaigų darbuotojų.

Statybos projektų vadovas Paulius Jančauskas sako, kad pastatas pritaikytas ir žmonėms su negalia – įrengtas liftas, keltuvas ir kt.

Kaip sakė UAB „Statybos ritmas“ paskirtas statinio statybos vadovas Paulius Jančauskas, pastate padidintas energijos vartojimo efektyvumas, užtikrintas viešųjų pastatų infrastruktūros atitikimas higienos normos reikalavimams. Daugiau nei 2,3 tūkst. kv. m ploto pastatas pasikeitęs ir viduje, ir išorėje – pilką „cepelininę“ išorės sienų spalvą pakeitė visai kitas, šviesus koloritas. Viduje pastatas pritaikytas žmonėms su negalia – įrengtas liftas. Modernizuotos apšvietimo, šalto vandens tiekimo ir nuotekų, šildymo ir vėdinimo sistemos, įrengiant šilumogrąžos sistemą, apšiltintos išorinės sienos bei stogas, pakeistos lauko ir kabinetų durys bei langai. Kiekviename aukšte įrengtos virtuvėlės su reikalinga įranga – net su indaplovėmis. Visiškai atnaujinti sanitariniai mazgai, yra ir dušo patalpos. Pastate įrengta daugiau evakuacinių išėjimų, reikalingose vietose (į laiptinę) įstatytos priešgaisrinės durys. Verta pridurti, kad ant stogo įrengta saulės elektrinė, o lauke išplėsta automobilių stovėjimo aikštelė.

Aktų salės vietoje įrengti darbo kabinetai.

Po modernizacijos šis pastatas atitinka C energinio naudingumo klasę (buvo F). Skaičiuojama, kad energijos suvartojimas sumažės beveik 50 proc., gerokai sumažės ir CO 2 išmetimai. Modernizuotam pastatui, kaip manoma, apšildyti reikės apie 270 tūkst. kWh (iki modernizacijos vidutiniškai pastato šildymui būdavo sunaudojama apie 594 tūkst. kWh šilumos energijos per metus).

Statybos darbų metu kitose patalpose laikinai įsikūrusios įstaigos (Nacionalinė žemės tarnyba, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Vyriausybės atstovų įstaiga, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Marijampolės regiono plėtros taryba ir kt.) jau ruošiasi įkurtuvėms. Kadangi padaugėjo kabinetų (nebeliko trijų pastate buvusių salių), tai tikėtina, kad ir įstaigų, čia norinčių nuomotis patalpas, padaugės. O rūsyje buvusios kavinės patalpose – kavos nė kvapo: čia įkurdintas įstaigų archyvas.